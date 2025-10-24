HLV Amorim chơi lớn, mời "Neymar mới" 15 tuổi luyện công với đội một MU

HLV Amorim gần đây có tổ chức trận đấu tập để giúp cầu thủ dự bị của đội một MU duy trì phong độ. Trong số những cái tên góp mặt trong buổi đấu tập này, JJ Gabriel là gương mặt tạo ra sự chú ý lớn. Anh được chính HLV Amorim mời tham gia buổi tập.

Cầu thủ trẻ này được xem là một trong những tài năng sáng giá nhất của lò đào tạo MU, thậm chí được một số người ví ngôi sao sinh năm 2010 như “Neymar mới”. Mùa hè vừa qua, MU đã phải nỗ lực để giữ chân JJ Gabriel, thuyết phục anh ở lại bằng cách cho thấy con đường phát triển lên đội một. Các sếp lớn của "Quỷ đỏ" như Jason Wilcox và Omar Berrada được cho là đã trực tiếp trao đổi với JJ Gabriel để thuyết phục anh ở lại nửa đỏ thành Manchester.

JJ Gabriel được tin tưởng thi đấu cùng các anh lớn ở đội một

Khi JJ Gabriel bước sang tuổi 16, thời điểm các đội bóng khác có thể chiêu mộ cầu thủ của lò đào tạo, MU cần đảm bảo rằng anh hài lòng với sự phát triển của mình trong 2 năm tới. Mùa giải này, JJ Gabriel đã được đôn lên chơi cho đội U18 của MU, nơi anh tỏa sáng với 7 bàn thắng và 1 kiến tạo trong 6 trận.

HLV Amorim đã gặp JJ Gabriel vào tháng trước. Trong cuộc gặp gỡ, HLV trưởng của MU đã chia sẻ về triết lý huấn luyện và nhấn mạnh tầm quan trọng của sự chăm chỉ, lấy Cristiano Ronaldo làm ví dụ.

Dù sở hữu tiềm năng lớn, JJ Gabriel sẽ phải chờ đến ít nhất đến năm sau để ra mắt MU ở Ngoại hạng Anh do quy định của giải đấu yêu cầu các cầu thủ chỉ được thi đấu cho đội một ở mùa giải mà họ đủ 16 tuổi. JJ Gabriel vừa tròn 15 tuổi trong tháng này.

Tài năng của JJ Gabriel cũng thu hút sự chú ý về mặt thương mại. Hàng thời trang thể thao Nike đã vượt qua Adidas để ký hợp đồng thương mại với cầu thủ trẻ này.

Ở diễn biến khác, dàn sao MU hiện có trạng thái rất tốt sau khi đánh bại Liverpool. Họ quyết tâm khuất phục Brighton (23h30, 25/10) trong trận tới để nối dài chuỗi trận thăng hoa ở Ngoại hạng Anh lên con số 3 chiến thắng liên tiếp.