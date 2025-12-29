Cựu sao Chelsea bị đồn cặp kè nữ diễn viên siêu vòng 1 Sydney Sweeney

Pulisic vướng vào tin đồn tình ái với Sydney Sweeney

Vài ngày gần đây, báo chí thế giới rộ tin đồn cựu cầu thủ Chelsea Christian Pulisic đang bí mật hẹn hò cùng nữ diễn viên nóng bỏng Sydney Sweeney. Diễn viên người Mỹ có sắc đẹp mê người và đặc biệt là "vòng 1" cực khủng. Cô nàng tóc vàng nổi tiếng với những cảnh diễn "ướt át" trong những phim như Euphoria, Madame Web, Immaculate hay gần nhất là The Housemaid.

Pulisic bất ngờ vướng tin đồn tình ái với Sydney Sweeney

Sydney Sweeney từng hẹn hò và đính hôn với doanh nhân Jonathan Davino nhưng đã chia tay hồi đầu năm. Kể từ đó, diễn viên nóng bỏng này trở thành mục tiêu theo đuổi của không ít VĐV thể thao từ bóng đá cho tới bóng rổ.

Nguồn tin của The Sun cho biết rất nhiều cầu thủ nổi tiếng đang chơi cho Man United, Arsenal hay Liverpool đã chủ động nhắn tin làm quen với mỹ nhân bốc lửa này. Christian Pulisic là cái tên mới nhất được nhắc đến. Cả hai đều là người Mỹ và World Cup 2026 sẽ diễn ra ở xứ "Cờ hoa" năm sau. Bởi vậy, nhiều người đã "vẽ" kịch bản cặp đôi này trở thành biểu tượng cho ngày hội bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh.

Chính chủ đăng đàn phủ nhận

Tuy nhiên, trong diễn biến mới nhất, Pulisic đã lên tiếng phủ nhận tin đồn này. Cầu thủ người Mỹ chia sẻ thông tin này qua mạng xã hội: "Đây là tin giả nhé mọi người. Hãy ngừng đưa những tin đồn ngu ngốc kiểu như thế này. Cũng xin mọi người ngừng tạo ra mấy câu chuyện vớ vẩn liên quan đến đời tư của tôi.

Pulisic đính chính thông tin về tin đồn thất thiệt

Các bạn cần phải chịu trách nhiệm về nguồn tin của mình. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của người khác".

Sở dĩ Christian Pulisic phải đưa ra lời giải thích nhanh như vậy là bởi sợ bạn gái hiện tại, Alexa Melton, hiểu lầm. Hai người mới hẹn hò khoảng hơn một năm và đang trong giai đoạn mặn nồng. Vậy nên, Pulisic sẽ rơi vào cảnh "éo le" nếu như không làm rõ chuyện liên quan đến mỹ nhân nóng bỏng như Sydney Sweeney.