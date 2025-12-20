HLV Amorim chỉ trích 2 sao trẻ MU, tin "Quỷ đỏ" sẽ đua vô địch Ngoại hạng Anh
HLV Ruben Amorim đã có những chia sẻ đáng chú ý trong buổi họp báo trước trận MU làm khách trên sân của Aston Villa ở vòng 17 Ngoại hạng Anh.
"Tôi nghĩ vấn đề nằm ở cảm giác 'đặc quyền' đang tồn tại trong CLB của chúng tôi. Đôi khi, những lời nói mạnh mẽ không phải là lời nói xấu. Những thời điểm khó khăn cũng không hẳn là điều tiêu cực đối với các cầu thủ trẻ.
Chúng ta không cần lúc nào cũng phải được tung hô, trong mọi hoàn cảnh, như vậy là không giúp ích gì. Nhiều cầu thủ ngày nay chống lại CLB chỉ vì họ cảm thấy mình có quyền đòi hỏi.
Đôi lúc các cầu thủ quên mất ý nghĩa của việc khoác áo MU; và chính CLB cũng có lúc quên mình là ai. Các cầu thủ trẻ cảm thấy mình có quyền, thấy thoải mái phản ứng với HLV bằng một bức ảnh. Cửa phòng tôi luôn mở, nhưng không ai đến nói chuyện trực tiếp. Đó mới là cách giải quyết".
Tuần trước, HLV Amorim đề cập trực tiếp tới hai cầu thủ 18 tuổi, nói rằng Amass đang “chật vật” ở nửa dưới Championship, còn Chido thì không được đá chính thường xuyên cho đội U21. Những phát biểu này khiến hai cầu thủ trẻ không hài lòng. Khi các trích dẫn được đăng tải hôm 15/12, Amass đăng ảnh nhận giải "Cầu thủ hay nhất tháng tại Sheffield Wednesday", trong khi Chido đăng hình ăn mừng bàn thắng cho đội U21.
"Tôi không nghĩ chúng tôi sẽ mất quá lâu để vô địch giải đấu (10 năm). Tôi không biết HLV nào sẽ còn ở đây vào thời điểm đó, nhưng tôi thực sự tin rằng chúng tôi có thể cạnh tranh chức vô địch trong những năm tới.
Về mặt lãnh đạo, đây là thời điểm mang tính quyết định của CLB. Bạn phải chiến đấu với mọi cuộc chiến bên trong nội bộ, và tôi ở đây để làm điều đó. Tôi sẽ chiến đấu và sẽ không lùi bước.
Chúng tôi đang cải thiện với tư cách một đội bóng, một tập thể, và sẽ còn tiến bộ ở những chi tiết nhỏ. Chính những điều đó sẽ tạo ra khác biệt, kể cả trong khâu phòng ngự. Nếu chúng tôi trở thành một tập thể tốt hơn, chúng tôi sẽ phải nhận ít bàn thua hơn.
Tuy nhiên, chúng tôi đang ghi nhiều bàn hơn, vì vậy hãy nhìn vào những điểm tích cực và tập trung cho trận đấu với Aston Villa".
"Điểm khác biệt là Bruno Fernandes đã trao đổi với CLB trước khi thực hiện cuộc phỏng vấn đó. Cậu ấy chỉ nói lên những gì mình đang cảm nhận. Dĩ nhiên, chúng tôi hoàn toàn có thể tránh những chuyện như vậy vì đã quá hiểu những ồn ào xung quanh, nhưng Fernandes đã làm việc với ban lãnh đạo và hiện tại mọi thứ đều đã rõ ràng.
Fernandes chỉ đơn giản nói lên cảm xúc của mình và cậu ấy là người cần trả lời về điều đó, không phải tôi. Cậu ấy là một tấm gương. Fernandes luôn cống hiến tất cả, đặt mọi thứ lên bàn cân trong từng buổi tập lẫn mỗi trận đấu.
Ở khía cạnh đó, cậu ấy thực sự rất đặc biệt. Chúng tôi cần phải nỗ lực hơn để có được tinh thần và cảm giác như vậy. Cả đội nên nhìn vào Fernandes, cậu ấy là hình mẫu lớn trong tập thể.
Fernandes đã nói ra những gì mình cảm nhận. Còn với tôi, khi chứng kiến cậu ấy tập luyện và thi đấu, tôi thấy đây là một cá tính đặc biệt. Những con số và số lượng trận đấu mà Fernandes đã chơi chứng minh cậu ấy là một cầu thủ khác biệt".
"Mọi thứ đều bình thường. Cậu ấy đã chơi rất tốt. Đó mới là điều quan trọng nhất. Cánh cửa phòng làm việc của tôi luôn mở. Tuần này không có ai tìm đến, vì vậy tôi nghĩ mọi thứ đều hoàn toàn bình thường. Chúng tôi đã sẵn sàng cho chuyến làm khách tới sân của Aston Villa".
"Chúng tôi đã xem lại trận đấu với Bournemouth. Có những bàn thua hoàn toàn có thể tránh được. Trận đấu xuất hiện rất nhiều tình huống chuyển trạng thái, và khi phòng ngự, chúng tôi cần phải đặt tất cả lên bàn cân. Điều đó hiện tại chúng tôi chưa làm đủ tốt. Chúng tôi phải cải thiện một số chi tiết để hạn chế số bàn thua, bởi cuối cùng, chính những điều đó sẽ tạo ra sự khác biệt".
"Trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Họ có một HLV rất giàu kinh nghiệm. Khi theo dõi Aston Villa thi đấu, bạn có thể cảm nhận đây là tập thể rất chín muồi.
Unai Emery không hoảng loạn khi đội nhà bị dẫn bàn, và cũng không bị cuốn theo cảm xúc khi giành chiến thắng. Ông ấy luôn kiểm soát cảm xúc của mình. Đó là đội bóng rất mạnh. Họ có thể đua tranh đến cuối mùa hay không thì tôi không dám chắc, nhưng họ hoàn toàn có đủ khả năng để làm được điều đó".
"Không, người mặc chiếc áo đó không phải là Mainoo. Cậu ấy sẽ không đá chính chỉ vì chiếc áo đó, nhưng cũng không phải ngồi dự bị vì chiếc áo đó. Cậu ấy sẽ thi đấu nếu chúng tôi cảm thấy cậu ấy là người phù hợp để ra sân.
Vì vậy, chuyện này không phải vấn đề. Tôi đã ở đây một năm rồi, đây không phải điều gì mới mẻ. Chúng tôi phải đối mặt với những việc như vậy, nhưng tôi sẽ không làm gì với Mainoo chỉ vì một thành viên trong gia đình cậu ấy làm điều gì đó. Mọi thứ vẫn vậy thôi. Nếu cậu ấy là người phù hợp để thi đấu, cậu ấy sẽ được ra sân".
"Hiện tại mọi người đều ổn. Chúng tôi còn một buổi tập nữa hôm nay, nhưng tôi nghĩ các cầu thủ còn lại đều đã sẵn sàng ra sân".
Khi được hỏi liệu De Ligt hay Maguire có thể trở lại hay không, HLV Amorim cho biết thêm: "Không ai kịp bình phục, cũng không có thêm ai vắng mặt. Tình hình vẫn như các bạn đã biết".
