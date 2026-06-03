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CLB Hải Phòng bị phạt 50 triệu đồng dù thoát "án" cấm dự V-League

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Hải Phòng FC

CLB Hải Phòng đã chính thức được cấp phép tham dự V-League 2026-2027 sau khi hoàn tất các yêu cầu bổ sung từ Ban Cấp phép Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Dù đã thoát "án" cấm dự V-League nhưng đội bóng đất cảng vẫn phải nộp phạt 50 triệu đồng vì chậm hoàn thiện hồ sơ theo quy định của Ban Cấp phép Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF)

Dù đã thoát "án" cấm dự V-League nhưng đội bóng đất cảng vẫn phải nộp phạt 50 triệu đồng vì chậm hoàn thiện hồ sơ theo quy định của Ban Cấp phép Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF)

Trước đó, Hải Phòng cùng Thanh Hóa là hai đội bóng đối diện nguy cơ bị thu hồi giấy phép tham dự V-League mùa 2026-2027 do chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về tài chính và nhân sự hành chính. Ban Cấp phép VFF yêu cầu hai CLB phải hoàn thiện hồ sơ trước ngày 22-5, nếu không sẽ bị xem xét rút giấy phép thi đấu.

CLB Hải Phòng bị phạt 50 triệu đồng dù thoát "án" cấm dự V-League - 2

Sau quá trình rà soát và bổ sung tài liệu, CLB Hải Phòng đã đáp ứng các điều kiện bắt buộc để được tham dự V-League 2026-2027. Tuy nhiên, việc hoàn thành chậm so với thời hạn quy định khiến đội bóng này bị xử phạt hành chính.

Quyết định trên giúp Hải Phòng tránh được kịch bản tồi tệ nhất là mất quyền tham dự giải đấu cao nhất bóng đá Việt Nam, bất chấp việc đội bóng đã bảo đảm thành tích chuyên môn trên sân cỏ. Vụ việc cũng cho thấy các tiêu chí cấp phép CLB ngày càng được VFF siết chặt theo hướng chuyên nghiệp hóa, không chỉ đánh giá kết quả thi đấu mà còn chú trọng năng lực quản trị, tài chính và bộ máy vận hành.

Mùa giải 2025-2026 là một năm nhiều biến động với đội chủ sân Lạch Tray. CLB Hải Phòng sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng nhưng trải qua giai đoạn chuyển giao đáng chú ý khi chia tay HLV Chu Đình Nghiêm sau nhiều năm gắn bó. Những thay đổi trên băng ghế huấn luyện cùng việc trẻ hóa lực lượng khiến thành tích của đội bóng không còn duy trì được sự ổn định như các mùa giải trước.

CLB Hải Phòng bị phạt 50 triệu đồng dù thoát "án" cấm dự V-League - 3

Dù vậy, việc được cấp phép dự V-League 2026-2027 vẫn là tín hiệu tích cực đối với CLB Hải Phòng trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới. Đây cũng là lời nhắc nhở đối với các đội bóng chuyên nghiệp rằng bên cạnh cuộc đua thành tích trên sân cỏ, việc đáp ứng các chuẩn mực quản trị và tài chính ngày càng trở thành điều kiện tiên quyết để tồn tại và phát triển trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp.

Ở góc độ rộng hơn, động thái cứng rắn của VFF được xem là bước đi cần thiết nhằm nâng cao chất lượng hệ thống CLB, hướng tới những tiêu chuẩn quản trị tiệm cận với các giải đấu hàng đầu châu Á.

Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang nỗ lực hội nhập sâu hơn với sân chơi khu vực và châu lục, những quy định về cấp phép sẽ không còn là thủ tục hành chính đơn thuần mà trở thành "thước đo" năng lực vận hành, sự chuyên nghiệp của mỗi đội bóng.

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Theo Tường Phước (ẢNh: VPF) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/06/2026 11:10 AM (GMT+7)
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