Chị gái Ronaldo đăng bài đầy ẩn ý sau khi em trai từ giã ĐTQG

Kátia Aveiro chia sẻ thông điệp trên mạng xã hội

Kátia Aveiro, chị gái của Cristiano Ronaldo, nhanh chóng phản ứng trước thông báo giã từ đội tuyển quốc gia của cầu thủ mang áo số 7. Cô đăng tải một thông điệp dài trên mạng xã hội, bày tỏ niềm tự hào về hành trình của em trai... kèm theo một lời ẩn ý đầy tinh tế.

Bài viết đầy cảm xúc của Kátia Aveiro, chị gái của Cristiano Ronaldo

"Tôi có thể nói rất nhiều điều. Nhưng thời gian chắc chắn sẽ trả lời tất cả. Cho đến lúc đó, tôi muốn nói với em rằng: "Em thật vĩ đại, em thật phi thường, em là một huyền thoại'", cô viết trong phần tin trên Instagram, trước khi chia sẻ thêm thông điệp.

"Hôm nay, cả thế giới nói lời chia tay với em trong màu áo đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Với tư cách là chị gái, khi nhìn lại, tôi cảm thấy niềm tự hào lớn đến mức gần như không thể chứa đựng trong lồng ngực. Chị biết những cuộc chiến mà em đã trải qua, tất cả những gì em cống hiến cho đất nước chúng ta và những gì em đã xây dựng.

Em đã thay đổi số phận của chính mình và đưa Bồ Đào Nha cùng tiến bước. Hôm nay là một ngày buồn, đúng vậy. Nhưng những chu kỳ khép lại để những chu kỳ khác bắt đầu. Thời gian luôn nắm quyền quyết định và nếu vẫn còn điều gì đó cần được giải đáp, có lẽ ngày mai mọi chuyện sẽ được nhìn nhận rõ ràng hơn", cô nhấn mạnh.

Katia Aveiro được biết tới là người luôn ủng hộ CR7 một cách vô điều kiện trong mọi trường hợp. Cô cũng là người lên tiếng chỉ trích HLV Jorge Jesus trong sự việc xảy ra hồi cuối tháng 9, đầu tháng 10 vừa qua tại ĐT Bồ Đào Nha.

Cô kết thúc bằng những lời nhắn nhủ: "Danh dự và hành trình của em lớn lao hơn bất kỳ lời chia tay nào. Bức ảnh này có thể không có chất lượng cao, nhưng lại mang ý nghĩa vô cùng lớn đối với tôi. Nó lưu giữ một phần lịch sử của chúng ta và luôn nhắc nhở tôi rằng, trước khi trở thành Cristiano Ronaldo được cả thế giới ngưỡng mộ, em đã và sẽ mãi là em trai tôi, cậu bé của tôi. Chị yêu em. Chị vô cùng tự hào về em".