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Ronaldo "cấm cửa" HLV Jesus, chọn ai dẫn dắt Bồ Đào Nha ở trận tri ân?

Sự kiện: Đội tuyển Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo sẽ có một HLV mới trên băng ghế chỉ đạo trong trận đấu cuối cùng khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha. Mâu thuẫn gay gắt với Jorge Jesus khiến nhà cầm quân này không thể góp mặt trong màn chia tay của CR7.

     

Ronaldo khép lại sự nghiệp quốc tế sau 23 năm

Cristiano Ronaldo sẽ có một HLV mới trong trận đấu chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha, sau khi tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế.

HLV Jesus sẽ không có cơ hội dẫn dắt ở trận cuối của Ronaldo

HLV Jesus sẽ không có cơ hội dẫn dắt ở trận cuối của Ronaldo

Ở tuổi 41, siêu sao người Bồ Đào Nha khiến thế giới bóng đá bất ngờ khi quyết định chia tay đội tuyển quốc gia vào ngày 5/11. Động thái này được đưa ra sau những bất đồng giữa anh và HLV Jorge Jesus.

Tuy nhiên, Ronaldo sẽ không lập tức rời xa đội tuyển. CR7 dự kiến còn chơi thêm một trận để khép lại hành trình quốc tế kéo dài hơn hai thập kỷ, với thành tích 146 bàn thắng sau 234 lần ra sân.

Ban đầu, Ronaldo quyết định không chơi trận tri ân mà LĐBĐ Bồ Đào Nha dự định tổ chức. Tuy nhiên, nếu HLV Jorge Jesus không hiện diện ở sự kiện đó, CR7 nhiều khả năng sẽ đổi ý. Một số nguồn tin cho hay, trận đấu tri ân Ronaldo được tổ chức trong đợt FIFA Days tháng 11 này, với việc LĐBĐ Bồ Đào Nha đang gấp rút lên kế hoạch cũng như tìm đối thủ thích hợp.

Scolari được cân nhắc cho trận đấu đặc biệt

Theo ESPN, HLV Jorge Jesus sẽ không phải người chỉ đạo ĐT Bồ Đào Nha trong trận đấu cuối cùng của Ronaldo. Những mâu thuẫn căng thẳng giữa hai người được cho là nguyên nhân khiến nhà cầm quân này không thể góp mặt.

HLV Scolari đã trao cho Ronaldo cơ hội để lần đầu thi đấu trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha

HLV Scolari đã trao cho Ronaldo cơ hội để lần đầu thi đấu trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha

Thay vào đó, HLV Luiz Felipe Scolari có thể trở lại băng ghế chỉ đạo "Seleccao". Nhà cầm quân người Brazil đã trao cho Ronaldo lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha vào năm 2003.

Scolari và Ronaldo từng xây dựng mối quan hệ rất thân thiết trong những năm đầu CR7 thi đấu quốc tế. Đặc biệt, ông luôn ở bên động viên CR7 sau khi cha anh qua đời, khi Ronaldo mới 20 tuổi.

Fernando Santos cũng không trở lại

Một cựu HLV khác của Bồ Đào Nha là Fernando Santos cũng không nằm trong kế hoạch trở lại để dẫn dắt trận chia tay của Ronaldo, theo ESPN.

Ronaldo từng làm việc dưới trướng Santos trong giai đoạn 2014 - 2022. Cả hai cùng nhau chinh phục chức vô địch EURO 2016, danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa họ dần rạn nứt sau World Cup 2022, khi Santos quyết định để Ronaldo ngồi dự bị. Đây được xem là một trong những bước ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp quốc tế của CR7 trước khi anh đi đến quyết định chia tay đội tuyển.

HLV Scolari bảo vệ quyết định chia tay ĐT Bồ Đào Nha của Ronaldo

HLV Scolari bảo vệ quyết định chia tay ĐT Bồ Đào Nha của Ronaldo

8

Anh - Croatia 13.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Anh
Croatia
Gửi dự đoán
Trước 02:45 ngày 13/11
Thể lệ
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Theo Tiến Long ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/ronaldo-cam-cua-hlv-jesus-chon-ai-dan-dat-b...

-06/11/2026 15:02 PM (GMT+7)
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