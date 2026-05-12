ĐT Việt Nam chốt số lượng cầu thủ nhập tịch: Đỗ Phi Long, Janclesio, Michael Olaha... hết cơ hội?

ĐT Việt Nam đi theo xu thế sử dụng cầu thủ nhập tịch, nhưng sẽ ưu tiên bản sắc

Câu chuyện sử dụng cầu thủ nhập tịch tại ĐT Việt Nam thời gian qua nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng ĐT Việt Nam nên dừng ở mức tối đa 3 cầu thủ ngoại nhập tịch trong đội hình, còn cầu thủ Việt kiều nếu đáp ứng tốt về chuyên môn sẽ không hạn chế. Bởi việc nhập tịch chỉ là giải pháp nhằm bổ sung chất lượng ở những vị trí còn thiếu, tạo thêm phương án chiến thuật và nâng cao sức cạnh tranh cho đội tuyển ở khoảng thời gian ngắn trước mắt. Nó chỉ nên là "gia vị" giúp hoàn thiện đội hình, thay vì trở thành nền tảng chính của cả nền bóng đá.

Thực tế cho thấy, ĐT Malaysia từng gia tăng số lượng cầu thủ nhập tịch để cải thiện thành tích trong ngắn hạn, nhưng kéo theo nhiều vấn đề về hệ thống và tính ổn định. Kết quả là đội tuyển quốc gia phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Chưa kể, dù có đến 13 cầu thủ nhập tịch trong đội hình, ĐT Malaysia vẫn nhận thất bại 1-3 trước ĐT Việt Nam trong trận đấu diễn ra hồi tháng 3 vừa qua. Điều này cho thấy số lượng cầu thủ nhập tịch không phải là yếu tố quyết định nền tảng sức mạnh của một đội tuyển.

ĐT Việt Nam sẽ ưu tiên bản sắc hơn là chạy theo xu thế thành tích mà bóng đá Indonesia hay Malaysia đang áp dụng. Ảnh: VFF.

Đặc biệt, một trong những rủi ro lớn nhất khi lạm dụng nhập tịch đó là sẽ ảnh hưởng đến hệ thống đào tạo trẻ. Khi cơ hội lên tuyển bị thu hẹp, động lực phát triển của cầu thủ nội và các CLB cũng giảm dần, kéo theo hệ lụy lâu dài cho nền bóng đá. Quan trọng nhất, việc giữ vững bộ khung nội binh vẫn là yếu tố cốt lõi để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của một đội tuyển quốc gia.

Cần biết rằng, thành công của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn 2018-2022 không đến từ những cá nhân xuất sắc đơn lẻ, mà từ một tập thể gắn kết, giàu tinh thần chiến đấu - yếu tố được hun đúc từ hệ thống đào tạo trẻ và bản sắc văn hóa bóng đá. Bản sắc của bóng đá Việt Nam nằm ở lối chơi kỷ luật, tinh thần đồng đội và ý chí vượt khó. Nếu nhập tịch mà làm mất đi điều đó, thì dù mạnh hơn về lý thuyết, đội tuyển cũng khó thành công bền vững.

Thực tế, theo thông tin mà PV Báo Dân Việt có được, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đưa ra giới hạn về số lượng cầu thủ nhập tịch không mang dòng máu Việt Nam trong ĐT Việt Nam, với con số tối đa là 3 người. Theo đó, những cầu thủ thuộc diện này muốn được triệu tập cần đáp ứng ba tiêu chí quan trọng: có chuyên môn nổi bật, thể hiện tình cảm và mong muốn gắn bó lâu dài với Việt Nam, đồng thời nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ.

Hiện ĐT Việt Nam có 2 cầu thủ nhập tịch không có gốc gác ĐT Việt Nam, đó là Nguyễn Xuân Son (Rafaelson) và Đỗ Hoàng Hên (Hendrio). Cả hai đều đáp ứng được những điều kiện kể trên, và thực tế, họ đều đã có những đóng góp rất lớn cho ĐT Việt Nam thời gian qua, đồng thời được NHM Việt Nam đón nhận.

Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc nhiều khả năng sẽ là bộ ba nhập tịch 100% nước ngoài ở ĐT Việt Nam trong thời gian tới.

Như vậy, chỉ còn 1 suất lên ĐT Việt Nam dành cho những cầu thủ nhập tịch không có gốc gác Việt Nam. Câu hỏi đặt ra là liệu ai trong số những Đỗ Phi Long (SHB Đà Nẵng), Geovane (Ninh Bình FC), Janclesio (HAGL), Michael Olaha (SLNA), Rimario (Đông Á Thanh Hoá) hay Lucao (Thể Công Viettel)... sẽ được trao cơ hội?

Đỗ Phi Long với tên gốc là Gustavo Santos đã có quốc tịch Việt Nam từ đầu năm 2025, đồng thời nhiều lần bày tỏ nguyện vọng cống hiến ĐT Việt Nam. Về chuyên môn, không có gì phải bàn cãi về trung vệ gốc Brazil này cả. Anh sở hữu chiều cao 1m95, dày dạn kinh nghiệm thi đấu, thi đấu chắc chắn và nổi bật ở V.League trong nhiều năm qua nhờ khả năng không chiến, chống bóng bổng.

Tuy nhiên, Đỗ Phi Long lại không có quãng thời gian sinh sống liên tục trong 5 năm ở Việt Nam nên chưa đủ điều kiện khoác áo ĐT Việt Nam theo quy định của LĐBĐ thế giới (FIFA). Thêm nữa, hiện trong tay HLV Kim Sang-sik cũng có những trung vệ hàng đầu khu vực và sở hữu chiều cao tốt, như Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Đức Chiến, Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Nguyễn Hiểu Minh hay Phạm Lý Đức, vì thế cơ hội để Đỗ Phi Long khoác áo ĐT Việt Nam cũng nhỏ đi rất nhiều.

Đối với Janclesio, trung vệ Brazil cao 1m96 này năm nay đã 33 tuổi, lại không thi đấu trong suốt mùa giải vừa qua vì chưa hoàn thành thủ tục nhập tịch. Chưa kể, anh cũng dính chấn thương dai dẳng (nguyên nhân khiến Janclesio thử việc không thành công tại HAGL hồi tháng 3 vừa qua - PV). Có thông tin cho biết, Janclesio sẽ bị Ninh Bình FC thanh lý hợp đồng khi mùa giải 2025/2026 khép lại. Rõ ràng, cựu trung vệ SHB Đà Nẵng có quá ít cơ hội để có thể khoác lên mình màu áo ĐT Việt Nam.

Geovane Magno đã có quốc tịch Việt Nam. Ảnh: FBNV.

Cũng giống như Janclesio, Michael Olaha nhiều lần bày tỏ nguyện vọng khoác áo ĐT Việt Nam, đã thi đấu hơn 5 năm tại V.League và chứng tỏ được tài năng của mình. Tuy nhiên, công cuộc nhập tịch của tiền đạo cao 1m88 người Nigeria này không có gì tiến triển khi anh chuẩn bị đáo hạn hợp đồng với SLNA. Nhiều khả năng, Michael Olaha sẽ rời xứ Nghệ khi mùa giải 2025/2026 khép lại, và như thế, anh chỉ có thể có quốc tịch Việt Nam ở đội bóng tiếp theo.

Trưởng hợp của Geovane Magno là sáng cửa hơn cả. Tiền đạo 32 tuổi người Brazil này đã có quốc tịch Việt Nam, đã đi làm Căn cước công dân và sẽ nhận quyết định cho nhập tịch Việt Nam tại Sở tư pháp tỉnh Ninh Bình vào ngày 13/5. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập tịch, Geovane Magno sẽ mang tên Việt Nam là Nguyễn Tài Lộc.

Trong nhiều mùa giải qua, Geovane Magno luôn được đánh giá là một trong những ngoại binh chất lượng tại các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam. Sở hữu thể hình lý tưởng 1m88, khả năng tì đè mạnh mẽ cùng kỹ thuật cá nhân điêu luyện, anh là nhân tố quan trọng trên hàng công của Ninh Bình FC.

Theo một số nguồn tin, HLV Kim Sang-sik cũng rất ưng ý với Geovane Magno nên nhiều khả năng sẽ trao suất nhập tịch 100% nước ngoài còn lại ở ĐT Việt Nam cho anh. Điều này đồng nghĩa, trong những giải đấu sắp tới, ĐT Việt Nam có thể ra sân với bộ 3 cầu thủ nhập tịch chất lượng là Nguyễn Xuân Son - Đỗ Hoàng Hên - Nguyễn Tài Lộc.