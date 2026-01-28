Đình Bắc áp đảo cuộc bình chọn Cầu thủ ấn tượng nhất U23 châu Á

Danh sách cầu thủ được bình chọn gọi tên Sato (U23 Nhật Bản), Đình Bắc (U23 Việt Nam), Li Hao (U23 Trung Quốc), Azaizeh (U23 Jordan), Shahin (U23 Lebanon), Al Ghamdi (U23 Saudi Arabia), Macallister (U23 Australia), Al Memari (U23 UAE), Kim Do-hyun (U23 Hàn Quốc) và Bakhromov (U23 Uzbekistan).

"Đình Bắc đã tỏa sáng rực rỡ tại U23 châu Á 2026 bằng một loạt màn trình diễn xuất sắc. Anh giành danh hiệu Vua phá lưới giải đấu, với 4 pha lập công và 2 pha kiến tạo, qua đó cùng U23 Việt Nam giành hạng ba chung cuộc sau khi thắng U23 Hàn Quốc ở chấm phạt đền", AFC giới thiệu Đình Bắc trong cuộc bình chọn.

Sau một ngày mở cổng bình chọn, Đình Bắc đang nhận 97,14% phiếu bầu. Xếp sau là Li Hao (1,24%) và Sato (0,64%). Cho đến khi đóng cổng bình chọn vào chiều 30/1, biến số có thể xảy ra với những cầu thủ sở hữu lượng fan hùng hậu như thủ môn Li Hao.

Tại U23 châu Á 2026, Đình Bắc ra sân 6 trận. Tiền vệ của CLB CAHN ghi bàn vào lưới U23 Jordan, U23 Saudi Arabia, U23 UAE và U23 Hàn Quốc. Từ sau vòng bảng, Đình Bắc gắng gượng thi đấu vì chấn thương. Tiền đạo mang áo số 7 của U23 Việt Nam dù đá chính hay vào sân từ ghế dự bị đều để lại dấu ấn.

Thành tích ghi bàn của Đình Bắc tương đương Sato, Azaizeh và Farah Shahin. Tuyển thủ U23 Việt Nam thắng giải Vua phá lưới nhờ chỉ số phụ trội hơn (số phút thi đấu và kiến tạo). Tiếc cho Đình Bắc khi ngôi vị Vua phá lưới không giúp anh chiến thắng ở cuộc đua Cầu thủ hay nhất U23 châu Á 2026. Sato của U23 Nhật Bản đã thắng hạng mục cá nhân quan trọng nhất giải đấu.

Đình Bắc trong cuộc đua với các cầu thủ hay nhất giải.