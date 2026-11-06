Ronaldo đã thay đổi lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha ra sao?

Ronaldo chia tay tuyển Bồ Đào Nha trong cay đắng

Ở tuổi 41, Ronaldo tuyên bố giã từ sự nghiệp ĐTQG sau 23 năm, nhưng quyết định này cũng đến sau mâu thuẫn với HLV Jorge Jesus. Vụ việc được giải quyết bằng án treo giò 30 ngày (thời hạn này đã được chấp hành) cùng khoản tiền phạt 255 euro. Đó là hình phạt dành cho CR7 vì tự ý rời nơi đóng quân của đội tuyển mà không được phép.

Ronaldo chia tay ĐT Bồ Đào Nha theo cách đầy tranh cãi

Lần cuối cùng Ronaldo ra sân cho tuyển Bồ Đào Nha là trong trận gặp Xứ Wales ngày 25/9. Ronaldo khép lại sự nghiệp ĐTQG với 146 bàn thắng sau 234 lần khoác áo đội tuyển.

Một thông điệp tri ân được lan truyền khắp Bồ Đào Nha, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ronaldo, đồng thời gọi anh là đại sứ toàn cầu và nguồn cảm hứng cho hàng triệu người. Dẫu vậy, cách mọi chuyện khép lại vẫn để lại dư vị đắng ngắt.

Liệu Ronaldo có được triệu tập ở đợt tập trung tiếp theo? Có thể. Jesus từng khẳng định cánh cửa đội tuyển vẫn rộng mở và quyết định nằm trong tay Ronaldo. Nhưng điều rõ ràng là anh không còn mặc định có suất đá chính, và Ronaldo chưa bao giờ dễ dàng chấp nhận điều đó.

Đây có phải thêm một lần Ronaldo giận dỗi? Một phần là như vậy. Anh phản ứng theo cách quen thuộc mỗi khi HLV đặt dấu hỏi về vị trí của mình. Tuy nhiên, cách nhìn nhận ấy chưa thể phản ánh đầy đủ quá trình Ronaldo đã thích nghi và thay đổi như thế nào trong suốt những năm qua.

Mô típ này từng xuất hiện với gần như mọi HLV dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha. Đã có những cuộc va chạm, nhưng cũng có sự gắn kết giữa Ronaldo với các HLV và đồng đội. Những mối quan hệ ấy phần nào lý giải cái kết hiện tại.

Hành trình trở thành đầu tàu Bồ Đào Nha

Khi mới được triệu tập lên tuyển, Ronaldo xuất hiện tại nơi đóng quân với chiếc mũ bóng chày đội ngược, cặp kính râm cỡ lớn và tai nghe mở âm lượng lớn đến mức người đứng từ xa cũng có thể nghe thấy.

Anh thậm chí không chịu bỏ mũ khi dùng bữa cùng những đàn anh như Luis Figo và Rui Costa. HLV Luiz Felipe Scolari nhìn thấy ở Ronaldo một tài năng xuất chúng nhưng còn non nớt, luôn ám ảnh với việc thể hiện bản thân. Ông công khai khiển trách cầu thủ trẻ, sau đó nói riêng rằng nếu thay đổi thái độ, một ngày nào đó anh sẽ trở thành đội trưởng Bồ Đào Nha.

Ronaldo ghi 146 bàn thắng sau 234 lần khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha

Nỗi thất vọng lớn đầu tiên đến với Ronaldo từ rất sớm, ngay trên sân nhà. Năm 19 tuổi, anh góp mặt trong trận chung kết EURO 2004 tại sân Estadio Da Luz ở Lisbon, trước sự chứng kiến của cả đất nước khi người hâm mộ tin rằng chức vô địch gần như đã nằm trong tay đội tuyển.

Thế nhưng, chỉ một pha đánh đầu thành bàn của Angelos Charisteas đã giúp Hy Lạp tạo nên bất ngờ và giành chiến thắng. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Ronaldo không thể kìm được nước mắt. Hình ảnh chàng trai trẻ bật khóc ngay trên sân nhà nhanh chóng lan truyền khắp thế giới.

Đó là cách đau đớn để anh hiểu được cái giá phải trả trong một trận chung kết, đồng thời khơi dậy khát khao chiến thắng chưa bao giờ nguôi ngoai.

Khi ấy, Figo đang sở hữu chiếc áo số 7, vì vậy Ronaldo phải nhận số 17. Figo giúp đàn em hòa nhập nhưng không có ý định tạo điều kiện dễ dàng cho anh. Khi Figo chia tay ĐTQG năm 2006, chiếc áo số 7 và vai trò trung tâm của đội tuyển thuộc về Ronaldo.

Tháng 9/2005, trước trận đấu vòng loại tại Nga, Scolari và Figo đến phòng riêng để báo tin cha Ronaldo qua đời. Scolari đề nghị đưa anh trở về nhà, nhưng Ronaldo quyết định tiếp tục thi đấu. Anh yêu cầu các đồng đội cứ sinh hoạt bình thường, rồi dành thời gian trong phòng thay đồ để biểu diễn những động tác tâng bóng.

Đó là cách Ronaldo đối diện với sự ra đi được dự báo trước nhưng vẫn vô cùng đau đớn của người cha nghiện rượu. Sau này, anh gọi Scolari là "cha". Đội tuyển quốc gia khi ấy đã trở thành nơi giúp Ronaldo giữ được sự cân bằng trong cuộc sống.

Mọi chuyện trở nên căng thẳng dưới thời HLV Carlos Queiroz. Sau khi Bồ Đào Nha bị Tây Ban Nha loại ở World Cup 2010, khi được yêu cầu giải thích về màn trình diễn kém cỏi, Ronaldo trả lời các phóng viên rằng hãy hỏi HLV. Ảnh hưởng của anh trong đội tuyển khi ấy đã lớn đến mức làm thay đổi cả thói quen và nề nếp sinh hoạt, khiến Queiroz cảm thấy quyền lực của mình bị suy giảm.

Biểu tượng thay đổi lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha

Dưới thời Fernando Santos tại EURO 2016, Ronaldo đã thay đổi. Anh chấp nhận chơi ở vị trí trung phong bên cạnh Nani và chưa bao giờ tiếp nhận chỉ đạo của một HLV một cách tự nhiên như vậy.

Sau trận hòa Iceland ở lượt mở màn, Ronaldo nói riêng với Nani rằng anh đặt niềm tin vào Santos. Phòng thay đồ bắt đầu nhìn thấy hình ảnh một thủ lĩnh thực thụ. Sau khi đá hỏng phạt đền trong trận gặp Áo, Ronaldo gần như không ngủ. Khi thức dậy, Santos phát hiện anh đã tỉnh từ trước.

Tại nơi đóng quân ở Marcoussis (Pháp), Ronaldo cầm chiếc loa phóng thanh của một người hâm mộ và nói với các cổ động viên rằng Bồ Đào Nha vẫn chưa giành được bất cứ danh hiệu nào. Anh đang tận hưởng vai trò thủ lĩnh của mình.

Trong trận chung kết tại Paris, Ronaldo rời sân trong nước mắt vì chấn thương. Anh không có một giải đấu thực sự xuất sắc, bởi vấn đề cơ bắp khiến bản thân không thể thể hiện ở trạng thái tốt nhất.

Nani tiếp quản chiếc băng đội trưởng. Trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, Ronaldo trấn tĩnh lại để động viên các đồng đội. Trước khi hiệp phụ bắt đầu, dù vẫn tập tễnh, anh nói với Eder rằng tiền đạo này sẽ ghi bàn. Và Eder đã làm được điều đó.

Tuy nhiên, bản năng cũ của Ronaldo chưa bao giờ biến mất hoàn toàn. Trong hiệp phụ, anh đứng ở khu vực kỹ thuật để chỉ đạo các đồng đội cho đến khi trọng tài thứ tư yêu cầu trở lại khu vực dành cho cầu thủ. Một số HLV cho rằng hành động ấy là thái quá.

Điểm mạnh lớn nhất của Ronaldo, khát khao tác động đến mọi kết quả, cũng khiến anh khó chấp nhận những giới hạn.

Trước khi Ronaldo ra mắt đội tuyển, Bồ Đào Nha chưa từng giành danh hiệu lớn nào. Kể từ khi anh ra mắt, đội bóng áo màu bã trầu đã có thêm 3 danh hiệu lớn

Khi Ronaldo ra mắt tuyển Bồ Đào Nha năm 2003, “Brazil châu Âu” vẫn đang tìm kiếm danh hiệu lớn đầu tiên. Có những cầu thủ tạo dấu ấn cho một thời kỳ, nhưng cũng có những người thay đổi cả một đội tuyển quốc gia. Ronaldo thuộc nhóm thứ hai. Tháng 7/2016 đã mang về cho Bồ Đào Nha chức vô địch EURO đầu tiên trong lịch sử.

Ba năm sau, anh lập hat-trick vào lưới Thụy Sĩ, đưa Bồ Đào Nha vào trận chung kết Nations League đầu tiên, nơi đội bóng áo màu bã trầu lên ngôi vô địch. Đến năm 2025, Ronaldo tiếp tục nâng cao chiếc cúp Nations League thứ hai, ở độ tuổi mà phần lớn cầu thủ đã giải nghệ.

Không ai ghi nhiều bàn thắng cho đội tuyển quốc gia hơn Ronaldo, cũng không ai có số lần khoác áo Bồ Đào Nha nhiều hơn anh.

Dưới tầm ảnh hưởng của Ronaldo, Bồ Đào Nha không còn chỉ là một đội tuyển sở hữu nhiều tài năng mà đã trở thành tập thể bước vào mọi giải đấu với kỳ vọng cạnh tranh danh hiệu. Đồng thời, cả một thế hệ cầu thủ trưởng thành trong phòng thay đồ nơi Ronaldo định hình những tiêu chuẩn về chuyên môn và tinh thần.

Bồ Đào Nha đã tìm được cách để thế giới chú ý đến mình, và trong suốt hai thập kỷ, Ronaldo chính là gương mặt đại diện.

Sau năm 2016, câu hỏi dành cho Ronaldo cũng thay đổi. Ít người còn đặt vấn đề liệu anh có ích kỷ hay không, thay vào đó, ngày càng nhiều ý kiến đặt câu hỏi liệu Bồ Đào Nha có quá phụ thuộc vào anh.

Tại World Cup 2018, Ronaldo ghi 3 bàn vào lưới Tây Ban Nha, trong đó có một cú đá phạt thành bàn sau 45 lần thực hiện đá phạt ở các giải đấu lớn. Dù vậy, Bồ Đào Nha vẫn bị Uruguay loại ở vòng 1/8.

Sau kỳ World Cup 2026 đầy khó khăn, nhiều ý kiến tập trung chỉ trích việc Ronaldo vẫn được bố trí đá trung phong. Tuy nhiên, xét về thống kê, đây thực tế lại là giai đoạn anh đạt hiệu suất tốt nhất.

Dưới thời Roberto Martinez, Ronaldo ghi 28 bàn sau 37 trận, đạt hiệu suất 0,756 bàn mỗi trận, cao hơn mức 0,624 bàn mỗi trận dưới thời Santos.

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đã thông báo kế hoạch tổ chức lễ tri ân đặc biệt nhằm tôn vinh những đóng góp của Ronaldo. Điều đó là cần thiết, bởi cách anh chia tay đội tuyển không để lại cho người hâm mộ cơ hội được cùng nhau ăn mừng và bày tỏ lòng biết ơn như họ mong muốn.

Không chỉ vì những đóng góp to lớn của Ronaldo, người hâm mộ Bồ Đào Nha còn được CR7 đưa đến những đỉnh cao mà trước đó họ chưa từng chạm tới.