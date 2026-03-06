Tuyển nữ Việt Nam tập luyện dưới nắng nóng, hướng tới trận gặp Đài Bắc Trung Hoa

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Tuyển nữ Việt Nam tập luyện dưới nắng nóng, hướng tới trận gặp Đài Bắc Trung Hoa

Sự kiện: Bóng đá Đội tuyển nữ Việt Nam

TPO - Ngày 5/3, chỉ một ngày sau trận ra quân gặp đội tuyển nữ Ấn Độ tại VCK AFC Women’s Asian Cup 2026, đội tuyển nữ Việt Nam đã trở lại sân tập nhằm tiếp tục chuẩn bị cho lượt trận thứ hai của bảng C.

Tuyển nữ Việt Nam tập luyện dưới nắng nóng, hướng tới trận gặp Đài Bắc Trung Hoa - 1

Buổi tập diễn ra trong điều kiện thời tiết khá khắc nghiệt khi nhiệt độ vào thời điểm tập luyện lên tới hơn 35°C. Dù vậy, các học trò của HLV Mai Đức Chung vẫn duy trì tinh thần tập trung và hoàn thành đầy đủ các nội dung mà ban huấn luyện đề ra.

Giáo án tập trung vào việc hồi phục thể trạng sau trận đấu mở màn, đồng thời điều chỉnh nhịp vận động để các cầu thủ nhanh chóng đạt trạng thái tốt nhất cho trận đấu tiếp theo gặp đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa.

Theo dự báo thời tiết, trận đấu thứ hai của ĐT nữ Việt Nam diễn ra lúc 13h00 (giờ địa phương) ngày 7/3 có thể diễn ra dưới nền nhiệt khoảng 38°C. Đây được xem là thách thức không nhỏ về thể lực đối với các cầu thủ.

Tuyển nữ Việt Nam tập luyện dưới nắng nóng, hướng tới trận gặp Đài Bắc Trung Hoa - 2

Chia sẻ về công tác chăm sóc sức khỏe cho toàn đội, bác sĩ đội tuyển Lương Thị Hiền cho biết ban y tế đã chủ động chuẩn bị nhiều biện pháp hỗ trợ cầu thủ thích nghi với điều kiện nắng nóng.

“Thời tiết từ nay tới ngày 7/3 khá nắng nóng, nhiệt độ có thể lên đến 38°C, ảnh hưởng nhiều đến quá trình tập luyện và thi đấu của các cầu thủ. Ban y tế đã chuẩn bị nước điện giải cho cầu thủ trước, trong và sau khi tập để bù khoáng. Ngoài ra, chúng tôi cũng chuẩn bị các dụng cụ làm mát nhanh để sử dụng ngay khi các cầu thủ bước vào giờ nghỉ,” bác sĩ Lương Thị Hiền chia sẻ.

Bên cạnh đó, bộ phận y tế cũng thường xuyên nhắc nhở các cầu thủ chủ động bổ sung nước ngay cả khi nghỉ ngơi, tăng cường dinh dưỡng, bổ sung vitamin và các vi chất cần thiết nhằm hỗ trợ quá trình hồi phục, duy trì nền tảng thể lực ổn định trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ ban huấn luyện đến đội ngũ y tế, tuyển nữ Việt Nam đang nỗ lực thích nghi với điều kiện thi đấu tại giải, hướng tới mục tiêu giành kết quả tích cực ở trận đấu tiếp theo tại VCK AFC Women’s Asian Cup 2026.

Xem trọn vẹn VCK Giải vô địch nữ châu Á (từ 1/3 đến 21/3) trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Theo Trọng Đạt

Nguồn: [Link nguồn]

05/03/2026 16:12 PM (GMT+7)
