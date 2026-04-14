Chiêm ngưỡng nhan sắc gái một con Doãn Hải My - bà xã Đoàn Văn Hậu

Doãn Hải My sinh năm 2001 tại Hà Nội. Ảnh: FBNV.

Doãn Hải My sở hữu một thành tích học tập đáng nể khi 12 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, là thủ khoa văn ba năm cấp 3. Đồng thời, nàng WAG này đạt điểm tiếng Anh IELTS đạt 7.0 và tiếng Trung đạt trình độ giao tiếp tốt. Ảnh: FBNV.

Doãn Hải My đã tốt nghiệp lớp chất lượng cao Đại học Luật Hà Nội. Ảnh: FBNV.

Bên cạnh gương mặt xinh đẹp, Doãn Hải My còn sở hữu chiều cao 1m73. Ảnh: FBNV.

Doãn Hải My từng tham dự cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2020 và lọt vào Top 10. Ảnh: FBNV.

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu bắt đầu hẹn hò từ năm 2020. Ảnh: FBNV.

Đến tháng 11/2023, cặp đôi này tổ chức đám cưới. Ảnh: FBNV.

Tháng 5/2024, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My chào đón con trai đầu lòng tên là Đoàn Minh Đăng (bé Lúa). Ảnh: FBNV.

Mới đây, Đoàn Văn Hậu vướng vào lùm xùm khi bị cho là đã có những tin nhắn trêu ghẹo một cô gái lạ trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV.

Hiện tại, cả Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My vẫn chưa lên tiếng về vụ việc này. Ảnh: FBNV.

Ở trận hoà 1-1 của CLB CAHN với PVF-CAND tại vòng 18 V.League 2025/2026 diễn ra tối 12/4, Doãn Hải My và bé Lúa cũng có mặt trên khán đài sân PVF để cổ vũ cho Doàn Văn Hậu thi đấu. Ảnh: FBNV.