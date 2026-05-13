Manchester City vs Crystal Palace
Alavés vs Barcelona
Real Madrid vs Real Oviedo
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Aston Villa vs Liverpool
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Freiburg vs RB Leipzig
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Bayern Munich vs Köln
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Chelsea vs Manchester City
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Genoa vs Milan
Juventus vs Fiorentina
Pisa vs Napoli
Roma vs Lazio
PVF-CAND vs Hà Nội
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Manchester United vs Nottingham Forest
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Inter Milan vs Hellas Verona
Brentford vs Crystal Palace
Everton vs Sunderland
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Newcastle United vs West Ham United
Atlético de Madrid vs Girona
Barcelona vs Real Betis
Sevilla vs Real Madrid
Nantes vs Toulouse
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Olympique Marseille vs Rennes
Strasbourg vs Monaco
Olympique Lyonnais vs Lens
Arsenal vs Burnley
"Bóng ma chấn thương" tại V.League ám ảnh các ngôi sao ĐT Việt Nam: Ai chịu trách nhiệm?

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng

Nguyên nhân phổ biến gây nên chấn thương là thi đấu quá tải. Cầu thủ có thể bị chấn thương từ những va chạm rất nhẹ, hoặc không va chạm với ai cả.

Trong thể thao đỉnh cao, chấn thương là điều không tránh khỏi, đặc biệt là với một môn đầy tốc độ và đối kháng mạnh mẽ như bóng đá.

Với nhiều người xem trận trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 giữa ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam, pha chấn thương với cái chân phải gãy gập của tiền đạo Nguyễn Xuân Son là hình ảnh ám ảnh. Tới mức sau đó, các video hay ảnh chụp về sự kiện này, người ta thường làm mờ cái chân bị gãy gập đó.

Người ta vẫn hình dung các chấn thương của cầu thủ bóng đá diễn ra từ các va chạm, phạm lỗi cả vô ý lẫn ác ý trên sân giữa các cầu thủ 2 đội. Nhưng có một thứ nguyên nhân rất phổ biến gây nên chấn thương cho các cầu thủ bóng đá, đó là luyện tập và thi đấu quá tải. Cầu thủ có thể tự bị chấn thương mà không cần va chạm với ai cả, hoặc bị chấn thương nặng từ những pha va chạm rất nhẹ nhàng, mà nếu trong trạng thái thể chất bình thường thì sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chấn thương cùa Nguyễn Xuân Son nói ở trên, hay chấn thương của trung vệ Nguyễn Hiểu Minh của U23 Việt Nam trong trận bán kết VCK U23 châu Á 2026 gặp U23 Trung Quốc là điển hình cho loại nguyên nhân gây chấn thương đó. Ở thời điểm gặp chấn thương, cả 2 cầu thủ này đều ở trong trạng thái quá tải, đều ở những trận đấu sau cùng của một giải đấu quyết liệt, ở giai đoạn cuối của một quá trình luyện tập, thi đấu dày đặc và căng thẳng.

Trở về với V.League, ngày 9/5 vừa qua, Quả bóng Vàng Việt Nam Nguyễn Hoàng Đức gặp chấn thương đầu gối sau một va chạm với Luiz Antonio bên phía Hải Phòng FC. Xem lại video pha va chạm, chúng ta thấy đã đành Luiz Antonio có phạm lỗi và pha phạt đền đó là xứng đáng. Nhưng anh vào bóng rất chừng mực, không hề cố tính gây chấn thương, pha va chạm cũng chỉ ở mức tối thiểu, có cảm giác rằng nó không thể gây chấn thương cho Hoàng Đức được. Nhưng kết quả là Hoàng Đức vẫn bị đau.

Điều đáng nói là trước đó, trong trận ĐT Việt Nam thắng ĐT Malaysia 3-1 vừa qua ở vòng loại Asian Cup 2027 ngày 31/3, Nguyễn Hoàng Đức cũng gặp chấn thương đầu gối, và được các bác sĩ của ĐT Việt Nam đưa đi kiểm tra ở bệnh viện. Kết quả được xác định chấn thương ở đầu gối do bị quá tải. Chấn thương không nghiêm trọng nhưng cần được chăm sóc kỹ, buộc Quả bóng Vàng Việt Nam 2025 phải nghỉ thi đấu từ 2 đến 3 tuần. Với chấn thương ngày 9/5 vừa rồi, có vẻ, thời gian nghỉ do các chuyên gia, bác sỹ khuyến cáo như vậy là không đủ cho cái đầu gối của cầu thủ này hồi phục hoàn toàn.

Còn trong trận Hà Nội FC gặp Đông Á Thanh Hóa ngày 9/5, đội bóng Thủ đô xuất phát mà không có đội trưởng Quang Hải. Có thông tin rằng tiền vệ này có vấn đề về đầu gối do quá tải, có thể chấn thương đầu gối dẫn đến tiền vệ này phải nghỉ thi đấu khá lâu cách đây vài năm đã tái phát. Trước đó thì là một loại các cầu thủ tài năng, trụ cột của cả CLB và ĐTQG như Văn Hậu, Tiến Linh, Văn Toàn, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thành Chung, Hồ Tấn Tài... cũng phải nghỉ thi đấu dài hạn để điều trị chân thương, và rất mất thời gian và vất vả để tìm lại phong độ của mình. Những chấn thương này ảnh hưởng đến lực lượng, thành tích không chỉ của CLB mà còn cả của ĐT Việt Nam.

Để giải bài toán quá tải của các cầu thủ, có lẽ chìa khóa nằm ở trong tay HLV các CLB. Như đã nói ở trên, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các chấn thương này chính là sự quá tải của các cầu thủ. Nhận định của các bác sỹ về khả năng hồi phục đủ để thi đấu của cầu thủ cũng chỉ nên là thông tin cho các HLV tham khảo, mà trường hợp của Nguyễn Hoàng Đức là một ví dụ. Với khát khao thi đấu cháy bỏng của cầu thủ thì câu trả lời cho câu hỏi kiểu: “Em cảm thấy có đá được không?” cũng không mấy tin cậy.

Việc xoay tua đội hình thi đấu ở CLB có thể sẽ không cho phép HLV có được đội hình mạnh nhất ra sân thi đấu, nhưng đây là cách để bảo vệ các cầu thủ trụ cột khỏi các chấn thương do thi đấu quá tải. Mặt khác, xoay tua cầu thủ còn giải quyết được nghịch lý tồn tại bấy lâu nay trong bóng đá chuyên nghiệp, đó là trong khi nhiều cầu thủ không có cơ hội ra sân để cọ xát, trau dồi kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm, thì số khác lại phải gồng mình thi đấu, hết trận này trận khác, hết ở CLB rồi đến ĐTQG.

Tóm lại, HLV là người sau cùng quyết định việc mình có nên mạo hiểm sự nghiệp của cầu thủ cho thành tích trước mắt của đội bóng hay không?

Theo Phạm Trần Oánh

Nguồn:

-12/05/2026 19:10 PM (GMT+7)
