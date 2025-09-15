MU nguy cơ xuống hạng cao gấp đôi so với trở lại Cúp C1

🔥 MU mở màn thảm họa, nguy cơ rớt hạng lơ lửng

Theo thống kê mới nhất từ siêu máy tính của Opta, Manchester United hiện có nguy cơ xuống hạng cao hơn khả năng giành vé Champions League. "Quỷ đỏ" đang đứng thứ 14 Premier League sau thất bại 0-3 trên sân của Man City ở derby Manchester.

MU thua thảm ở derby Manchester

Trước đó, đội bóng của Ruben Amorim còn bị loại ê chề khỏi League Cup ngay vòng 2 bởi CLB hạng Tư Grimsby Town. Sau 4 vòng, MU chỉ thắng đúng 1 trận – ngược dòng 3-2 trước Burnley với bàn thắng từ chấm phạt đền phút 90+7 của Bruno Fernandes.

📉 Khả năng MU xuống hạng 10,95%, dự Champions League chỉ 4,18%

Opta đưa ra con số “lạnh gáy” với các manucian: MU chỉ có 4,18% cơ hội dự Champions League, trong khi 10,95% khả năng rớt hạng – tức hơn gấp đôi. Nếu kịch bản tệ nhất xảy ra, "Quỷ đỏ" nhiều khả năng chỉ về đích thứ 13, dù đó vẫn… nhỉnh hơn vị trí thứ 15 mùa trước.

Trong “bảng xếp hạng phong độ” của các CLB Premier League từ khi Amorim lên nắm quyền, MU xếp cuối cùng. HLV người Bồ Đào Nha hiện có tỷ lệ thắng 26%, thấp thứ ba lịch sử CLB (với những HLV dẫn dắt trên 20 trận).

🗣️ Amorim: “Tôi sẽ không thay đổi triết lý”

Dù bị chỉ trích dữ dội, Amorim vẫn khẳng định: “Tôi hiểu mọi thứ. Kết quả tồi, tôi chấp nhận. Nhưng chúng tôi chơi tốt hơn những gì thể hiện trên bảng tỷ số. Tôi sẽ làm tất cả vì CLB. Tôi đau đớn hơn CĐV, nhưng tôi không thay đổi triết lý. Tôi chơi theo cách của tôi”.

Sự bảo thủ này khiến nhiều chuyên gia lo ngại MU sẽ còn sa lầy nếu không có sự điều chỉnh kịp thời.

Đội bóng của HLV Amorim gây thất vọng

🏆 Liverpool sáng cửa vô địch, Crystal Palace gây bất ngờ

Opta cũng dự đoán về cục diện chung của giải Ngoại hạng Anh:

- Liverpool: 51,12% cơ hội vô địch.

- Arsenal: 26,74%.

- Crystal Palace mới là ứng viên ngoài top 4 mùa trước có cửa lớn nhất vào Champions League (23,66%), vượt Newcastle (23,16%).

Trong khi đó, bộ ba Burnley (52,23%) – Wolves (50,76%) – Sunderland (46,02%) là những cái tên sáng cửa xuống hạng với khả năng xuống hạng cao nhất.