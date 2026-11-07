Zverev bức xúc vì bị chê kém, xếp sau Alcaraz - Sinner ở bảng xếp hạng tennis đặc biệt

Alexander Zverev vừa lần đầu tiên vươn lên ngôi số 1 thế giới, đồng thời chắc chắn kết thúc năm 2026 ở vị trí cao nhất bảng xếp hạng ATP. Tuy nhiên, tay vợt người Đức đang phải đối mặt với những hoài nghi về đẳng cấp thực sự, nhất là khi một hệ thống xếp hạng tennis độc lập vẫn đánh giá Jannik Sinner và Carlos Alcaraz cao hơn anh.

Lên số 1 thế giới vẫn bị nghi ngờ, Zverev nổi giận

Ngày 2/11, Alexander Zverev chính thức trở thành tay vợt thứ 30 trong lịch sử giữ vị trí số 1 thế giới trên bảng xếp hạng ATP.

Ở tuổi 29, ngôi sao người Đức đạt được cột mốc quan trọng nhất sự nghiệp sau mùa giải 2026 đầy thành công. Anh lần đầu vô địch Roland Garros và US Open, đồng thời lọt vào chung kết Wimbledon.

Sự ổn định trong suốt mùa giải giúp Zverev vượt qua Jannik Sinner, người phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương đầu gối. Carlos Alcaraz cũng vắng mặt nhiều tháng do chấn thương cổ tay.

Tuy nhiên, niềm vui của Zverev nhanh chóng bị phủ bóng bởi những tranh cãi. Trong trận ra quân tại Paris Masters ngày 4/11, tay vợt số 1 thế giới bất ngờ thua Lorenzo Musetti 6-7(5), 2-6. Thất bại ngay trận đầu tiên trên cương vị số 1 khiến những ý kiến nghi ngờ anh càng xuất hiện nhiều hơn.

Sau trận, Zverev không giấu nổi sự bức xúc: "Thành thật mà nói, tôi hơi khó chịu trong vài ngày qua. Trở thành số 1 thế giới là điều mọi tay vợt đều mơ ước, nhưng tôi có cảm giác mình là người duy nhất trong lịch sử phải giải thích tại sao bản thân xứng đáng với vị trí đó".

Ngôi sao người Đức khẳng định anh xứng đáng với thành tích hiện tại, bất chấp thất bại trước Musetti. "Tôi không nghĩ có ai phải giải thích nhiều như tôi trong những ngày qua. Điều đó thực sự khiến tôi khó chịu", Zverev nhấn mạnh.

BXH UTR gây tranh cãi: Sinner số 1, Alcaraz số 2, Zverev chỉ thứ 3

Theo Tennis365, những nghi ngờ về vị trí số 1 của Zverev càng được chú ý khi hệ thống Universal Tennis Rating (UTR) công bố bảng đánh giá khác biệt đáng kể so với ATP.

UTR sử dụng thuật toán tính toán dựa trên kết quả thi đấu, trong đó đặc biệt coi trọng chất lượng đối thủ và phong độ gần đây.

Khác với ATP, nơi điểm số chủ yếu được tích lũy theo thành tích tại các giải đấu trong 52 tuần, UTR sử dụng tối đa 30 trận gần nhất trong vòng 12 tháng để đánh giá sức mạnh thực tế của tay vợt.

Điều này giúp những người có tỷ lệ thắng cao trước đối thủ mạnh được đánh giá tốt, đồng thời hạn chế phần nào tác động bất lợi của việc nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Đáng chú ý, bảng xếp hạng UTR hiện đặt Jannik Sinner ở vị trí số 1, Carlos Alcaraz thứ 2, còn Zverev chỉ đứng thứ 3.

Sự chênh lệch nổi bật nhất thuộc về Sebastian Korda. Tay vợt Mỹ chỉ đứng thứ 86 ATP nhưng xếp thứ 8 UTR, một phần nhờ những chiến thắng chất lượng trước khi nghỉ dài hạn vì chấn thương.

Lorenzo Musetti cũng gây chú ý khi đứng thứ 7 UTR dù chỉ xếp thứ 24 ATP. Chính tay vợt Italy vừa đánh bại Zverev tại Paris Masters.

Thống kê đáng lo: Zverev chỉ thắng 3 trong 12 trận trước top 10

Vấn đề lớn nhất khiến vị trí số 1 của Zverev bị đặt dấu hỏi là thành tích đối đầu các tay vợt hàng đầu.

Theo Tennis365, trong 12 lần chạm trán đối thủ thuộc top 10 thế giới năm 2026, Zverev chỉ giành được 3 chiến thắng, tương đương tỷ lệ 25%. Đây là con số khiêm tốn với một tay vợt đang giữ ngôi đầu ATP.

Zverev cũng thua cả 10 lần đối đầu gần nhất với Sinner và thất bại ở 4 trong 5 cuộc chạm trán gần nhất với Alcaraz.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận những thành tựu của tay vợt người Đức. Hai chức vô địch Grand Slam và sự ổn định trong cả mùa giải là cơ sở vững chắc giúp anh giành vị trí số 1 theo hệ thống tính điểm chính thức.

Tranh cãi thực chất nằm ở hai cách đánh giá khác nhau: ATP xác định người tích lũy thành tích tốt nhất trong 52 tuần, còn UTR hướng đến phản ánh trình độ thi đấu qua chất lượng kết quả.

Zverev hoàn toàn xứng đáng với ngôi số 1 ATP theo luật tính điểm hiện hành. Tuy nhiên, để thuyết phục những người hoài nghi rằng anh thực sự là tay vợt mạnh nhất thế giới, ngôi sao người Đức vẫn cần chứng minh khả năng đánh bại Sinner và Alcaraz khi cả hai trở lại với thể trạng tốt nhất.