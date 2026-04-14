HLV Popov nhận án phạt cực nặng sau khi "nổi cơn thịnh nộ" gây bão dư luận

Vi phạm nghiêm trọng quy định, trả giá đắt cho "cái đầu nóng"

Sau khi xem xét kỹ lưỡng các báo cáo và băng hình về những diễn biến căng thẳng trong trận đấu giữa Thể Công Viettel và Thanh Hóa diễn ra tối 10/4, Ban kỷ luật VFF đã đi đến quyết định cuối cùng. Theo đó, án phạt dành cho HLV Popov là vô cùng nghiêm khắc: Phạt tiền 20 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 4 trận đấu kế tiếp.

HLV Popov nhận thẻ đỏ vì phản ứng trọng tài ở trận gặp Thanh Hoá.

Nguyên nhân dẫn đến bản án "kịch khung" này xuất phát từ việc vị thuyền trưởng của Thể Công Viettel đã vi phạm nghiêm trọng Điều 58 và Điều 40 của Quy định kỷ luật do VFF ban hành. Cụ thể, theo báo cáo từ ban tổ chức, HLV Popov ban đầu đã có những phản ứng quá mức và bị trọng tài chính xử lý cảnh cáo.

Tuy nhiên, sau khi nhận án phạt từ "vua áo đen", thay vì kiềm chế cảm xúc, nhà cầm quân này lại tiếp tục tái phạm, thể hiện một thái độ vô cùng quá khích. Đỉnh điểm của sự việc là khoảnh khắc ông phẫn nộ lột thẻ làm nhiệm vụ (bảng tên) ném thẳng xuống sân Hàng Đẫy trước khi đi vào khu kỹ thuật đội nhà.

Án phạt nặng tay này của VFF được xem là đòn răn đe mạnh mẽ nhằm chấn chỉnh lại những hình ảnh phản cảm, thiếu chuyên nghiệp trong khu vực kỹ thuật đang có dấu hiệu leo thang tại V-League mùa này.

HLV trưởng Thể Công Viettel ném thẻ làm nhiệm vụ.

Thiệt quân trầm trọng, ngày tái xuất được ấn định

Việc lĩnh án phạt cấm chỉ đạo lên đến 4 trận chắc chắn sẽ giáng một đòn mạnh vào tham vọng của đội bóng áo lính trong giai đoạn nước rút vô cùng nhạy cảm. Theo lịch thi đấu, HLV Popov sẽ hoàn toàn vắng bóng trong khu vực kỹ thuật ở các trận đấu đầy cam go sắp tới khi Thể Công Viettel lần lượt chạm trán với HAGL, SHB Đà Nẵng, Phù Đổng Ninh Bình và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Việc thiếu vắng "vị thuyền trưởng" luôn cháy hết mình và nhạy bén trong các quyết định thay người sẽ là một bài toán hóc búa đối với ban huấn luyện trong chuỗi trận nước rút đua vô địch cùng CLB Công an Hà Nội. Người hâm mộ sẽ phải chờ đợi một thời gian khá dài để thấy lại hình ảnh quen thuộc của ông Popov ngoài đường biên.

Phải đến ngày 17/5, trong cuộc đối đầu nảy lửa với nhà đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định, án phạt mới chính thức mãn hạn với HLV Popov. Khoảng thời gian hơn một tháng "ngồi chơi xơi nước" sắp tới có lẽ là lúc cần thiết để vị chiến lược gia này "tịnh tâm" lại sau chuỗi lùm xùm tốn nhiều giấy mực của báo giới.