Trực tiếp bóng đá HAGL - Nam Định: Đội bầu Đức tiếp tục gây bất ngờ? (V-League)
(17h, 31/10, vòng 9 V-League) HAGL sau khi gây sốc hạ Thể Công sẽ có cơ hội đánh bại Nam Định đang sa sút mạnh.
V-League | 17h, 31/10 | Pleiku
Điểm
Trung Kiên
Quang Kiệt
Filho Jairo
Thanh Sơn
Thanh Nhân
Vĩnh Nguyên
Phước Bảo
Du Học
Fraga
Marciel
Ryan Hà
Điểm
Nguyên Mạnh
Lucas Alves
A Mít
Văn Công
Văn Vĩ
Vặn Đạt
Ngọc Sơn
Ti Phông
Văn Tới
Văn Vũ
Brenner
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
HAGL tạo thêm bất ngờ nữa?
Mặc dù vẫn đứng cuối bảng sau vòng 8, nhưng HAGL đã gây bất ngờ ở vòng trước khi đánh bại Thể Công Viettel 2-1 để có chiến thắng đầu tay của mùa giải này. Họ hiện đang đá thiếu 1 trận so với các đội cùng nhóm đua trụ hạng và nếu ít nhất có điểm trên sân nhà trong trận hôm nay, HAGL sẽ thoát khỏi khu vực "đèn đỏ".
HAGL dù đang trong cơn bĩ cực về phong độ nhưng sẽ có lực lượng mạnh nhất cho trận đấu này. Họ đang có quân số rất đầy đủ từ đầu mùa giải khi chưa có chấn thương đáng kể nào xảy ra.
Nam Định loay hoay với khủng hoảng
Chuỗi trận không thắng liên tiếp đã khiến CLB Nam Định phải thay tướng, nhưng cách chức HLV Vũ Hồng Việt chưa mang lại hiệu ứng cho đội ĐKVĐ V-League khi họ đã bị cầm chân bởi Đà Nẵng ở vòng trước. Đội bóng của HLV tạm quyền Nguyễn Trung Kiên đang chơi rất tồi trên sân khách (1 điểm sau 3 trận) và hàng công thì cực kỳ cùn, Brenner vẫn chưa ghi được bàn nào.
Khó khăn cho Nam Định là lúc này họ vẫn đang phải xoay xở với lực lượng rất sứt mẻ. Kevin Phạm Ba, Hudlin, Caio, Hồng Duy, Văn Toàn đều đang ngồi ngoài, trong khi ngày trở lại của Xuân Son vẫn chưa được ấn định.
Thể Công Viettel đang trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, hành quân đến sân Pleiku chưa bao giờ là điều dễ dàng với đội bóng áo lính.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-31/10/2025 12:20 PM (GMT+7)