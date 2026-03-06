HLV Mai Đức Chung cảnh báo ĐT nữ Việt Nam trước cuộc so tài với Đài Loan (Trung Quốc)

Thử thách lớn với ĐT nữ Việt Nam

Trước cuộc đối đầu với ĐT nữ Đài Loan (Trung Quốc) tại bảng C vòng chung kết AFC Asian Cup nữ 2026 lúc 12h ngày 7/3, HLV trưởng Mai Đức Chung và tiền đạo Phạm Hải Yến đã tham dự cuộc họp báo vào chiều ngày 6/3. Ông Chung cho biết toàn đội đang tích cực chuẩn bị để thích nghi với điều kiện thi đấu tại Australia, đặc biệt là thời tiết nắng nóng vào khung giờ thi đấu buổi trưa.

HLV Mai Đức Chung thận trọng trước trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Đài Loan (Trung Quốc).

Ở đấu trận ra quân, ĐT nữ Việt Nam đã có chiến thắng quan trọng 2-1 trước ĐT nữ Ấn Độ. Tuy nhiên, trận đấu tiếp theo được dự báo sẽ khó khăn hơn với ĐT nữ Việt Nam khi diễn ra vào lúc 13h00 trưa (giờ địa phương), thời điểm nhiệt độ khá cao.

“Ở trận ra quân chúng tôi đã may mắn giành chiến thắng trước Ấn Độ. Trận đấu tiếp theo diễn ra vào buổi trưa trong điều kiện nắng nóng nên chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn. Trận trước chúng tôi thi đấu buổi tối, trong khi đối thủ đã quen với việc đá vào khung giờ này. Dù vậy, toàn đội sẽ nỗ lực khắc phục để hướng tới kết quả tốt nhất”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Nhà cầm quân kỳ cựu cũng nhấn mạnh rằng bảng C tại Asian Cup nữ 2026 có sự góp mặt của đối thủ rất mạnh là ĐT nữ Nhật Bản, vì vậy các đội còn lại đều phải thi đấu với sự thận trọng cao nếu muốn cạnh tranh tấm vé đi tiếp. “Nhật Bản được đánh giá cao hơn. Ba đội còn lại phải rất cẩn trọng trong từng trận. Chúng tôi không tính toán quá xa mà sẽ tập trung giải quyết từng trận đấu một”, ông Chung nói.

Đối thủ thay đổi lực lượng, trận đấu hứa hẹn căng thẳng

Đánh giá về ĐT nữ Đài Loan (Trung Quốc), HLV Mai Đức Chung cho rằng đội bóng này đã có nhiều thay đổi so với trước đây, từ ban huấn luyện đến lực lượng cầu thủ. Theo ông Chung, đội bóng này đang bổ sung thêm một số cầu thủ nhập tịch, trong đó có cầu thủ gốc Nhật Bản, giúp sức mạnh đội hình được cải thiện đáng kể. Ở trận gặp Nhật Bản trước đó, họ lựa chọn lối chơi phòng ngự thấp nhằm hạn chế bàn thua.

“Đài Loan (Trung Quốc) đã thua trận đầu tiên nên chắc chắn họ sẽ quyết tâm hơn. Họ có thể sẽ đẩy cao đội hình tấn công để tìm điểm số. Vì vậy chúng tôi cũng phải có sự chuẩn bị kỹ về chiến thuật để ứng phó với mọi tình huống”, HLV Mai Đức Chung nhận định.

HLV trưởng ĐT nữ Đài Loan (Trung Quốc) trả lời báo chí.

Phạm Hải Yến: ĐT nữ Việt Nam đang rất tự tin

Chia sẻ tại buổi họp báo, tiền đạo kỳ cựu Phạm Hải Yến cho biết chiến thắng ở trận ra quân đã giúp tinh thần toàn đội trở nên thoải mái và tự tin hơn. “Sau trận thắng Ấn Độ, tinh thần toàn đội đang rất tốt. Chúng tôi luôn tuân thủ sự chỉ đạo của ban huấn luyện và thi đấu với kỷ luật chiến thuật cao để hướng tới kết quả tốt trước Đài Loan (Trung Quốc)”, Hải Yến nói.

Tiền đạo của ĐT nữ Việt Nam cũng cho biết bản thân đã gắn bó với đội tuyển từ năm 2011 và luôn cố gắng truyền đạt kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ trong đội hình. “Hiện tôi nằm trong ban cán sự của đội nên luôn cố gắng hỗ trợ, dìu dắt các cầu thủ trẻ để toàn đội thi đấu tốt nhất”, Hải Yến chia sẻ.

Đài Loan (Trung Quốc) sẵn sàng cho trận đấu quan trọng

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Prasobchoke Chokemor cho biết các cầu thủ Đài Loan (Trung Quốc) đã nhanh chóng hồi phục thể lực sau trận đấu với Nhật Bản và đang có trạng thái tốt để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với ĐT nữ Việt Nam.

Nhà cầm quân này cũng khẳng định đội bóng của ông đã quen với việc thi đấu vào khung giờ buổi trưa tại Australia, vì vậy yếu tố thời tiết sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến màn trình diễn của toàn đội. Bên cạnh đó, Đài Loan (Trung Quốc) hiện đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng khi trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ nhằm tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Đài Loan (Trung Quốc) được xem là màn so tài rất quan trọng trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng C của vòng chung kết Asian Cup nữ 2026. Nếu giành kết quả thuận lợi, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có cơ hội lớn tiến gần hơn tới mục tiêu vượt qua vòng bảng, tiến tới lấy tấm vé dự World Cup nữ 2027.