Ronaldo lên tiếng sau khi rời ĐT Bồ Đào Nha, úp mở về "sự thật sẽ được hé lộ"

Sau khi rời trung tâm huấn luyện của đội tuyển Bồ Đào Nha tại Copenhagen, Cristiano Ronaldo đã chính thức lên tiếng về quyết định chia tay sớm đợt tập trung Nations League.

Trong thông báo được đăng tải, đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha cho biết quyết định này được đưa ra sau buổi họp báo của HLV Jorge Jesus và cuộc trao đổi trực tiếp với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha.

Ronaldo: “Tôi sẽ kể sự thật với người dân Bồ Đào Nha”

Nội dung thông báo của Cristiano Ronaldo: “Sau buổi họp báo của HLV đội tuyển quốc gia, và sau cuộc trò chuyện với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, tôi đã quyết định rời khỏi nơi tập trung của đội tuyển.”

Vào thời điểm thích hợp, tôi sẽ kể sự thật với toàn thể người dân Bồ Đào Nha về những lý do khiến tôi đưa ra quyết định rời đội tuyển – nơi tôi luôn cống hiến hết mình".

“Hiện tại, đây là thời điểm để tôi chúc may mắn cho Bồ Đào Nha và tất cả các đồng đội, không ngoại lệ.”

Thông điệp của Ronaldo không tiết lộ cụ thể nguyên nhân khiến anh rời đội tuyển, nhưng cho thấy tiền đạo 41 tuổi muốn giải thích rõ hơn về sự việc trong tương lai.

Chuyến bay của Ronaldo trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu

Ngay sau khi Ronaldo rời khu vực sân Parken ở Copenhagen, chiếc máy bay riêng của anh đã trở thành một trong những chuyến bay được theo dõi nhiều nhất trên ứng dụng FlightRadar24.

Chiếc Bombardier Global Express XRS của CR7 xuất phát từ Madrid lúc hơn 19 giờ 30 (giờ Tây Ban Nha) để bay tới Copenhagen đón anh. Có thời điểm, hơn 7.500 người theo dõi hành trình của chiếc máy bay thông qua hệ thống định vị GPS.

Theo kế hoạch, máy bay riêng của Ronaldo hạ cánh tại thủ đô Đan Mạch vào khoảng 22 giờ 20 (giờ Tây Ban Nha). Sau đó, chuyến bay trở lại Madrid dự kiến khởi hành khoảng 23 giờ 15 và Ronaldo được cho là sẽ có mặt tại Tây Ban Nha sau 2 giờ sáng.