Trực tiếp bóng đá Thanh Hóa - Hà Tĩnh: Thử thách lớn cho chủ nhà (V-League)

V-League | 18h, 6/3 | Thanh Hóa 0 - 0 Hà Tĩnh (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Thanh Hóa vs Hà Tĩnh Hà Tĩnh Điểm Xuân Hoàng Minh Đoàn Bá Tiến Văn Lợi Đình Huyên Odizhon Văn Tùng Ngọc Tân Thongkhamsavath Ngọc Mỹ Rimario Điểm Thanh Tùng Duy Thường Văn Hạnh Sỹ Hoàng Quốc Dân Tấn Tài Trọng Hoàng Onoja Trung Nguyên Joao Pereira Atshimene Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Thanh Hóa Thanh Hóa Hà Tĩnh Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Xuân Hoàng, Minh Đoàn, Bá Tiến, Văn Lợi, Đình Huyên, Odizhon, Văn Tùng, Ngọc Tân, Thongkhamsavath, Ngọc Mỹ, Rimario Thanh Tùng, Duy Thường, Văn Hạnh, Sỹ Hoàng, Quốc Dân, Tấn Tài, Trọng Hoàng, Onoja, Trung Nguyên, Joao Pereira, Atshimene

Mỗi lần ra sân là một lần Thanh Hóa phải chiến đấu bằng tất cả tinh thần và lực lượng đang có. Đội hình chắp vá, đến nỗi thủ môn phải lên đá tiền đạo, chất lượng nhân lực có hạn nhưng Thanh Hóa vẫn gây được thiện cảm trong mắt người hâm mộ bằng tinh thần chiến đấu quật cường, lối chơi quyết liệt không từ bỏ.

5 trận vừa qua là 5 trận Thanh Hóa đã chiến đấu bằng tất cả khả năng của mình. Dù chỉ thắng 1 và hòa 3 nhưng như vậy vẫn là kết quả rất ấn tượng với đội bóng chỉ có 16-17 cầu thủ để sử dụng mỗi trận.

Bên kia chiến tuyến, Hà Tĩnh không gặp khó khăn nhưng kết quả thi đấu của họ lại đang có xu hướng sa sút. 4 vòng gần nhất họ không biết thắng là gì, với 2 trận hòa và 2 thất bại.