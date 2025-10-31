Sinner cân bằng kỷ lục Alcaraz, Vacherot bất ngờ vượt Federer ở Paris Masters

Ngày thi đấu 30/10 tại Paris Masters 2025 chứng kiến loạt cột mốc mới của các ngôi sao tennis. Trong khi Jannik Sinner tiếp tục hành trình trở lại ngôi số 1 thế giới với chiến thắng thuyết phục trước Francisco Cerundolo, thì “hiện tượng Monaco” Valentin Vacherot lại viết tiếp câu chuyện cổ tích bằng cách vượt qua kỷ lục của Roger Federer về tỷ lệ thắng tại các giải ATP Masters 1000.

Sinner có 18 lần vào tứ kết Masters 1000 giống Alcaraz

🧊 Sinner giữ vững phong độ, cân bằng kỷ lục Alcaraz

Jannik Sinner đã lần đầu tiên lọt vào tứ kết Paris Masters, sau khi đánh bại Cerundolo 7-5, 6-1. Dù có dấu hiệu căng cơ đùi phải, tay vợt người Ý vẫn duy trì hiệu suất ấn tượng với 12 cú winner và chỉ 2 lỗi đánh hỏng trong set đầu. Anh thắng game mở màn set hai kéo dài 10 phút, rồi bứt phá không để đối thủ gượng dậy.

Với chiến thắng này, Sinner trở thành tay vợt Ý đầu tiên trong lịch sử lọt vào tứ kết ở cả 9 giải Masters 1000. Anh cũng có chuỗi 23 trận thắng liên tiếp trên mặt sân trong nhà, cân bằng kỷ lục của Carlos Alcaraz với 18 lần lọt vào tứ kết Masters 1000, nhiều nhất trong số các tay vợt sinh sau năm 2000.

“Hôm nay tôi cảm thấy tốt hơn nhiều. Không thể nói là tôi hoàn toàn sung sức, nhưng trận này không quá nặng về thể lực, điều đó giúp tôi. Tôi sẽ ngủ rất ngon đêm nay và sẵn sàng cho trận tứ kết”, Sinner chia sẻ đầy tự tin.

Nếu vô địch Paris Masters, Sinner sẽ tạm trở lại ngôi số 1 thế giới trước khi ATP Finals khởi tranh tại Turin. Ở tứ kết, anh sẽ đối đầu Ben Shelton, người vừa đánh bại Rublev.

Vacherot đang viết tiếp câu chuyện cổ tích

🚀 Vacherot vượt kỷ lục Federer, tiếp tục hành trình cổ tích

Không ai ngờ một tay vợt hạng 40 thế giới như Valentin Vacherot lại có thể nối dài phong độ siêu việt như vậy. Sau chức vô địch chấn động ở Thượng Hải, nơi anh hạ cả Novak Djokovic và Arthur Rinderknech, Vacherot tiếp tục tạo địa chấn ở Paris khi thắng Cameron Norrie 7-6(4), 6-4 để lần thứ hai liên tiếp lọt vào tứ kết Masters 1000.

Theo thống kê ATP, tay vợt Monaco có tỷ lệ thắng 78,6% (11-3) tại Masters 1000, chỉ đứng sau Nadal và Djokovic, vượt qua cả Federer, tính trong các tay vợt có tối thiểu 10 trận ở cấp độ này (từ năm 1990), con số khó tin với người chỉ mới có danh hiệu đầu tiên sự nghiệp.

Anh sẽ chạm trán Felix Auger-Aliassime ở tứ kết, người đang đua suất cuối cùng đến Turin.

“Tôi chưa từng nghĩ mình có thể tiến xa đến thế. Có lẽ tôi đang tận hưởng từng trận hơn cả ở Thượng Hải”, Vacherot nói sau trận.

Alex De Minaur đạt 46 trận thắng tại Masters 1000

⚡ Các cột mốc nổi bật khác trong ngày

Ben Shelton (23 tuổi, 18 ngày): Trở thành người Mỹ trẻ nhất lọt vào tứ kết Paris Masters kể từ Andy Roddick năm 2003.

Alex De Minaur (46 trận thắng): Vươn lên thứ 3 mọi thời đại trong lịch sử quần vợt Australia về số trận thắng ở Masters 1000 trên mặt sân cứng, chỉ sau Hewitt và Kyrgios.

Felix Auger-Aliassime (100 trận thắng): Trở thành tay vợt thứ ba sinh sau 2000 đạt mốc 100 trận thắng ở Grand Slam và Masters 1000, sau Sinner và Alcaraz.

Felix chạm mốc đáng tự hào

Alexander Zverev, đương kim vô địch, cũng tiến bước sau khi hạ Davidovich Fokina, nuôi hy vọng bảo vệ ngôi vương.

Với loạt cột mốc ấn tượng được thiết lập, Paris Masters 2025 đang trở thành giải đấu của “thế hệ kế cận”. Nếu Sinner đăng quang, anh sẽ trở lại ngôi đầu ATP và củng cố vị thế là tay vợt ổn định nhất năm. Còn với Vacherot, người đến từ Monaco thì câu chuyện cổ tích vẫn chưa có hồi kết.