Ronaldo và Messi - Hai tượng đài bóng đá với đế chế bạc tỷ

Khép lại một kỷ nguyên bóng đá

Chỉ vài tuần sau khi Lionel Messi chia tay đội tuyển Argentina, Cristiano Ronaldo cũng quyết định dừng thi đấu quốc tế. Ở tuổi 41, CR7 thông báo không còn khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha sau những bất đồng với HLV Jorge Jesus.

Messi và Ronaldo cùng chia tay ĐTQG trong năm 2026

Trái ngược với Ronaldo, Messi chia tay đội tuyển trong bầu không khí ngọt ngào. Ở trận giao hữu với Benin tại Buenos Aires, anh ghi một bàn và kiến tạo hai lần trước sự chứng kiến của đông đảo người hâm mộ.

Messi ra mắt Argentina năm 2005, khi mới 18 tuổi, và kết thúc sự nghiệp quốc tế với 208 lần ra sân, ghi 126 bàn. Ronaldo cũng ra mắt đội tuyển ở tuổi 18, trước khi thiết lập kỷ lục 234 trận và 146 bàn thắng cho Bồ Đào Nha.

Messi sở hữu danh hiệu mà Ronaldo chưa thể chạm tới: chức vô địch World Cup 2022. Trong khi đó, thành tựu lớn nhất của CR7 cùng đội tuyển là chức vô địch EURO 2016. Ở cấp độ cá nhân, Messi có tám Quả bóng Vàng, còn Ronaldo sở hữu năm lần được vinh danh.

Những đế chế kinh doanh bạc tỷ

Cả hai đều kiếm được khoản thu nhập khổng lồ từ sự nghiệp thi đấu. Đặc biệt, bản hợp đồng gia hạn với Al Nassr năm 2025 giúp Ronaldo nhận tối thiểu 492 triệu bảng trong hai năm, đưa tài sản ròng của anh vượt mốc một tỷ bảng.

Ronaldo kiếm được bản hợp đồng béo bở cùng Al Nassr

Messi cũng được cho là đã gia nhập câu lạc bộ tỷ phú, với đế chế kinh doanh trị giá khoảng 830 triệu bảng. Anh sở hữu cổ phần tại bốn CLB, đầu tư vào khách sạn ở Ibiza và Andorra, đồng thời có hợp đồng trọn đời với Adidas.

Ronaldo không kém cạnh khi đầu tư vào CLB Almeria, thành lập hãng phim UR Marv cùng nhà làm phim Matthew Vaughn và phát triển kênh YouTube UR Cristiano. Anh còn sở hữu chuỗi khách sạn Pestana CR7 tại nhiều thành phố lớn như Lisbon, Madrid, New York và Marrakech.

Cuộc đua siêu xe triệu bảng

Ronaldo nổi tiếng với bộ sưu tập siêu xe trị giá khoảng 100 triệu bảng. Đáng chú ý nhất là Bugatti Centodieci trị giá 12,5 triệu bảng, mẫu xe chỉ có 10 chiếc trên toàn thế giới. Gara của CR7 còn có Bugatti Chiron, Bugatti Veyron, Ferrari SP3 Daytona, Ferrari Monza SP1 và Mercedes-AMG ONE trị giá 2,4 triệu bảng.

Ronaldo sở hữu dàn siêu xe đáng mơ ước

Messi cũng sở hữu bộ sưu tập xe đáng nể. Trong đó có Pagani Zonda trị giá 4 triệu bảng và Ferrari 335 S Spider Scaglietti được mua với giá 28 triệu bảng. Theo truyền thông, Messi từng vượt qua Ronaldo trong cuộc đấu giá để sở hữu chiếc Ferrari đặc biệt này.

Và Messi cũng vậy

Gia đình viên mãn bên những bóng hồng nổi tiếng

Lionel Messi và Antonela Roccuzzo quen nhau từ thuở nhỏ tại Rosario, Argentina. Hai người kết hôn năm 2017 trong đám cưới được truyền thông nước này gọi là "đám cưới thế kỷ". Họ có ba con trai Thiago, Mateo và Ciro.

Antonela cũng xây dựng sự nghiệp riêng trong lĩnh vực thời trang, hợp tác với nhiều thương hiệu lớn như Alo Yoga, Tiffany & Co, Louis Vuitton và Lancome.

Cả Ronaldo và Messi đều có cuộc sống gia đình viên mãn

Ronaldo gặp Georgina Rodriguez năm 2016, khi cô làm việc tại một cửa hàng Gucci ở Madrid. Từ nhân viên bán hàng, Georgina trở thành một trong những nàng WAG nổi tiếng nhất thế giới nhờ chương trình truyền hình thực tế I Am Georgina trên Netflix.

Tháng 8 vừa qua, cặp đôi tổ chức lễ cưới riêng tư tại Cascais, Bồ Đào Nha. Họ hiện cùng nuôi dạy năm người con tại Riyadh, gồm Cristiano Ronaldo Jr, cặp song sinh Eva và Mateo, cùng hai con gái Alana Martina và Bella Esmeralda.