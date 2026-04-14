V-League 2025-2026: Quan trọng là bền sức

Từ vị thế cạnh tranh nhóm đầu, cả hai đội đều trượt dài phong độ, đánh mất bản sắc và để lại nhiều nỗi băn khoăn về cách vận hành lẫn chiều sâu lực lượng.

Sở hữu dàn sao chất lượng chuyên môn cao, được kỳ vọng đua tranh vô địch V-League và có thời gian nằm trong tốp 3 bảng xếp hạng, song CLB Công an TP HCM bất ngờ đánh mất phong độ, thi đấu thiếu ổn định sau quãng nghỉ dài trước khi bước vào giai đoạn 2 của mùa giải 2025-2026. Đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức có thể chơi bùng nổ trước đối thủ mạnh nhưng lại đánh rơi điểm số đáng tiếc khi so tài với đội bóng bị đánh giá thấp hơn. Sự thiếu cân bằng giữa công và thủ khiến đội bóng này thường xuyên hụt hơi ở quãng cuối trận đấu, mất sự tập trung trong những thời khắc quan trọng nhất.

Becamex TP HCM (giữa) phong độ phập phù, hiện đang đứng thứ 10 BXH. (Ảnh: QUANG LIÊM)

Becamex TP HCM - đội bóng giàu truyền thống - lại cho thấy dấu hiệu bất ổn trong cách bố trí, sắp xếp nhân lực thi đấu. Lối chơi thiếu đột biến, phụ thuộc vào một vài cá nhân khiến đội chủ sân Gò Đậu dễ bị bắt bài. Khi các trụ cột không đạt phong độ cao hoặc dính chấn thương phải nghỉ thi đấu, đội bóng của HLV Đặng Trần Chỉnh gần như không có phương án thay thế hiệu quả. Những trận thua liên tiếp không chỉ làm suy giảm tinh thần mà còn bộc lộ hạn chế trong công tác chuẩn bị lực lượng.

Một yếu tố khác cũng cần nhắc đến là áp lực kỳ vọng. Với Công an TP HCM, việc sở hữu nhiều ngôi sao tạo ra sức ép phải thắng trong mọi trận đấu. Khi kết quả không như ý, tâm lý cầu thủ bị ảnh hưởng, dẫn đến những sai lầm liên tiếp. Becamex TP HCM thì chịu áp lực từ quá khứ hào hùng, dẫn đến thành tích khó chấp nhận sau những thay đổi nhân sự trong giai đoạn chuyển giao và tái thiết.

Thực tế cho thấy cuộc đua V-League không chỉ là câu chuyện về sự tỏa sáng của các tài năng lớn mà còn là bài toán quản trị tổng thể. Sự sa sút của hai đội bóng TP HCM là minh chứng cho câu nhận định của các chuyên gia bóng đá lão làng rằng: nếu không có chiến lược dài hạn, sự ổn định trong vận hành và bản lĩnh vượt khó, mọi lợi thế ban đầu đều có thể tan biến.

Giai đoạn còn lại của mùa này vẫn đủ để Công an TP HCM và Becamex TP HCM khắc phục khuyết điểm, cải thiện phong độ, nhanh chóng tìm lại vị thế.