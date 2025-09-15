Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Athletic Club vs Arsenal
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Villarreal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Real Madrid vs Olympique Marseille
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Juventus vs Borussia Dortmund
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Ajax vs Inter Milan
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Bayern Munich vs Chelsea
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Liverpool vs Atlético de Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
PSG vs Atalanta
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Club Brugge vs Monaco
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Copenhagen vs Bayer Leverkusen
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-

MU nguy cơ xuống hạng cao gấp đôi so với trở lại Cúp C1

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United Ruben Amorim

Nỗi thất vọng của các manucian đi đến cùng cực, sau khi MU thua thảm Man City 0-3 ở Etihad. Thống kê từ Opta chỉ ra rằng, "Quỷ đỏ" đang đối diện với một mùa giải thảm họa ngay từ tháng 9.

   

🔥 MU mở màn thảm họa, nguy cơ rớt hạng lơ lửng

Theo thống kê mới nhất từ siêu máy tính của Opta, Manchester United hiện có nguy cơ xuống hạng cao hơn khả năng giành vé Champions League. "Quỷ đỏ" đang đứng thứ 14 Premier League sau thất bại 0-3 trên sân của Man City ở derby Manchester.

MU thua thảm ở derby Manchester

Trước đó, đội bóng của Ruben Amorim còn bị loại ê chề khỏi League Cup ngay vòng 2 bởi CLB hạng Tư Grimsby Town. Sau 4 vòng, MU chỉ thắng đúng 1 trận – ngược dòng 3-2 trước Burnley với bàn thắng từ chấm phạt đền phút 90+7 của Bruno Fernandes.

📉 Khả năng MU xuống hạng 10,95%, dự Champions League chỉ 4,18%

Opta đưa ra con số “lạnh gáy” với các manucian: MU chỉ có 4,18% cơ hội dự Champions League, trong khi 10,95% khả năng rớt hạng – tức hơn gấp đôi. Nếu kịch bản tệ nhất xảy ra, "Quỷ đỏ" nhiều khả năng chỉ về đích thứ 13, dù đó vẫn… nhỉnh hơn vị trí thứ 15 mùa trước.

Trong “bảng xếp hạng phong độ” của các CLB Premier League từ khi Amorim lên nắm quyền, MU xếp cuối cùng. HLV người Bồ Đào Nha hiện có tỷ lệ thắng 26%, thấp thứ ba lịch sử CLB (với những HLV dẫn dắt trên 20 trận).

🗣️ Amorim: “Tôi sẽ không thay đổi triết lý”

Dù bị chỉ trích dữ dội, Amorim vẫn khẳng định: “Tôi hiểu mọi thứ. Kết quả tồi, tôi chấp nhận. Nhưng chúng tôi chơi tốt hơn những gì thể hiện trên bảng tỷ số. Tôi sẽ làm tất cả vì CLB. Tôi đau đớn hơn CĐV, nhưng tôi không thay đổi triết lý. Tôi chơi theo cách của tôi”.

Sự bảo thủ này khiến nhiều chuyên gia lo ngại MU sẽ còn sa lầy nếu không có sự điều chỉnh kịp thời.

Đội bóng của HLV Amorim gây thất vọng

🏆 Liverpool sáng cửa vô địch, Crystal Palace gây bất ngờ

Opta cũng dự đoán về cục diện chung của giải Ngoại hạng Anh:

- Liverpool: 51,12% cơ hội vô địch.

- Arsenal: 26,74%.

- Crystal Palace mới là ứng viên ngoài top 4 mùa trước có cửa lớn nhất vào Champions League (23,66%), vượt Newcastle (23,16%).

Trong khi đó, bộ ba Burnley (52,23%) – Wolves (50,76%) – Sunderland (46,02%) là những cái tên sáng cửa xuống hạng với khả năng xuống hạng cao nhất.

MU thua Man City: Amorim thà bị sa thải còn hơn thay đổi, Pep khen Haaland
MU thua Man City: Amorim thà bị sa thải còn hơn thay đổi, Pep khen Haaland

HLV Pep Guardiola và Ruben Amorim đã có những phát biểu đáng chú ý sau trận đấu giữa MU và Man City ở vòng 4 Ngoại hạng Anh.

Bấm xem >>

Theo Hạ My

Nguồn: [Link nguồn]

15/09/2025 11:52 AM (GMT+7)
