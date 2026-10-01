HLV Jorge Jesus & ĐT Bồ Đào Nha đã "phản bội" Ronaldo?

Những tranh cãi xoay quanh Cristiano Ronaldo và Jorge Jesus tiếp tục nóng lên sau những diễn biến mới nhất tại đội tuyển Bồ Đào Nha. Theo Edu Aguirre, người bạn thân và cũng là nhân vật thường xuyên lên tiếng bảo vệ Ronaldo trên truyền thông, mâu thuẫn giữa hai người xuất phát từ một cuộc họp diễn ra tối thứ Ba.

Aguirre cho biết cuộc gặp có sự tham dự của Chủ tịch LĐBĐ Bồ Đào Nha, HLV Jorge Jesus và Ronaldo. Tại đây, Jesus được cho là đã xin lỗi tiền đạo 41 tuổi vì cách đối xử với anh trong trận đấu trước đó.

HLV Jesus ban đầu đã xin lỗi Ronaldo, nhưng sau đó thay đổi lập trường

HLV Jorge Jesus được cho là đã xin lỗi Ronaldo

Theo Aguirre, Jesus cảm thấy mình đã “phớt lờ và coi thường” Ronaldo sau khi yêu cầu anh khởi động suốt 30 phút nhưng cuối cùng không tung vào sân.

“Trong cuộc họp, Jorge Jesus đã xin lỗi Cristiano vì đã phớt lờ và coi thường cậu ấy sau khi bắt cậu ấy khởi động 30 phút nhưng không đưa vào sân”, Aguirre tiết lộ.

Đáng chú ý, theo người bạn thân của Ronaldo, Jesus không chỉ xin lỗi trong cuộc gặp riêng. HLV Bồ Đào Nha còn được cho là hứa sẽ công khai thừa nhận sai lầm trong cuộc họp báo sau đó.

“Jesus không chỉ xin lỗi riêng Cristiano mà còn nói rằng ông ấy sẽ xin lỗi công khai trong cuộc họp báo, thừa nhận trước mọi người rằng mình đã mắc sai lầm. Đó là lời hứa ông ấy dành cho Cristiano”, Aguirre nói.

Tuy nhiên, diễn biến sau đó lại hoàn toàn khác theo lời Aguirre. Người này cho rằng Jesus đã không thực hiện lời hứa, thậm chí đưa ra những phát biểu bị mô tả là “những lời dối trá”.

“Cristiano cảm thấy bị phản bội”

Aguirre cho rằng chính sự khác biệt giữa những gì Jesus nói trong cuộc gặp kín và những gì ông phát biểu trước truyền thông khiến Ronaldo nổi giận.

Ronaldo giận dữ sau trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy

“Sau đó, ông ấy bước vào cuộc họp báo và nói một loạt điều dối trá mà chẳng ai tin. Đó là lý do Cristiano nổi giận, bởi cậu ấy cảm thấy mình bị phản bội. Chỉ có vậy thôi. Đó là sự thật”, Aguirre tuyên bố.

Theo cách lý giải của Aguirre, vấn đề không nằm đơn thuần ở việc Ronaldo được thi đấu hay không. Điều khiến tiền đạo này thất vọng là cách Jesus được cho là đã thay đổi lập trường chỉ vài giờ sau cuộc gặp.

“HLV đến gặp riêng bạn và nói: ‘Đây là những gì đã xảy ra. Tôi hiểu bạn. Tôi đã xử lý tình huống không tốt. Chúng ta cùng một phía, hãy tha thứ cho tôi. Nếu tôi có họp báo, tôi sẽ giải thích mọi chuyện và xin lỗi. Đừng lo, mọi thứ sẽ ổn và tôi sẽ giải quyết tình hình’.

Nhưng chỉ 12 giờ sau, ông ấy bước vào phòng họp báo và khiến tình hình của Cristiano trở nên tồi tệ hơn, đồng thời thể hiện quyền lực như muốn nói rằng ông ấy mới là người đưa ra quyết định, còn Cristiano chỉ là một cầu thủ bình thường như tất cả những người khác”, Aguirre thuật lại với báo chí Bồ Đào Nha.

“Đó là một sự phản bội”

Aguirre tiếp tục công kích Jesus bằng lời lẽ gay gắt: “Nếu vậy thì hãy về nhà và làm việc khác đi! Đó là lý do tôi nói rằng những gì xảy ra là một sự phản bội”.

Thời gian của Ronaldo trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha đang khép lại

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh vị trí của Ronaldo tại đội tuyển Bồ Đào Nha đang có nhiều thay đổi dưới thời Jesus. Nhà cầm quân này đã gây bất ngờ khi không tung Ronaldo vào sân ở trận gặp Na Uy, dù trước đó tiền đạo Al Nassr được cho là có thể xuất hiện trong khoảng 30 phút cuối.

Sau trận, HLV Jesus giải thích rằng diễn biến trên sân khiến ông thay đổi kế hoạch. Goncalo Ramos thi đấu tốt, ghi bàn và tiếp tục tạo ra mối đe dọa, vì thế ông không muốn rút tiền đạo này ra.

Tuy nhiên, nếu những thông tin Aguirre đưa ra là chính xác, mối quan hệ giữa Jesus và Ronaldo có thể đang căng thẳng hơn những gì thể hiện công khai.

Ronaldo từng khẳng định anh sẵn sàng rời đội tuyển ngay khi cảm thấy mình không còn được cần đến. Trong khi đó, Jesus nhấn mạnh Ronaldo vẫn là một lựa chọn quan trọng nhưng quyền quyết định đội hình thuộc về HLV.

Hiện những cáo buộc của Aguirre mới chỉ phản ánh thông tin từ phía người bạn thân của Ronaldo. Chưa có lời xác nhận độc lập từ Ronaldo hoặc HLV Jorge Jesus về nội dung cuộc gặp được tiết lộ này.