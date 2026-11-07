Ronaldo Júnior tuổi 16 so với Ronaldo năm xưa – Những con số gây bất ngờ

Cristiano Ronaldo Júnior vừa được triệu tập lên U17 Bồ Đào Nha ở tuổi 16, tiếp tục hành trình theo dấu chân người cha nổi tiếng. Tuy nhiên, khi đặt thành tích của 2 cha con ở cùng độ tuổi lên bàn cân, Cristiano Ronaldo năm xưa đã tiến gần bóng đá chuyên nghiệp hơn rất nhiều.

Ronaldo tuổi 16 ghi bàn ấn tượng hơn con trai

Ronaldo Júnior sinh ngày 17/6/2010, hiện khoác áo đội trẻ Al Nassr. Trước khi được gọi lên U17 Bồ Đào Nha, tiền đạo này đã ghi 5 bàn sau 13 trận cho các đội U15 và U16, đạt hiệu suất 0,38 bàn/trận.

Đáng nhớ nhất là cú đúp vào lưới U15 Croatia hồi tháng 5/2025, giúp Bồ Đào Nha thắng 3-2 trong trận chung kết giải Vlatko Marković. Ronaldo Júnior ghi 1 bàn bằng chân trái và 1 bàn bằng đầu, góp công quan trọng vào chức vô địch.

Cristiano Ronaldo ở tuổi 16 sở hữu thống kê nổi bật hơn. Trong năm 2001, anh ghi 9 bàn sau 12 trận cho U15 và U17 Bồ Đào Nha, đạt hiệu suất 0,75 bàn/trận, gần gấp đôi con trai.

Tại Sporting CP, Ronaldo cũng liên tục ghi bàn ở các giải trẻ. Riêng mùa 2000/01, anh có 21 pha lập công sau 32 trận. Sang mùa 2001/02, thành tích tăng lên 17 bàn trong 24 trận, dù mùa giải này kéo dài đến khi anh bước sang tuổi 17.

Khác biệt lớn nhất nằm ở bước tiến lên đội 1

Năm 2001, Ronaldo đã được HLV László Bölöni đưa lên tập luyện cùng đội 1 Sporting khi mới 16 tuổi. Tốc độ, kỹ thuật rê bóng và khả năng đột phá giúp cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha sớm được trao cơ hội cạnh tranh với những đàn anh giàu kinh nghiệm.

Ngày 14/8/2002, Ronaldo ra mắt đội 1 Sporting trong trận gặp Inter Milan tại vòng loại Champions League, khi mới 17 tuổi 191 ngày. Chưa đầy 2 tháng sau, anh lập cú đúp vào lưới Moreirense trong chiến thắng 3-0 tại giải vô địch Bồ Đào Nha.

Ronaldo Júnior hiện vẫn thi đấu ở cấp độ trẻ. Mùa 2025/26, anh ghi 7 bàn sau 18 trận cho U16 Al Nassr. Sang mùa 2026/27, tiền đạo này có 3 bàn sau 7 trận ở đội U17.

Tháng 3/2026, con trai Ronaldo còn được tham gia tập luyện cùng U16 Real Madrid. Dù vậy, anh vẫn đang tìm kiếm cơ hội khẳng định khả năng trong môi trường bóng đá có tính cạnh tranh cao hơn.

Thử thách thật sự của Ronaldo Júnior

Ronaldo từng rời Madeira để gia nhập học viện Sporting từ năm 12 tuổi. Trong khi đó, con trai anh có điều kiện tập luyện thuận lợi hơn, từng trải nghiệm môi trường đào tạo tại Juventus, MU và Al Nassr.

Sự khác biệt còn nằm ở áp lực. Ronaldo năm xưa gây dựng tên tuổi từ những màn trình diễn tại Sporting, còn Ronaldo Júnior luôn được đặt cạnh thành tích của người cha sở hữu 5 Quả bóng vàng.

Đợt tập trung U17 Bồ Đào Nha trong tháng 11/2026 sẽ mang đến thử thách mới. Những trận gặp Andorra, Bulgaria và Serbia là cơ hội để Ronaldo Júnior cạnh tranh vị trí, tích lũy kinh nghiệm quốc tế và tiến gần hơn tới mục tiêu thi đấu chuyên nghiệp.

Ở cùng độ tuổi, Ronaldo đã bắt đầu gõ cửa đội 1 Sporting. Cột mốc ấy đang chờ Ronaldo Júnior chinh phục trong những năm tới.