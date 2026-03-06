Trực tiếp bóng đá Thanh Hóa - Hà Tĩnh: Thử thách lớn cho chủ nhà (V-League)
(18h, 6/3, vòng 15) Đội chủ nhà Thanh Hóa đang gặp nhiều khó khăn cả về lực lượng lẫn hậu trường đội bóng. Đối đầu Hà Tĩnh sẽ là bài toán khó cho Thanh Hóa.
V-League | 18h, 6/3 |
Điểm
Xuân Hoàng
Minh Đoàn
Bá Tiến
Văn Lợi
Đình Huyên
Odizhon
Văn Tùng
Ngọc Tân
Thongkhamsavath
Ngọc Mỹ
Rimario
Điểm
Thanh Tùng
Duy Thường
Văn Hạnh
Sỹ Hoàng
Quốc Dân
Tấn Tài
Trọng Hoàng
Onoja
Trung Nguyên
Joao Pereira
Atshimene
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Mỗi lần ra sân là một lần Thanh Hóa phải chiến đấu bằng tất cả tinh thần và lực lượng đang có. Đội hình chắp vá, đến nỗi thủ môn phải lên đá tiền đạo, chất lượng nhân lực có hạn nhưng Thanh Hóa vẫn gây được thiện cảm trong mắt người hâm mộ bằng tinh thần chiến đấu quật cường, lối chơi quyết liệt không từ bỏ.
5 trận vừa qua là 5 trận Thanh Hóa đã chiến đấu bằng tất cả khả năng của mình. Dù chỉ thắng 1 và hòa 3 nhưng như vậy vẫn là kết quả rất ấn tượng với đội bóng chỉ có 16-17 cầu thủ để sử dụng mỗi trận.
Bên kia chiến tuyến, Hà Tĩnh không gặp khó khăn nhưng kết quả thi đấu của họ lại đang có xu hướng sa sút. 4 vòng gần nhất họ không biết thắng là gì, với 2 trận hòa và 2 thất bại.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-06/03/2026 12:20 PM (GMT+7)