Mối lo Đình Bắc và dàn sao U23 tự mãn: Muốn "nên người", hãy tránh xa thế giới ảo

Mối lo quen thuộc

Các tuyển thủ U23 Việt Nam trở lại sau thành tích đoạt hạng Ba ở U23 châu Á và đã được chào đón nồng nhiệt. Họ nhanh chóng được mời đến các sự kiện đình đám, được các tổ chức địa phương ở quê nhà trao thưởng, ngay cả gia đình họ cũng được thơm lây trong hoạt động kinh doanh.

Đình Bắc trong một sự kiện giao lưu với fan sau khi trở về nước

Từ lúc còn chưa về nước, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú đã nhắn nhủ toàn đội sau khi hành trình tại Saudi Arabia kết thúc. Ông nói dù hành trình U23 đã khép lại nhưng phía trước vẫn còn chặng đường rất dài, và các cầu thủ cần tiếp tục nỗ lực để cống hiến cho bóng đá Việt Nam.

Phát biểu của ông Trần Anh Tú cũng là quan điểm chung của nhiều người hâm mộ. Trước lứa tuyển thủ U23 hiện tại đã có một vài thành viên đoạt ngôi Á quân 2018 trải qua thăng trầm sự nghiệp. Thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn hay được đưa ra làm ví dụ khi nói về một ngôi sao U23 “không lớn được” vì anh không thể vươn lên làm tuyển thủ quốc gia hay thủ môn hàng đầu ở V-League.

Đình Bắc sau khi vừa về nước đã dùng tiền thưởng mua xe hơi và xây nhà cho gia đình được nhờ. Anh vừa qua được người hâm mộ đón chật kín ở một sự kiện, phải đi vào trong tòa nhà với sự bao quanh của nhiều nhân viên an ninh. Hình ảnh này khiến không ít người trên Facebook bình luận rằng hy vọng Đình Bắc sẽ không tự mãn để rồi sự nghiệp không đi tới đâu.

Giải U23 châu Á chỉ là 1 cột mốc

Thẳng thắn mà nói, chuyện cảnh báo cầu thủ trẻ “giữ đôi chân trên mặt đất”, “đừng tự mãn khi được tung hô” là chuyện thực sự cũ, không đáng nói lại sau khi đã được nói đến cả… trăm, ngàn lần trong quá khứ.

Giải trẻ thì vẫn là giải trẻ, U23 châu Á thì vẫn chỉ là cấp độ U23, vô địch giải này cũng chỉ là 1 cột mốc. Uzbekistan nhiều năm xưng bá ở các giải trẻ châu lục nhưng bây giờ mới đoạt vé đi World Cup, còn cầu thủ đoạt giải xuất sắc nhất trong chức vô địch năm 2018 của họ, Odiljon Hamrobekov, vẫn chỉ quanh quẩn đá ở trong nước hoặc các quốc gia Tây Á khác chứ không sang nổi châu Âu.

Đình Bắc đang có tương lai rộng mở nhưng cần biết giữ mình

Đình Bắc có là ai sau U23 châu Á thì vẫn phải cạnh tranh với tất cả các tiền đạo khác cũng đang oằn mình qua từng vòng ở V-League để lọt vào mắt xanh của HLV Kim Sang Sik ở cấp đội tuyển quốc gia. Bao nhiêu fan bóng đá Việt Nam biết đến Đỗ Hùng Dũng trước khi Hùng Dũng đá cho ĐTQG dưới thời Park Hang Seo? Hùng Dũng ở độ tuổi U19 đến U23 đã chẳng đá một giải quốc tế nào mà vẫn trở thành một tiền vệ hàng đầu Việt Nam.

Có 2 thực tại trong thế giới bóng đá, đó là sự cạnh tranh rất khốc liệt và nhu cầu bảo đảm tương lai. Đoàn Văn Hậu to, cao, cơ bắp và tập nhiều đến mấy vẫn không vươn nổi tới ngang tầm các hậu vệ giải Hà Lan. Và chấn thương nặng đã khiến Văn Hậu trong thời gian dài không đá được, nhưng may là anh đã có cuộc sống sung túc nhờ lương thưởng. Mà những lương thưởng ấy đến từ đâu? Đa số từ thành công ở các đội tuyển.

Đặt một cầu thủ không có thành tích ngang tầm Văn Hậu vào tình cảnh chấn thương của hậu vệ này, và chúng ta sẽ có một cầu thủ vô danh, không báo đài nào thèm nhắc tới, và khả năng cao họ sẽ treo giày để vật lộn với cuộc sống bằng nghề khác. Do đó chẳng trách được các cầu thủ tận dụng lúc nổi tiếng để kiếm nhiều lợi lộc nhất cho mình, họ có thể bị đốn gục khỏi bóng đá chỉ bằng một cú đạp ác ý, hay thậm chí chỉ một pha vặn người sai trên sân tập.

Không có đường tắt đến thành công

Có thể nhiều anh em trong giới cầu thủ thích được như thủ môn Bùi Tiến Dũng: Có vinh quang ở tuyển trẻ, kiếm được nhiều tiền nhờ vinh quang đó, có cơ sở kinh doanh cho mình nhưng vẫn tiếp tục chơi bóng, và lập gia đình với một người phụ nữ tuyệt vời.

Và đây là thành quả bất chấp một xuất phát điểm khá muộn cho thủ môn này, thậm chí kèm cả may mắn (Tiến Dũng mắc sai lầm ở vòng loại U23 châu Á khiến Phí Minh Long được chọn bắt ở SEA Games 2017).

Bùi Tiến Dũng bên gia đình

Nhưng để được như Bùi Tiến Dũng hay Đình Bắc cũng đòi hỏi các cầu thủ phải vừa có tố chất (không ít cầu thủ ngưng phát triển về cơ thể khi đạt đến độ tuổi nhất định), vừa có cố gắng ngay từ khi còn rất trẻ (cầu thủ trẻ vẫn chỉ là thiếu niên), lại vừa phải sống sót với thực tại khắc nghiệt của bóng đá và cuộc sống (triệt hạ nhau trên sân, HLV thiên vị, v.v…).

Và rốt cuộc chỉ 23 người trong số họ được HLV triệu tập, họ còn phải may mắn rằng mình đã ở một vị trí hợp sơ đồ mà HLV đó sử dụng. Tỷ lệ chọi còn khủng khiếp hơn trở thành bác sỹ, kỹ sư hàng đầu, thì cớ gì các cầu thủ không tận dụng những cơ hội để mang lại lợi ích cho bản thân?

Chúng ta cho thì họ nhận. Nhiều người nhìn vào việc các cầu thủ U23 kiếm bộn tiền thưởng, được tung hô săn đón và thậm chí được mỹ nhân theo đuổi mà lấy làm lo lắng họ sẽ tự mãn. Chính công luận đã vui sướng vì những thành công của họ mà hết lời tung hô, tiền thưởng họ nhận được cũng là vì dư luận muốn trả cho những giờ phút tự hào các cầu thủ mang lại.

Cuộc chiến sinh tồn

Các cầu thủ U23 Việt Nam đã đạt tới thành công này là bởi họ đủ dũng cảm theo nghề, đủ kỷ luật để phát triển bản thân và đủ bền bỉ lẫn tinh quái để sinh tồn trước những tai vạ.

Những ai sa sút sẽ bị đào thải và nhường chỗ cho những cầu thủ xuất phát điểm thấp hơn nhưng giàu ý chí như chính Hùng Dũng hay Bùi Tiến Dũng, chưa kể có những lý do khách quan như chấn thương, bi kịch gia đình, tình cảnh ở CLB chủ quản cũng ảnh hưởng đến sự nghiệp. Thế giới thể thao chuyên nghiệp không chỉ có chiến thắng mà cả sự sinh tồn.

Quốc Việt và Đình Bắc cuối tuần này có thể sẽ là đối thủ của nhau khi Công an Hà Nội đón tiếp Ninh Bình (19h15, 1/2)

Sau ánh hào quang U23 là lúc các tuyển thủ phải về chiến đấu cho vị trí của mình ở V-League. Ngay cuối tuần này họ sẽ trở lại với thực tại ít bóng loáng hơn, các đối thủ trên sân cỏ quốc nội sẽ nhìn họ như đối thủ lớn với quyết tâm giành thắng lợi. Đấy không chỉ là chiến đấu vì CLB mà còn cả vì cơ hội lên tuyển, giành vinh quang và được tung hô sau này.

Với các cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại, thành công đã có nhưng hãy biết giữ mình. Con đường chông gai phía trước còn rất dài, và họ cần biết cách để tránh khỏi những cám dỗ từ thế giới ảo, từ mạng xã hội, biết cách đấu tranh vươn lên từ những cuộc chiến trên sân cỏ để có thể tiếp tục gặt hái vinh quang ở các cấp độ cao hơn như ở đội tuyển quốc gia.