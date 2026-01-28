Đình Bắc áp đảo cuộc bình chọn Cầu thủ ấn tượng nhất U23 châu Á

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Napoli vs Chelsea
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Benfica vs Real Madrid
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
PSV vs Bayern Munich
Logo PSV - PSV PSV
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Paris Saint-Germain vs Newcastle United
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester City vs Galatasaray
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Liverpool vs Qarabağ
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Barcelona vs Copenhagen
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Eintracht Frankfurt vs Tottenham Hotspur
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Borussia Dortmund vs Inter Milan
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Bayer Leverkusen vs Villarreal
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Atlético de Madrid vs Bodø / Glimt
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Arsenal vs Kairat
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Monaco vs Juventus
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Ajax vs Olympiakos Piraeus
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Lazio vs Genoa
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Hải Phòng vs Thể Công - Viettel
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Sông Lam Nghệ An vs Hà Nội
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Eintracht Frankfurt vs Bayer Leverkusen
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Wolverhampton Wanderers vs AFC Bournemouth
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Leeds United vs Arsenal
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Brighton & Hove Albion vs Everton
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Napoli vs Fiorentina
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Hamburger SV vs Bayern Munich
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Chelsea vs West Ham United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Levante vs Atlético de Madrid
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Liverpool vs Newcastle United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Elche vs Barcelona
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Hoàng Anh Gia Lai vs SHB Đà Nẵng
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Thép Xanh Nam Định
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
PVF-CAND vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Công An Hà Nội vs Ninh Bình
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Real Madrid vs Rayo Vallecano
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Nottingham Forest vs Crystal Palace
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Fulham
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Aston Villa vs Brentford
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Borussia Dortmund vs Heidenheim
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Tottenham Hotspur vs Manchester City
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Cremonese vs Inter Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Parma vs Juventus
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Strasbourg vs Paris Saint-Germain
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Sunderland vs Burnley
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-

Đình Bắc áp đảo cuộc bình chọn Cầu thủ ấn tượng nhất U23 châu Á

Sự kiện: U23 Việt Nam Nguyễn Đình Bắc Giải U23 châu Á 2026

Đình Bắc sánh vai cùng Li Hao, Sato trong danh sách bình chọn Cầu thủ ấn tượng nhất U23 châu Á 2026.

Danh sách cầu thủ được bình chọn gọi tên Sato (U23 Nhật Bản), Đình Bắc (U23 Việt Nam), Li Hao (U23 Trung Quốc), Azaizeh (U23 Jordan), Shahin (U23 Lebanon), Al Ghamdi (U23 Saudi Arabia), Macallister (U23 Australia), Al Memari (U23 UAE), Kim Do-hyun (U23 Hàn Quốc) và Bakhromov (U23 Uzbekistan).

Đình Bắc áp đảo cuộc bình chọn Cầu thủ ấn tượng nhất U23 châu Á - 1

"Đình Bắc đã tỏa sáng rực rỡ tại U23 châu Á 2026 bằng một loạt màn trình diễn xuất sắc. Anh giành danh hiệu Vua phá lưới giải đấu, với 4 pha lập công và 2 pha kiến tạo, qua đó cùng U23 Việt Nam giành hạng ba chung cuộc sau khi thắng U23 Hàn Quốc ở chấm phạt đền", AFC giới thiệu Đình Bắc trong cuộc bình chọn.

Sau một ngày mở cổng bình chọn, Đình Bắc đang nhận 97,14% phiếu bầu. Xếp sau là Li Hao (1,24%) và Sato (0,64%). Cho đến khi đóng cổng bình chọn vào chiều 30/1, biến số có thể xảy ra với những cầu thủ sở hữu lượng fan hùng hậu như thủ môn Li Hao.

Tại U23 châu Á 2026, Đình Bắc ra sân 6 trận. Tiền vệ của CLB CAHN ghi bàn vào lưới U23 Jordan, U23 Saudi Arabia, U23 UAE và U23 Hàn Quốc. Từ sau vòng bảng, Đình Bắc gắng gượng thi đấu vì chấn thương. Tiền đạo mang áo số 7 của U23 Việt Nam dù đá chính hay vào sân từ ghế dự bị đều để lại dấu ấn.

Thành tích ghi bàn của Đình Bắc tương đương Sato, Azaizeh và Farah Shahin. Tuyển thủ U23 Việt Nam thắng giải Vua phá lưới nhờ chỉ số phụ trội hơn (số phút thi đấu và kiến tạo). Tiếc cho Đình Bắc khi ngôi vị Vua phá lưới không giúp anh chiến thắng ở cuộc đua Cầu thủ hay nhất U23 châu Á 2026. Sato của U23 Nhật Bản đã thắng hạng mục cá nhân quan trọng nhất giải đấu.

Đình Bắc trong cuộc đua với các cầu thủ hay nhất giải.

Đình Bắc trong cuộc đua với các cầu thủ hay nhất giải.

Mối lo Đình Bắc và dàn sao U23 tự mãn: Muốn "nên người", hãy tránh xa thế giới ảo
Mối lo Đình Bắc và dàn sao U23 tự mãn: Muốn "nên người", hãy tránh xa thế giới ảo

Đình Bắc và những ngôi sao U23 khác đang được tung hô hết lời sau thành công ở giải U23 châu Á.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hương Ly ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/01/2026 10:57 AM (GMT+7)
Tin liên quan
U23 Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN