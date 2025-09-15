MU thua derby Manchester: Amorim ngang ngược, lãnh đạo gấp rút tìm HLV mới

⚽ Amorim dưới áp lực nặng nề

HLV Ruben Amorim của Manchester United đang đứng trước sức ép khủng khiếp và có thể đã đến lúc CLB cần một sự thay đổi. Theo nhiều nguồn tin, Unai Emery – thuyền trưởng Aston Villa – đã trở thành “mục tiêu số 1” mà MU quyết tâm theo đuổi.

Báo Anh đang nói về khả năng Emery thay Amorim

Amorim tiếp quản MU gần một năm nay sau khi thay Erik Ten Hag, nhưng đội bóng vẫn chưa cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Ông kiên định với sơ đồ 3 trung vệ, song lối chơi này không mang lại kết quả, đi kèm màn trình diễn bạc nhược.

Ở trận derby Manchester gần nhất, "Quỷ đỏ" dễ dàng bị hạ gục 3-0 bởi Man City. Pep Guardiola cùng các học trò thậm chí không cần bung hết sức vẫn giành trọn 3 điểm, đẩy MU xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League.

🔥 MU nhắm Unai Emery thay Amorim

Nguồn tin cho biết MU đã đặt Emery vào tầm ngắm nếu quyết định “trảm tướng”. Tại Villa Park cũng xuất hiện những dấu hiệu bất ổn khi đội bóng khởi đầu mùa giải đáng thất vọng – và đây có thể là cơ hội vàng để "Quỷ đỏ" ra tay.

Amorim gây ra sự phẫn nộ vì quá bảo thủ

So với Amorim, Emery rõ ràng là một sự nâng cấp. Dù mùa giải mới chỉ bắt đầu, Amorim gần như không mang lại tín hiệu khởi sắc nào sau gần 1 năm cầm quyền. Hệ thống chiến thuật hiện tại khiến nhiều cầu thủ tài năng bị thui chột.

🏆 Emery – bản lĩnh và thành tích đã được chứng minh

Không chắc Emery sẽ rời Villa, nhưng ông cũng đang trải qua một khởi đầu chật vật. Dù vậy, vị HLV người Tây Ban Nha đã cho thấy sự linh hoạt hơn Amorim, đồng thời có kinh nghiệm thành công ở Premier League.

HLV Emery đang dẫn dắt Aston Villa

Emery từng biến Aston Villa từ đội bóng trầy trật ở nửa cuối bảng xếp hạng thành cái tên giành vé dự Champions League. Trong khi đó, Amorim lại bị chỉ trích vì sự bảo thủ khi liên tục sử dụng những cái tên gây thất vọng như Luke Shaw, Manuel Ugarte hay thậm chí Bruno Fernandes.

Nếu MU muốn cứu vãn mùa giải, một động thái mạnh mẽ – đưa Emery về Old Trafford thay Amorim – có lẽ phải được thực hiện càng sớm càng tốt.