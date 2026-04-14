Đại diện bóng đá Việt Nam gây sốc khi "cày ải" 3 trận trong vòng chưa đầy 24h

U15 nữ Việt Nam đang khiến người hâm mộ chú ý khi phải thi đấu với mật độ dày đặc tại giải giao hữu quốc tế. Chỉ trong vòng chưa đầy 24h, các cầu thủ trẻ đã bước vào liên tiếp 3 trận đấu với cường độ cao.

U15 nữ Việt Nam thi đấu liên tục tại Australia, tích lũy kinh nghiệm qua từng trận. (Ảnh: VFF)

Chiều 12/4, U15 nữ Việt Nam chạm trán U15 nữ Bang Queensland và nhập cuộc đầy hứng khởi. Ngay phút đầu tiên, Trương Khánh Chi ghi bàn mở tỷ số, nhưng đối thủ nhanh chóng lội ngược dòng dẫn 2-1 trước khi Bảo Trâm kịp gỡ hòa 2-2 ở phút 55.

Sáng 13/4, đội tiếp tục ra sân gặp U15 nữ Football West với thế trận lấn lướt. Dù tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, các học trò của ban huấn luyện vẫn không thể tận dụng và chấp nhận kết quả hòa 0-0.

Đáng chú ý, U15 nữ Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu trận thứ 3 trong ngày khi đối đầu U15 nữ Capital Football vào chiều nay (13/4). Đây là thử thách lớn về thể lực và khả năng xoay tua đội hình đối với ban huấn luyện.

Việc phải “cày ải” liên tục trong thời gian ngắn phản ánh rõ tính chất khắc nghiệt của giải đấu. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội quý giá để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm và rèn luyện bản lĩnh thi đấu quốc tế.