HLV Amorim chỉ trích 2 sao trẻ MU, tin "Quỷ đỏ" sẽ đua vô địch Ngoại hạng Anh

HLV Amorim chỉ trích Harry Amass và Chido Obi

"Tôi nghĩ vấn đề nằm ở cảm giác 'đặc quyền' đang tồn tại trong CLB của chúng tôi. Đôi khi, những lời nói mạnh mẽ không phải là lời nói xấu. Những thời điểm khó khăn cũng không hẳn là điều tiêu cực đối với các cầu thủ trẻ.

Chúng ta không cần lúc nào cũng phải được tung hô, trong mọi hoàn cảnh, như vậy là không giúp ích gì. Nhiều cầu thủ ngày nay chống lại CLB chỉ vì họ cảm thấy mình có quyền đòi hỏi.

Đôi lúc các cầu thủ quên mất ý nghĩa của việc khoác áo MU; và chính CLB cũng có lúc quên mình là ai. Các cầu thủ trẻ cảm thấy mình có quyền, thấy thoải mái phản ứng với HLV bằng một bức ảnh. Cửa phòng tôi luôn mở, nhưng không ai đến nói chuyện trực tiếp. Đó mới là cách giải quyết".

Tuần trước, HLV Amorim đề cập trực tiếp tới hai cầu thủ 18 tuổi, nói rằng Amass đang “chật vật” ở nửa dưới Championship, còn Chido thì không được đá chính thường xuyên cho đội U21. Những phát biểu này khiến hai cầu thủ trẻ không hài lòng. Khi các trích dẫn được đăng tải hôm 15/12, Amass đăng ảnh nhận giải "Cầu thủ hay nhất tháng tại Sheffield Wednesday", trong khi Chido đăng hình ăn mừng bàn thắng cho đội U21.