Đỉnh cao bán kết tennis Paris Masters: Alcaraz so tài Ruud, Shelton gặp "hiện tượng" Pháp

Alcaraz - Ruud: Khoảng 23h, 7/11 (Bán kết đơn nam Paris Masters)

Carlos Alcaraz phải trải qua trận tứ kết đầy căng thẳng trước Taylor Fritz để giành vé vào bán kết Paris Masters 2026. Đối thủ tiếp theo của tay vợt Tây Ban Nha là Casper Ruud, người đang có phong độ ấn tượng và vừa chấm dứt hành trình bất ngờ của Nuno Borges.

Carlos Alcaraz vượt qua Taylor Fritz sau ba set căng thẳng, tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu Paris Masters

Hạt giống số 2 Alcaraz được vào thẳng tứ kết sau khi Matteo Berrettini rút lui ở vòng 4. Tuy nhiên, tay vợt Tây Ban Nha không có nhiều thời gian nghỉ ngơi khi phải đối đầu Fritz trong trận đấu kéo dài ba set. Alcaraz thua 6-7 ở set đầu, nhưng kịp điều chỉnh để thắng 7-5, 6-3 trong hai set tiếp theo.

Trận đấu cho thấy Alcaraz vẫn có những thời điểm gặp khó trước sức ép của đối thủ. Anh phải đối mặt tới 12 break-point, bị bẻ game giao bóng hai lần, nhưng cũng tạo ra chín cơ hội và giành bốn break. Khả năng chơi chắc tay ở những thời điểm quyết định giúp Alcaraz thoát khỏi nguy cơ bị loại và tiếp tục cuộc đua danh hiệu.

Casper Ruud cũng thể hiện sự ổn định đáng chú ý tại Paris. Ở tứ kết, tay vợt Na Uy đánh bại Nuno Borges, người từng vượt qua vòng loại với tư cách lucky loser và gây bất ngờ khi không để mất game giao bóng trong ba trận đấu trước đó ở vòng đấu chính. Ruud cuối cùng đã phá được thế cân bằng trong set hai, qua đó chấm dứt hành trình của đối thủ.

Dù vậy, lịch sử đối đầu đang nghiêng hẳn về Alcaraz. Hai tay vợt đã gặp nhau bảy lần trên ATP Tour, trong đó ngôi sao Tây Ban Nha thắng sáu trận, bao gồm hai lần gần nhất. Cuộc chạm trán mới nhất diễn ra tại Indian Wells hồi đầu năm 2026 cũng thuộc về Alcaraz.

Ruud đủ khả năng tạo ra những thời điểm giằng co nhờ phong độ hiện tại, nhưng Alcaraz vẫn nhỉnh hơn về tốc độ, khả năng biến hóa và bản lĩnh ở các điểm số quan trọng. Nếu duy trì được sự tập trung như cuối trận gặp Fritz, tay vợt Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ giành quyền vào chung kết.

Dự đoán kết quả: Carlos Alcaraz thắng 2-1.

Van Assche - Shelton: Khoảng 20h30, 7/11 (Bán kết đơn nam Paris Masters)

Luca Van Assche đang trải qua tuần thi đấu đáng nhớ nhất sự nghiệp khi lần đầu góp mặt ở bán kết một giải ATP Masters 1000. Tuy nhiên, thử thách dành cho tay vợt Pháp tại Paris Masters 2026 rất lớn, bởi đối thủ Ben Shelton sở hữu sức mạnh giao bóng và nền tảng thể lực vượt trội.

Ben Shelton đang có phong độ giao bóng ấn tượng, sẵn sàng đối đầu hiện tượng chủ nhà Luca Van Assche

Van Assche đã tiến sâu hơn cả thành tích vô địch ATP 250 Estoril hồi đầu năm khi giành vé vào bán kết tại Paris. Ở tứ kết, tay vợt Pháp phải trải qua trận đấu căng thẳng với Rinky Hijikata. Van Assche thắng 6-4 ở set đầu, để đối thủ gỡ hòa sau loạt tie-break set hai, trước khi thể hiện sự kiên trì để thắng 7-5 trong set quyết định.

Khả năng giữ bình tĩnh ở thời điểm khó khăn là điểm sáng của Van Assche. Dù vậy, đối đầu Shelton sẽ là bài kiểm tra khác biệt. Tay vợt Mỹ có khả năng tạo sức ép lớn bằng những cú giao bóng uy lực và lối chơi tấn công chủ động.

Hạt giống số 3 cũng phải trải qua hai trận đấu ba set liên tiếp. Shelton vượt qua Arthur Rinderknech sau loạt tie-break set quyết định ở vòng 4, trước khi đánh bại đồng hương Tommy Paul với tỷ số 6-4, 4-6, 6-3 tại tứ kết. Đáng chú ý, Shelton tung ra tới 19 cú ace, cho thấy vũ khí giao bóng đang hoạt động hiệu quả.

Hai tay vợt chưa từng gặp nhau trên ATP Tour, vì vậy trận bán kết sẽ là màn so tài thú vị giữa khả năng xử lý bóng khéo léo của Van Assche và sức mạnh thể chất của Shelton. Van Assche có lợi thế sân nhà cùng sự hưng phấn, nhưng Shelton sở hữu nhiều kinh nghiệm hơn ở những trận đấu đỉnh cao và có thể kiểm soát thế trận bằng những game giao bóng chắc chắn.

Nếu duy trì được hiệu suất giao bóng như trận thắng Paul, Shelton nhiều khả năng sẽ chặn đứng hành trình ấn tượng của tay vợt Pháp để giành vé vào chung kết.

Dự đoán kết quả: Ben Shelton thắng 2-0.

Lịch thi đấu tennis ngày 7/11