Vì sao để đi World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam không nên... thắng Đài Bắc Trung Hoa?

Sự kiện: Đội tuyển nữ Việt Nam

Do cách sắp xếp nhánh play-off tại Asian Cup 2026 mà đội tuyển nữ Việt Nam đang đối diện bài toán éo le. Đội sẽ rộng cửa hơn nếu xếp thứ 3 so với thứ 2 bảng C.

Vì sao để đi World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam không nên... thắng Đài Bắc Trung Hoa? - 1

Bảng A đã kết thúc 2 lượt trận và Australia, Hàn Quốc đang cùng có 6 điểm kèm 2 tấm vé vào tứ kết. Tại bảng B, hai vị trí dẫn đầu coi như nằm trong tay Triều Tiên và Trung Quốc. Ở bảng C của đội tuyển Việt Nam thì qua những gì đã thể hiện, Nhật Bản gần như chắc chắn sẽ dẫn đầu. Vị trí thứ 2 sẽ là cuộc tranh giành giữa Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa. 2 đội sẽ bước vào trận đấu bản lề vào 12h00 ngày 7/3. Nhưng có thể nói đó là trận đấu mà tuyển nữ Việt Nam không nên… thắng.

Lý do vì cách bố trí play-off giành vé dự World Cup 2027 của ban tổ chức. Asian Cup 2026 được tính là vòng loại của Cúp thế giới năm sau. Trong số 12 đội dự vòng chung kết châu Á, sẽ có 6 suất được góp mặt ở vòng chung kết thế giới.

6 suất này được phân bổ cho 4 đội có mặt ở bán kết và 2 đội thắng ở các cặp play-off (giữa 4 đội thua tại tứ kết). Đội thua ở trận tứ kết 1 sẽ gặp đội thua ở tứ kết 3 và 2 bại tướng ở tứ kết 2 và 4 sẽ đối đầu nhau. 2 đội thắng ở các cặp đấu này sẽ dự World Cup 2027.

Vì sao để đi World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam không nên... thắng Đài Bắc Trung Hoa? - 2

Nhưng khá trớ trêu là nếu như Việt Nam xếp thứ 2 bảng C (trong trường hợp thắng Đài Bắc Trung Hoa hoặc hòa nhưng có chỉ số phụ tốt hơn), Việt Nam sẽ gặp Trung Quốc hoặc Triều Tiên. Tương quan giữa thầy trò HLV Mai Đức Chung và các đối thủ này là rất chênh lệch. Nên khả năng Việt Nam vượt qua Trung Quốc/Triều Tiên là rất nhỏ. Nếu thua tại tứ kết, tuyển nữ Việt Nam sẽ phải đá play-off với một trong 4 đội Australia/Hàn Quốc/Triều Tiên/Trung Quốc. Đây đều là bộ tứ “chị đại” tại AFC.

Còn trong trường hợp xếp thứ 3, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp nhất bảng A (Australia/Hàn Quốc). Một khi thua, đội gần như chắc chắn sẽ đá play-off với các đội xếp thứ 3 tại 2 bảng A và B (Philippines, Bangladesh, Uzbekistan hoặc Iran).

Rõ ràng, cửa thắng của Việt Nam trước Philippines/Bangladesh/Uzbekistan/Iran cao hơn rất nhiều nếu như đội tuyển xếp nhì bảng và phải gặp một trong những cái tên như Australia/Hàn Quốc/Triều Tiên/Trung Quốc. Để tiến vào World Cup 2027, chắc chắn HLV Mai Đức Chung đã có toan tính của mình.

Phân chia nhánh đấu tứ kết và play-off

Phân chia nhánh đấu tứ kết và play-off

Xem trọn vẹn VCK Giải vô địch nữ châu Á (từ 1/3 đến 21/3) trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

-06/03/2026 13:13 PM (GMT+7)
