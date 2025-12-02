Hành trình 5 vòng sắp tới: Đối thủ gặp khó, cửa vào top 4 của MU rực sáng

🔥 MU cần loại bỏ sự thất thường

Manchester United đã lội ngược dòng để đánh bại Crystal Palace 2-1 trên sân Selhurst Park vào Chủ nhật, chấm dứt chuỗi ba trận không thắng tại Premier League. Chiến thắng này giúp "Quỷ đỏ" lấy lại niềm tin sau khởi đầu mùa giải khá chắp vá với những trận đấu thăng trầm.

MU khó nhọc hạ Crystal Palace

Mùa này, dưới bàn tay Ruben Amorim, MU từng giành những chiến thắng ấn tượng như đánh bại Liverpool trên sân khách. Tuy nhiên, màn trình diễn trước 10 cầu thủ Everton vào thứ Hai tuần trước lại khiến người hâm mộ thất vọng.

Mặc dù giành chiến thắng đầy bản lĩnh để chấm dứt chuỗi 5 năm không thắng trên sân của Crystal Palace, đội bóng của HLV Ruben Amorim vẫn cần loại bỏ sự thất thường. Họ từng chơi rất hay trước Liverpool, từng thể hiện bản lĩnh khi đấu Chelsea, nhưng cũng có thể thua Everton một cách khó hiểu. Muốn đạt thứ hạng cao ở Ngoại hạng Anh, Amorim và các học trò cần thể hiện sự ổn định.

📊 Quyết tâm bứt phá chặng cuối năm

Chiến thắng giúp MU vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Premier League, chỉ còn cách top 4 vỏn vẹn 3 điểm. Đây là thời điểm quan trọng để họ xây dựng đà hưng phấn cho chặng đường cực kỳ quan trọng phía trước.

MU có cơ hội để bứt phá ở chặng đường sắp tới

Với phong độ vừa tìm lại, hãy cùng nhìn vào năm trận đấu tiếp theo của MU và so sánh với các đối thủ như Liverpool và Tottenham, để thấy cơ hội và thử thách phía trước. Như đã nói, chặng đường sắp tới của MU tương đối bằng phẳng.

Phải đến giữa tháng 1/2026, "Quỷ đỏ" mới đụng độ một đội bóng trong nhóm Big 6, chính là trận derby Manchester. Từ nay đến đó, MU có 9 trận đấu tương đối thảnh thơi. Tận dụng tối đa cơ hội bằng vàng này, đội bóng của Amorim dư sức chen chân vào top 4 Ngoại hạng Anh trước khi đón năm mới.

🎯 Các đối thủ lịch cực khó

Trong 5 vòng đấu kế tiếp, MU lần lượt gặp: West Ham (sân nhà, 4/12), Wolverhampton (sân khách, 8/12), Bournemouh (sân nhà, 15/12), Aston Villa (sân khách 21/12) và Newcastle (sân nhà, 26/12).

Trong số này, Aston Villa và Newcastle là những đối thủ khó chơi hơn cả. Tuy nhiên, xét về nhiều yếu tố thì MU vẫn có lợi thế. Cả 2 đội bóng kể trên đều thi đấu ở cúp châu Âu, đặc biệt là Newcastle - đội bóng đang rất quyết tâm tiến xa ở mặt trận Champions League. Ngược lại, MU do hoàn toàn vắng bóng ở đấu trường cúp châu Âu, lại bị loại sớm ở League Cup, nên về cơ bản toàn tâm toàn ý cho đấu trường Ngoại hạng Anh.

Thêm nữa, lịch thi đấu của các đội bóng kể trên đều khó hơn MU rất nhiều. Đó là lý do để tin rằng thầy trò HLV Amorim có cơ hội bằng vàng ở giai đoạn cuối năm và họ phải nắm lấy bằng mọi giá.

Lịch thi đấu 5 vòng sắp tới của một số đội bóng Ngoại hạng Anh