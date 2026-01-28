Hiểu Minh U23 Việt Nam phẫu thuật thành công, dự kiến nghỉ mấy tháng?

📌 Hội chẩn kỹ lưỡng, di chuyển vào TP.HCM để phẫu thuật theo phác đồ điều trị

Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh là trụ cột nơi hàng phòng ngự U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026. Tuy nhiên, trong trận bán kết gặp U23 Trung Quốc, cầu thủ sinh năm 2004 dính chấn thương nghiêm trọng và buộc phải rời sân sớm.

Hiểu Minh được phẫu thuật chấn thương tại TP.HCM. Ảnh Trần Huy Thọ

Kết quả kiểm tra sau đó xác định Hiểu Minh bị đứt dây chằng chéo trước, chấn thương nặng thường khiến cầu thủ phải nghỉ thi đấu dài hạn. Sau khi trở về từ Saudi Arabia, Hiểu Minh được đưa tới bệnh viện để thăm khám kỹ lưỡng.

Đội ngũ bác sĩ và các chuyên gia đã tiến hành hội chẩn, thống nhất phương án điều trị tối ưu cho trung vệ của U23 Việt Nam. Hoàn tất quá trình kiểm tra ban đầu, Hiểu Minh xuất viện, trở về nhà nghỉ ngơi, hồi phục thể trạng.

Theo nguyện vọng của cá nhân và gia đình, Hiểu Minh di chuyển vào TP.HCM để tiến hành phẫu thuật và tiếp tục điều trị theo phác đồ đã được các bác sĩ thống nhất trước đó.

⚕️ Ca phẫu thuật phức tạp nhưng thành công, cần gần 10 tháng hồi phục

Sáng ngày 28/1, Hiểu Minh đã được phẫu thuật tại 1 bệnh viện ở TP.HCM. Chia sẻ với phóng viên, bác sĩ Phạm Quốc Hùng, người trực tiếp thực hiện ca mổ cho biết ca phẫu thuật kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi, lâu hơn bình thường do mức độ chấn thương phức tạp.

Cụ thể, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh bị đứt dây chằng chéo trước, rách sụn chêm, đồng thời phải can thiệp thêm vùng góc sau ngoài khớp gối và xử lý một số vấn đề khác. Tuy nhiên, ca mổ đã kết thúc thành công tốt đẹp. Theo bác sĩ, trung vệ sinh năm 2004 sẽ cần khoảng 9 đến 10 tháng để có thể trở lại sân cỏ.

Hiện tại, tình trạng sức khỏe của Hiểu Minh ổn định, không phát sinh biến chứng. Học trò cưng của HLV Kim Sang Sik sẽ tiếp tục nằm viện theo dõi khoảng 3 ngày trước khi trở về CLB PVF-CAND để bắt đầu quá trình phục hồi.

Trong thời gian điều trị tại TP.HCM, trung vệ của U23 Việt Nam nhận được sự chăm sóc trực tiếp từ bác sĩ Trần Huy Thọ của đội tuyển Việt Nam, người từng đồng hành cùng đội U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026.