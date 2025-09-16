HLV Amorim không lo thất nghiệp nếu bị MU "trảm", lộ diện đội trải thảm đỏ

🕵️HLV Amorim được Benfica nhắm đến

Tờ A Bola (Bồ Đào Nha) tiết lộ rằng Joao Noronha Lopes không giấu ý định đưa HLV Amorim trở lại Benfica nếu đánh bại Rui Costa trong cuộc bầu cử chủ tịch đội chủ sân Estadio Da Luz tháng tới.

Lopes được phát hiện có mặt trên khán đài Etihad cùng Nuno Gomes, ứng viên tranh cử phó chủ tịch Benfica, để theo dõi thất bại 0-3 của MU trước Man City ở derby thành Manchester hôm 14/9. Đáng chú ý, Gomes là bạn thân của Amorim, từng sát cánh cùng ông tại Benfica và ĐTQG Bồ Đào Nha.

Ứng cử viên chủ tịch Benfica, Joao Noronha Lopes (giữa), đã có mặt trên khán đài trận derby Manchester

Chỉ một ngày trước đó, Gomes còn khẳng định với truyền thông Bồ Đào Nha rằng trở lại Benfica, nơi HLV Amorim từng gắn bó 9 năm với tư cách cầu thủ và xuất thân từ lò đào tạo, chính là “định mệnh” của ông.

Khi được hỏi liệu tình bạn có mở đường cho sự tái hợp này nếu Lopes đắc cử, Gomes trả lời: “Amorim hiện là HLV của MU, tôi không thể trả lời câu hỏi đó. Nhưng một điều tôi chắc chắn rằng Amorim sẽ trở thành HLV của Benfica một ngày nào đó. Lopes đã cho thấy trong những năm qua ông ấy đủ khả năng đưa Benfica trở lại mạnh mẽ và khác biệt so với hiện tại”.

Hiện tại, chiếc ghế thuyền trưởng Benfica do HLV Bruno Lage nắm giữ. Hợp đồng của chiến lược gia người Bồ Đào Nha chỉ còn đến cuối mùa, và nhiều khả năng ông sẽ ra đi sớm nếu Lopes đánh bại Costa cùng cựu chủ tịch Luis Filipe Vieira trong cuộc bầu cử vào ngày 25/10. A Bola cũng tiết lộ Lopes thậm chí đã chuẩn bị sẵn hợp đồng cho Bernardo Silva, ngôi sao Man City trưởng thành từ lò Benfica, với tham vọng đưa anh trở lại Estadio Da Luz.

🌑Kiên định đến cùng

Trong khi đó, tờ Daily Mail (Anh) tiết lộ rằng nội bộ MU vẫn khẳng định HLV Amorim nhận được sự hậu thuẫn bất chấp việc “Quỷ đỏ” có khởi đầu tệ nhất ở Ngoại hạng Anh trong 33 năm. Sau 4 vòng, chiến thắng duy nhất của MU chỉ là trước Burnley, còn lại thua Arsenal ở trận mở màn, hòa Fulham trên sân Craven Cottage và thua đậm Man City.

HLV Amorim đang chịu áp lực lớn tại MU

HLV Amorim mới giành được 8 chiến thắng sau 31 trận ở giải đấu cao nhất xứ sương mù. Tuy nhiên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha lại khiến dư luận đặt dấu hỏi về tương lai của mình sau trận derby Manchester khi tuyên bố thà bị sa thải còn hơn từ bỏ sơ đồ 3-4-2-1.

“Tôi sẽ không thay đổi. Khi nào tôi muốn thay đổi triết lý, tôi sẽ tự làm. Nếu không, các ông có thể thay người. Chừng nào tôi còn ở MU, tôi sẽ làm hết sức mình. Phần còn lại không phải quyết định của tôi”, HLV Amorim nhấn mạnh.