5 bến đỗ tiềm năng của Ronaldo nếu rời Al Nassr

Trái ngược với quyết định giã từ màu áo ĐTQG của Lionel Messi, James Rodriguez, Neymar hay Manuel Neuer, Ronaldo vẫn chọn tiếp tục chiến đấu. Một cuộc trò chuyện mang tính bước ngoặt với huấn luyện viên trưởng Jorge Jesus đã tiếp thêm cho anh động lực lớn.

"Họ trông cậy vào tôi. Tôi vẫn tin rằng mình có thể giúp đội tuyển quốc gia", Ronaldo chia sẻ. Với siêu sao sinh năm 1985, tiêu chuẩn để anh tiếp tục khoác lên mình chiếc áo đỏ thẫm rất sòng phẳng: năng lực chuyên môn và tiếng nói từ ban huấn luyện. Mục tiêu kép của CR7 hiện tại đã rõ ràng: vừa chạm mốc lịch sử 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp (hiện chỉ còn cách 21 bàn), vừa cùng Bồ Đào Nha bảo vệ chức vô địch UEFA Nations League.

Ronaldo sẽ đi đâu nếu rời Al Nassr?

Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ cũng quan tâm hành trình cấp CLB của anh sẽ đi về đâu bởi “cuộc vui nào rồi cũng có lúc kết thúc". Nếu rời Al Nassr thời gian tới, đâu sẽ là 5 bến đỗ tiềm năng nhất khi Ronaldo thay đổi môi trường thi đấu vào mùa Đông tới hoặc mùa Hè 2027?

Inter Miami: Cuộc hội ngộ thế kỷ cùng Lionel Messi

Việc chuyển đến Inter Miami ở MLS - giải đấu quen thuộc của các ngôi sao "dưỡng già" như Thierry Henry, Andrea Pirlo hay chính Lionel Messi - sẽ tạo ra một cơn địa chấn toàn cầu. Viễn cảnh hai biểu tượng lớn nhất lịch sử bóng đá hiện đại sát cánh chung một chiến tuyến mang lại giá trị thương mại khổng lồ không thể đong đếm.

Thế nhưng, liệu cái tôi lớn của Ronaldo và lòng tự tôn nghề nghiệp có chấp nhận khoác lên mình màu áo của đội bóng gắn liền với hình ảnh đại kình địch lớn nhất sự nghiệp - Lionel Messi?

Điều đó còn tùy thuộc vào tài thương thuyết của một danh thủ đặc biệt của bóng đá thế giới - David Beckham.

Một kịch bản mà đông đảo giới mộ điệu mong đợi là hai biểu tượng của bóng đá thế giới về chung một mái nhà Inter Miami. (Ảnh: Getty Images)

Manchester United: Chương ba dưới triều đại Michael Carrick?

MU không chỉ là chốn cũ, mà còn là nơi Ronaldo từng trải qua hai "nhiệm kỳ" gắn bó đầy thăng trầm. Đáng chú ý, Quỷ đỏ hiện đang được dẫn dắt bởi HLV Michael Carrick - người từng có thời gian sát cánh cùng CR7 trong 127 trận đấu dưới thời Sir Alex Ferguson.

Nếu trở lại Old Trafford ở tuổi 41, Ronaldo phải thích ứng với lối chơi tốc độ và cường độ cao của Ngoại hạng Anh, điều mà anh từng gặp không ít áp lực trong giai đoạn cuối dưới thời Erik ten Hag.

Al Hilal: Ở lại Trung Đông để săn đón vinh quang

Nếu không muốn rời xa Trung Đông, việc chuyển sang đại kình địch cùng quốc gia Al Hilal là một lựa chọn thiết thực. Al Hilal là một tập thể ổn định, giàu tham vọng và sở hữu dàn lực lượng chất lượng cao.

Tại đây, Ronaldo có thể duy trì mức thu nhập khổng lồ, không phải xáo trộn cuộc sống gia đình, đồng thời sở hữu cơ hội cực lớn để giải cơn khát danh hiệu tập thể tại Tây Á. Tuy nhiên, việc chuyển sang một đối thủ trực tiếp của Al Nassr có thể tạo ra làn sóng tranh cãi lớn từ người hâm mộ đội bóng cũ.

Sporting Lisbon: Chuyến trở về đầy cảm xúc

Trở lại mái nhà xưa Sporting Lisbon là một kịch bản vô cùng lãng mạn. Đây là nơi chắp cánh cho sự nghiệp của Ronaldo trước khi anh bước ra ánh sáng thế giới để đầu quân cho MU năm 2003. Việc khép lại sự nghiệp huy hoàng tại câu lạc bộ khởi nghiệp chắc chắn sẽ tạo nên một cái kết đẹp trọn vẹn cho huyền thoại người Bồ Đào Nha.

Rào cản lớn nhất nằm ở bài toán tài chính. Mức thu nhập ngất ngưởng hiện tại của Ronaldo vượt xa khả năng chi trả của Sporting Lisbon, trừ khi siêu sao này chấp nhận cắt giảm sâu thu nhập để đổi lấy sự hoài niệm.

Como: Thử thách mới tại Serie A

Ronaldo không còn lạ gì môi trường bóng đá Ý sau ba năm khoác áo Juventus (2018-2021). Nếu muốn tìm một bến đỗ tại Serie A, Como - thuộc sở hữu của hai tỷ phú người Indonesia R. Budi Hartono và Michael Hartono - là một cái tên đáng cân nhắc nhờ tiềm lực tài chính dồi dào và được dẫn dắt bởi chiến lược gia trẻ tài năng Cesc Fabregas.

Về cơ bản, Como có thể đáp ứng thu nhập cho CR7, nhưng xét về tham vọng chuyên môn và cơ hội chinh phục các danh hiệu đỉnh cao, nhưng đó có là môi trường lý tưởng cho giai đoạn hoàng hôn sự nghiệp của anh hay không, cần thời gian trả lời.