HLV Jesus lên tiếng về quyết định chia tay ĐT Bồ Đào Nha của Ronaldo

Jesus tiếc nuối trước quyết định của Ronaldo

Trả lời phỏng vấn kênh Canal 11, HLV Jesus đã lên tiếng về quyết định chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha của Ronaldo, được CR7 thông báo trên trang cá nhân hôm 5/11. Không giấu giếm việc từng cố gắng thuyết phục Ronaldo tiếp tục thi đấu, nhà cầm quân 72 tuổi cho biết ông tôn trọng quyết định của cầu thủ 41 tuổi.

HLV Jesus và Ronaldo xảy ra mâu thuẫn ở đợt FIFA Days tháng 9 và 10

Jesus nói: “Đây hoàn toàn là quyết định của Ronaldo. Chúng tôi đã có dịp trao đổi về vấn đề này trước đợt triệu tập đầu tiên (dịp FIFA Days tháng 9 và 10). Tôi đề nghị cậu ấy tiếp tục thi đấu, tiếp tục đồng hành cùng tôi vì tôi cần Ronaldo ở bên cạnh. Tuy nhiên, tôi phải tôn trọng quyết định của cậu ấy

Ronaldo là một biểu tượng trên toàn thế giới, là niềm tự hào của Bồ Đào Nha và đội tuyển quốc gia. Cậu ấy đã đóng góp rất nhiều cho đội tuyển trong suốt những năm qua. Ronaldo là hình mẫu đối với giới trẻ Bồ Đào Nha. Phần lớn người hâm mộ cậu ấy đều là những người trẻ tuổi. Tôi từng có cơ hội làm việc cùng Ronaldo trong một năm tại Al Nassr. Cậu ấy sẽ luôn là một biểu tượng của đội tuyển, người dân và lịch sử bóng đá nước nhà”.

Để lưu giữ di sản của tuyển thủ Bồ Đào Nha tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF), Jesus tiết lộ ông đã đưa ra một quyết định mang tính cá nhân.

“Thậm chí, tại hội trường của đội tuyển, tôi đã yêu cầu treo một bức ảnh lớn của Ronaldo. Tôi muốn tất cả các cầu thủ trẻ, cũng như những đồng nghiệp thường xuyên có mặt tại đây mỗi ngày, đều có thể nhìn thấy hình ảnh và nhớ đến biểu tượng ấy”, Jesus cho biết.

Thuyền trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha khép lại bằng khẳng định về dấu ấn không thể phai mờ mà CR7 để lại: “Ronaldo sẽ luôn chiếm một vị trí trong trái tim người dân Bồ Đào Nha và đội tuyển quốc gia. Điều đó không thể thay đổi, bởi cậu ấy sẽ mãi là một biểu tượng của bóng đá Bồ Đào Nha”.

Khép lại hành trình huy hoàng

Hành trình rực rỡ của Ronaldo trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha đã đi đến hồi kết. Một ngày trước khi HLV Jesus công bố danh sách triệu tập cho dịp FIFA Days tháng 11 của đội bóng áo màu bã trầu, CR7 đăng tải video thông báo chia tay đội tuyển quốc gia sau 23 năm gắn bó.

Trong khoảng thời gian này, siêu sao 41 tuổi có 234 lần ra sân, ghi 146 bàn thắng và giành một chức vô địch EURO cùng 2 danh hiệu Nations League.

Ronaldo hiện giữ kỷ lục thế giới về số lần khoác áo đội tuyển quốc gia với 234 trận và số bàn thắng với 146 pha lập công. Những cột mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp quốc tế của anh là chức vô địch EURO 2016 tại Pháp và hai lần đăng quang Nations League vào các năm 2019, 2025. Trước đó, Ronaldo từng trải qua thất bại đáng tiếc trong trận chung kết EURO 2004 ngay trên sân nhà, thua Hy Lạp.

Những con số thống kê của Ronaldo trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha

Ngày 30/9, Ronaldo đã rời trại tập trung của ĐT Bồ Đào Nha một ngày trước trận gặp Đan Mạch, thuộc lượt trận thứ ba bảng A4 Nations League. Đây là giai đoạn khởi đầu nhiệm kỳ của Jesus trên cương vị thuyền trưởng ĐT Bồ Đào Nha, sau khi ông thay thế HLV Roberto Martinez sau World Cup 2026.

Ronaldo có trận ra mắt ĐT Bồ Đào Nha vào ngày 23/8/2003, trong trận giao hữu với Kazakhstan. Khi đó, “Brazil châu Âu” dưới sự dẫn dắt của HLV Luiz Felipe Scolari giành chiến thắng 1-0, còn Ronaldo mới 18 tuổi được tung vào sân ngay đầu hiệp hai.

Ronaldo đã góp mặt tại 6 kỳ EURO liên tiếp từ năm 2004 đến 2024 và 6 kỳ World Cup từ năm 2006 đến 2026. Anh cũng là cầu thủ duy nhất trong lịch sử ghi bàn tại 6 kỳ World Cup khác nhau.

Tại World Cup 2026, Ronaldo trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng khoác áo ĐT Bồ Đào Nha, đồng thời là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho “Brazil châu Âu” tại các vòng chung kết World Cup. Đây chỉ là một trong rất nhiều kỷ lục mà anh đang nắm giữ, bên cạnh những cột mốc về số trận đấu, số chiến thắng và số bàn thắng nhiều nhất ở cấp độ đội tuyển quốc gia trong lịch sử bóng đá thế giới.

Trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha, Ronaldo đã thi đấu tổng cộng hơn 18.000 phút. Trận đấu cuối cùng của CR7 cho đội bóng áo màu bã trầu là chiến thắng 1-0 trước Xứ Wales vào ngày 24/9, trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên bảng A4 Nations League.

Trong khi đó, bàn thắng cuối cùng của CR7 cho ĐT Bồ Đào Nha đến từ chiến thắng 2-1 trước Croatia ở vòng 1/8 World Cup 2026. Ronaldo ghi bàn từ chấm phạt đền.