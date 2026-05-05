Đặng Văn Thành - Người thay HLV Chu Đình Nghiêm tại Hải Phòng FC, có gì đặc biệt?

Trong giai đoạn cuối mùa giải V.League 2025/2026, Hải Phòng FC có sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo khi HLV Chu Đình Nghiêm không còn đảm nhiệm vai trò “thuyền trưởng”. Nhà cầm quân sinh năm 1972 chuyển sang công việc giám đốc kỹ thuật, khép lại hành trình kéo dài 5 mùa giải cùng đội bóng đất Cảng.

Người được lựa chọn thay thế dẫn dắt Hải Phòng FC là HLV Đặng Văn Thành. Trong buổi tập chiều 4/5, cựu cầu thủ nổi tiếng một thời đã trực tiếp điều hành giáo án và bắt đầu chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo của đội chủ sân Lạch Tray tại V.League.

HLV Đặng Văn Thành nhận nhiệm vụ dẫn dắt Hải Phòng FC thay HLV Chu Đình Nghiêm. Ảnh: Hải Phòng FC.

Việc bổ nhiệm HLV Đặng Văn Thành được xem là phương án mang tính kế thừa. Ông trải qua có thời gian làm trợ lý trong ban huấn luyện Hải Phòng FC, là gương mặt quen thuộc với sân Lạch Tray. Trước đây, cựu tiền đạo này trưởng thành từ bóng đá đất Cảng và từng được đánh giá là một trong những chân sút nổi bật của bóng đá Việt Nam. Nhiệm vụ đầu tiên của HLV Đặng Văn Thành sẽ là giúp Hải Phòng FC có điểm trong chuyến làm khách tới Ninh Bình FC ở vòng 22 V.League 2025/2026.

HLV Đặng Văn Thành có gì đặc biệt?

Xuất phát từ bóng đá phong trào nên khi các HLV Trung tâm Bóng đá Hải Phòng phát hiện đưa về, khi đó Đặng Văn Thành 16 tuổi. Chàng trai quê Kiến Thụy gia nhập U17 Trung tâm Bóng đá Hải Phòng lúc đang học THPT nên sáng đi học văn hóa, chiều đạp xe từ nhà đến sân vận động Cảng tập luyện. Đến với lớp năng khiếu bóng đá muộn hơn các cầu thủ cùng đội, kỹ thuật của Đặng Văn Thành còn hạn chế buộc anh phải cố gắng nhiều hơn. Tuy nhiên, HLV trưởng của U17 Trung tâm Bóng đá, Đinh Thế Nam vẫn đánh giá cao Đặng Văn Thành dù cầu thủ này thường xuyên phải tập kỹ thuật một mình.

Siêng năng, cần cù, lại sẵn có tố chất, Đặng Văn Thành tiến bộ nhanh và được gọi vào tuyển U20 quốc gia, sát cánh cùng Văn Quyến tham dự giải vô địch U20 Đông Nam Á 2001. Tại giải này, Đặng Văn Thành ghi tới 5 bàn và truyền thông coi tiền đạo trẻ đến từ sân vận động Cảng là một hiện tượng. Và từ bệ phóng U20, Đặng Văn Thành được lên Công an Hải Phòng dự V.League 2002, nhưng ngay mùa đầu ấy, chàng cầu thủ trẻ chứng kiến cảnh đội bóng xuống hạng. Nhưng chỉ một năm sau, Hải Phòng trở lại V.League 2004 bằng chức vô địch giải Hạng Nhất nhờ sự tỏa sáng của chân sút trẻ Đặng Văn Thành và tiền đạo Ngọc Thanh cùng hộ công là tiền vệ Trịnh Xuân Thành.

Đặng Văn Thành được coi là “huyền thoại” của bóng đá Hải Phòng. Ảnh: Hải Phòng FC.

Thời của Đặng Văn Thành, đội bóng đá đất Cảng liên tục thay tên đổi họ bởi nhà tài trợ, nhưng dẫu sao Đặng Văn Thành vẫn có niềm vui cùng Mitsustar Hải Phòng đoạt siêu cúp quốc gia 2005. Ở V.League năm đó, đội Hải Phòng đứng thứ 7 nhưng với Cúp quốc gia, đội vào chung kết, gặp Gạch Đồng Tâm Long An của HLV Calisto. Thời kỳ ấy, Long An là một thế lực, vô địch V.League nên đá chung kết, Hải Phòng thua 5 bàn. Nhưng khi hai đội gặp nhau ở Siêu Cúp quốc gia, Hải Phòng thắng ngược 2-1. Đặng Văn Thành, 22 tuổi gỡ hòa 1-1 và là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Sau trận này, HLV Calisto muốn có Đặng Văn Thành, cử người về tận gia đình để mời nhưng anh ở lại với đội bóng quê hương.

Năm 2008, Hải Phòng chuyển về Xi măng Vicem, Đặng Văn Thành được chọn là đội trưởng lúc 24 tuổi. Thời điểm đó, Xi măng Vicem Hải Phòng với “King” Leandro trở thành thế lực của V.League. Đặng Văn Thành cùng đội giành ngôi á quân. Sau V.League 2009, Đặng Văn Thành rời đất Cảng đến chân trời mới với 3 mùa khoác áo Ninh Bình, sau đó là Đồng Nai (2012-2013) và cuối cùng đậu bến Becamex Bình Dương rồi giải nghệ năm 2016.

Sau 16 năm lăn lộn nghiệp “quần đùi, áo số”, Đặng Văn Thành có sự nghiệp không quá huy hoàng nhưng cũng rất đỗi tự hào. Anh giành HCĐ giải vô địch bóng đá Đông Nam Á, siêu cúp quốc gia, HCB V.League. Nhưng Đặng Văn Thành là biểu tượng của bóng đá Hải Phòng thời kỳ ấy bởi anh là cầu thủ hiền lành, học hành đầy đủ, đi lên từ phong trào nhưng sinh hoạt chuyên nghiệp và luôn tỏa sáng. Giờ đây, anh lại gánh trên vai nhiệm vụ giúp Hải Phòng FC tiếp nuối những thành công mà HLV Chu Đình Nghiêm để lại.