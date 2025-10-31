Trực tiếp bóng đá HAGL - Nam Định: Đội bầu Đức tiếp tục gây bất ngờ? (V-League)

V-League | 17h, 31/10 | Pleiku Hoàng Anh Gia Lai 0 - 0 Nam Định (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Hoàng Anh Gia Lai vs Nam Định Nam Định Điểm Trung Kiên Quang Kiệt Filho Jairo Thanh Sơn Thanh Nhân Vĩnh Nguyên Phước Bảo Du Học Fraga Marciel Ryan Hà Điểm Nguyên Mạnh Lucas Alves A Mít Văn Công Văn Vĩ Vặn Đạt Ngọc Sơn Ti Phông Văn Tới Văn Vũ Brenner Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai Nam Định Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Trung Kiên, Quang Kiệt, Filho Jairo, Thanh Sơn, Thanh Nhân, Vĩnh Nguyên, Phước Bảo, Du Học, Fraga, Marciel, Ryan Hà Nguyên Mạnh, Lucas Alves, A Mít, Văn Công, Văn Vĩ, Vặn Đạt, Ngọc Sơn, Ti Phông, Văn Tới, Văn Vũ, Brenner

HAGL tạo thêm bất ngờ nữa?

Mặc dù vẫn đứng cuối bảng sau vòng 8, nhưng HAGL đã gây bất ngờ ở vòng trước khi đánh bại Thể Công Viettel 2-1 để có chiến thắng đầu tay của mùa giải này. Họ hiện đang đá thiếu 1 trận so với các đội cùng nhóm đua trụ hạng và nếu ít nhất có điểm trên sân nhà trong trận hôm nay, HAGL sẽ thoát khỏi khu vực "đèn đỏ".

HAGL dù đang trong cơn bĩ cực về phong độ nhưng sẽ có lực lượng mạnh nhất cho trận đấu này. Họ đang có quân số rất đầy đủ từ đầu mùa giải khi chưa có chấn thương đáng kể nào xảy ra.

Nam Định loay hoay với khủng hoảng

Chuỗi trận không thắng liên tiếp đã khiến CLB Nam Định phải thay tướng, nhưng cách chức HLV Vũ Hồng Việt chưa mang lại hiệu ứng cho đội ĐKVĐ V-League khi họ đã bị cầm chân bởi Đà Nẵng ở vòng trước. Đội bóng của HLV tạm quyền Nguyễn Trung Kiên đang chơi rất tồi trên sân khách (1 điểm sau 3 trận) và hàng công thì cực kỳ cùn, Brenner vẫn chưa ghi được bàn nào.

Khó khăn cho Nam Định là lúc này họ vẫn đang phải xoay xở với lực lượng rất sứt mẻ. Kevin Phạm Ba, Hudlin, Caio, Hồng Duy, Văn Toàn đều đang ngồi ngoài, trong khi ngày trở lại của Xuân Son vẫn chưa được ấn định.