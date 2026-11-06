Ronaldo buông bỏ, thế hệ vàng Bồ Đào Nha như tháo "vòng kim cô"

Ronaldo chấp nhận nhường lại sân khấu

Thông tin Ronaldo giã từ đội tuyển quốc gia tất yếu mang đến cảm giác tiếc nuối. Người hâm mộ CR7 sẽ không còn được chứng kiến anh vượt qua các hậu vệ bằng những bước chạy lắt léo hay tung ra những cú đánh đầu dũng mãnh. Sự kết thúc của bất kỳ sự nghiệp vĩ đại nào cũng gợi nhắc về quy luật hữu hạn của cuộc đời: mọi thứ rồi sẽ đến lúc khép lại.

Không cầu thủ nào trong lịch sử có số lần khoác áo ĐTQG nhiều hơn Ronaldo (234 trận) hay ghi được nhiều bàn thắng hơn anh (146 bàn)

Tất nhiên, Ronaldo chỉ tuyên bố sẽ không tiếp tục thi đấu cho ĐT Bồ Đào Nha. Đây không phải chuyện gì nghiêm trọng hơn thế. Nhưng cách anh chia tay nói lên rất nhiều điều.

“Đã đến lúc tôi trao lại chiếc áo số 7 cho đội tuyển quốc gia. Tôi chưa bao giờ cảm thấy chiếc áo đó thuộc về riêng mình”, Ronaldo nói khi đọc một tờ giấy khổ A4 trong video được đăng tải trên các tài khoản mạng xã hội cá nhân.

Trong ít nhất ba giải đấu lớn gần đây, người ta luôn có cảm giác Ronaldo đang kìm hãm ĐT Bồ Đào Nha. Và anh dường như chưa bao giờ sẵn sàng từ bỏ số áo huyền thoại ấy. Ronaldo rõ ràng tin rằng, dù đã 41 tuổi, mình vẫn là tài sản quý giá nhất và là niềm hy vọng lớn nhất để “Brazil châu Âu” giành chiến thắng.

Có lẽ, một trong những điều khó khăn nhất đối với một vận động viên thể thao đỉnh cao là lựa chọn thời điểm chia tay sự nghiệp. Không dễ để bất kỳ ai, trong bất kỳ công việc nào, cân nhắc giữa hy vọng vẫn còn có thể cống hiến và mong muốn không tiếp tục bám trụ khi bản thân đã không còn hữu ích. Tuy nhiên, điều này có lẽ đặc biệt khó khăn với những vận động viên hàng đầu, bởi sự tự tin đôi khi đến mức phi thực tế lại là yếu tố thiết yếu làm nên thành công của họ.

Cái kết trái ngược Messi

Hãy thử so sánh điều đó với Lionel Messi, người mà Ronaldo từng có thời gian dài cạnh tranh vị thế cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, thậm chí là xuất sắc nhất mọi thời đại. Cuộc tranh luận về danh hiệu GOAT (cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại) từng trở nên vô cùng căng thẳng và gây chia rẽ sâu sắc. Nhưng cuối cùng, không còn sự so sánh nào nữa. Messi vượt trội trên nhiều phương diện.

Trận đấu mang ý nghĩa lớn cuối cùng của Messi cho ĐT Argentina khép lại bằng hình ảnh không mấy đẹp mắt khi anh tìm cách khiến Marc Cucurella của Tây Ban Nha phải nhận thẻ đỏ, trong trận chung kết World Cup 2026 mà đội bóng xứ Tango chơi đầy quyết liệt cuối cùng cũng phải nhận kết cục xứng đáng. Nhưng khi ấy, Messi hành động vì tập thể.

Messi khép lại sự nghiệp ĐTQG đầy cảm xúc tại Buenos Aires hồi tháng 9, trước sự chứng kiến của hàng nghìn người hâm mộ Argentina cuồng nhiệt

Khoảnh khắc đó giống như sự phản kháng dữ dội trước sự tàn lụi của ánh hào quang đối với cầu thủ 39 tuổi, dù trước đó anh đã làm nhiều hơn bất kỳ đồng đội nào để đưa Argentina vào chung kết, với 8 bàn thắng và 4 pha kiến tạo. Đó cũng chính là những gì Messi từng làm 4 năm trước, khi dẫn dắt đội bóng xứ Tango lên ngôi vô địch World Cup 2022.

Sau đó, Messi tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia. Trận đấu cuối cùng của anh là chiến thắng 3-0 trong trận giao hữu với Benin tại sân Estadio Monumental nổi tiếng, sân nhà của River Plate ở Buenos Aires (Argentina), nơi Messi cũng ghi bàn. Đó là một cái kết hợp lý, đúng thời điểm và đúng cách.

Còn Ronaldo thì sao? Đáng tiếc, cách anh chia tay đội tuyển lại mang đến cảm giác cay đắng và đáng tiếc. HLV Jorge Jesus của Bồ Đào Nha là người góp phần khiến Ronaldo rời đi, sau những phản ứng mà có thể mô tả là sự giận dỗi từ tiền đạo kỳ cựu này.

Mọi chuyện đáng lẽ không nên kết thúc như vậy. Không cầu thủ nào có số lần khoác áo ĐTQG nhiều hơn 234 trận của Ronaldo. Cũng không ai ghi được nhiều hơn 146 bàn thắng của anh, kể cả Messi. Ronaldo không thể vô địch World Cup, nhưng anh đã cùng Bồ Đào Nha đăng quang EURO 2016 trên cương vị đội trưởng và giành 2 chức vô địch Nations League. Sự nghiệp phi thường của Ronaldo là điều không thể phủ nhận và hoàn toàn xứng đáng được tôn vinh.

Ronaldo đóng vai trò quan trọng trong hành trình lên ngôi vô địch EURO 2016 của ĐT Bồ Đào Nha

Tuy nhiên, đặc biệt kể từ World Cup 2022 tại Qatar, ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng Ronaldo thực tế đã kìm hãm một thế hệ vàng của bóng đá Bồ Đào Nha trong 4 năm qua. Cầu thủ 41 tuổi luôn phủ nhận việc có bất kỳ sự ép buộc nào buộc đội tuyển phải sử dụng mình. Dù vậy, người ta vẫn có cảm giác rằng điều đó đã xảy ra, đặc biệt dưới thời người tiền nhiệm của Jesus là HLV Roberto Martinez.

Trong suốt kỳ World Cup 2026 gần nhất, Martinez liên tục phải đối mặt với những câu hỏi về lý do Ronaldo luôn được ra sân. Những lời giải thích của ông ngày càng thiếu sức thuyết phục. Màn trình diễn của ĐT Bồ Đào Nha cũng vậy.

Tuyên bố trên mạng xã hội của Ronaldo rất khó dung hòa với những phát biểu trước đó của anh. Trong một thông điệp dài tới 1.966 từ, CR7 cáo buộc Jesus hai lần thất hứa và cho biết anh buộc phải rời trại tập trung của ĐT Bồ Đào Nha vì thỏa thuận không thành công liên quan đến việc công khai giải thích lý do không tung anh vào sân từ băng ghế dự bị trong trận gặp Na Uy tại Nations League.

Ronaldo thậm chí còn tiết lộ một văn bản gồm 8 điểm đã được chuẩn bị, trong đó khẳng định anh chưa bao giờ yêu cầu được thi đấu, luôn tôn trọng các quyết định của Jesus và việc HLV yêu cầu anh khởi động nhưng sau đó không tung vào sân là một sai lầm.

Ronaldo cũng khẳng định mình vẫn sẵn sàng được triệu tập lên ĐT Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, cơ hội tiếp theo đã cho thấy điều ngược lại. Ngay trước thời điểm công bố danh sách triệu tập mới, khi anh được dự đoán sẽ có tên, Ronaldo lại tuyên bố mọi chuyện đã kết thúc.

Có thể thông cảm nếu Ronaldo không biết đâu là thời điểm thích hợp để chia tay, hay việc anh cố gắng bám trụ quá lâu. Nhưng không thể kéo dài đến mức này. Và càng không nên kết thúc theo cách như vậy, dù mọi chuyện diễn ra đúng như những gì người ta có thể dự đoán.

Messi đã nhận ra điều đó, nhưng không phải ai cũng dễ dàng làm được như vậy. Chính sự quyết tâm đến mức ám ảnh và cái tôi quá lớn đã tạo nên Ronaldo, nhưng cũng là những yếu tố giúp anh có được sự nghiệp phi thường như hiện tại.

ĐT Bồ Đào Nha tháo được “vòng kim cô”

Mục tiêu của Ronaldo lúc này, khi tiếp tục thi đấu tại Saudi Pro League, không chỉ vì tiền bạc mà còn là chinh phục cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Anh hiện có 985 bàn. Tuy nhiên, di sản của Ronaldo chắc chắn đã bị ảnh hưởng bởi cuộc chia tay kéo dài và đầy tranh cãi này. Người từng có khả năng một mình định đoạt trận đấu ở thời kỳ đỉnh cao cuối cùng lại trở thành gánh nặng đối với đội tuyển quốc gia.

Ronaldo chưa từng giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải trong suốt sự nghiệp thi đấu ĐTQG

Thực tế, không ai nên bất ngờ trước cách Ronaldo chia tay ĐT Bồ Đào Nha. Anh từng có cái kết lộn xộn tại MU, khi tuyên bố không dành sự “tôn trọng” cho HLV Erik Ten Hag trong một cuộc đối đầu quyền lực mà cuối cùng chính Ronaldo là người thất bại. Đầu năm nay, anh cũng xảy ra mâu thuẫn với CLB Al Nassr tại Saudi Arabia, được cho là đã tẩy chay 1 trận đấu vì đội bóng không chi đủ tiền để tăng cường lực lượng.

Trong thông điệp chia tay ĐT Bồ Đào Nha, Ronaldo cũng tuyên bố: “Hôm nay là thời điểm trao lại chiếc áo ấy cho tương lai”. Đây chắc chắn là điều đúng đắn, dù nó diễn ra muộn hơn rất nhiều so với thời điểm đáng lẽ phải xảy ra. Không ai cho rằng Ronaldo, ngay cả khi bước sang tuổi 41, không nên tiếp tục sẵn sàng cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

Nhưng vấn đề nằm ở cảm giác mà anh để lại: Ronaldo phải được thi đấu, ngay cả khi điều đó có thể khiến những cầu thủ khác xứng đáng hơn mất đi cơ hội góp mặt. Đáng tiếc, điều này giờ đây cũng đã trở thành một phần đáng kể trong di sản mà CR7 để lại. Ronaldo đã có một sự nghiệp vĩ đại, nhưng sự nghiệp ấy có lẽ còn vĩ đại hơn nếu anh biết dừng lại sớm hơn một chút.

ĐT Bồ Đào Nha đã có một sự can thiệp cần thiết đến từ Jesus, vị chiến lược gia tuổi nổi tiếng thẳng thắn. Thế hệ cầu thủ tài năng xuất chúng hiện tại của bóng đá Bồ Đào Nha phải cạnh tranh những danh hiệu lớn, thay vì chỉ hướng đến chức vô địch Nations League. Họ không thể tiếp tục chật vật thi đấu với một “vòng kim cô” trên đầu.