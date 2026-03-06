Trực tiếp bóng đá Thanh Hóa - Hà Tĩnh: Thử thách lớn cho chủ nhà (V-League)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Trực tiếp bóng đá Thanh Hóa - Hà Tĩnh: Thử thách lớn cho chủ nhà (V-League)

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Trực tiếp bóng đá hôm nay CLB Thanh Hóa

(18h, 6/3, vòng 15) Đội chủ nhà Thanh Hóa đang gặp nhiều khó khăn cả về lực lượng lẫn hậu trường đội bóng. Đối đầu Hà Tĩnh sẽ là bài toán khó cho Thanh Hóa.

   

V-League | 18h, 6/3 |

Thanh Hóa
Trực tiếp bóng đá Thanh Hóa - Hà Tĩnh: Thử thách lớn cho chủ nhà (V-League) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Thanh Hóa - Hà Tĩnh: Thử thách lớn cho chủ nhà (V-League) - 1
Hà Tĩnh
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Thanh Hóa - Hà Tĩnh: Thử thách lớn cho chủ nhà (V-League) - 1
Xuân Hoàng, Minh Đoàn, Bá Tiến, Văn Lợi, Đình Huyên, Odizhon, Văn Tùng, Ngọc Tân, Thongkhamsavath, Ngọc Mỹ, Rimario
Trực tiếp bóng đá Thanh Hóa - Hà Tĩnh: Thử thách lớn cho chủ nhà (V-League) - 1
Thanh Tùng, Duy Thường, Văn Hạnh, Sỹ Hoàng, Quốc Dân, Tấn Tài, Trọng Hoàng, Onoja, Trung Nguyên, Joao Pereira, Atshimene

Mỗi lần ra sân là một lần Thanh Hóa phải chiến đấu bằng tất cả tinh thần và lực lượng đang có. Đội hình chắp vá, đến nỗi thủ môn phải lên đá tiền đạo, chất lượng nhân lực có hạn nhưng Thanh Hóa vẫn gây được thiện cảm trong mắt người hâm mộ bằng tinh thần chiến đấu quật cường, lối chơi quyết liệt không từ bỏ.

5 trận vừa qua là 5 trận Thanh Hóa đã chiến đấu bằng tất cả khả năng của mình. Dù chỉ thắng 1 và hòa 3 nhưng như vậy vẫn là kết quả rất ấn tượng với đội bóng chỉ có 16-17 cầu thủ để sử dụng mỗi trận.

Bên kia chiến tuyến, Hà Tĩnh không gặp khó khăn nhưng kết quả thi đấu của họ lại đang có xu hướng sa sút. 4 vòng gần nhất họ không biết thắng là gì, với 2 trận hòa và 2 thất bại.

Để trụ hạng, CLB Thanh Hóa cần gì?
Để trụ hạng, CLB Thanh Hóa cần gì?

(NLĐO) - Thất bại 1-3 trước CLB Công An Hà Nội trong trận đá bù vòng 10 V-League 2025-2026 không đơn thuần là một trận thua chuyên môn của CLB Thanh...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo DA (tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/03/2026 12:20 PM (GMT+7)
Tin liên quan
V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN