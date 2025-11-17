Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Cầu thủ nữ Singapore ngã quỵ, phải thở oxy khiến sân Thống Nhất nín lặng

Sự kiện: Đội tuyển nữ Việt Nam
Một cầu thủ nữ của CLB Lion City Sailors gặp sự cố về sức khoẻ trong trận đấu với chủ nhà nữ TP.HCM ở AFC Women Champions League (Cúp C1 nữ châu Á).

Sự cố gây choáng váng ở phút 76

Tối ngày 16/11, trận đấu giữa CLB nữ TP.HCM và Lion City Sailors (Singapore) tại bảng A Cúp C1 nữ châu Á 2025/26 đã xảy ra tình huống khiến toàn bộ sân Thống Nhất nín thở. Phút 76, khi thế trận đang giằng co, cầu thủ Nur Ain Salleh bất ngờ ngã quỵ xuống sân mà không va chạm mạnh, khiến cầu thủ hai đội và khán giả vô cùng lo lắng.

Sự cố xảy đến với nữ&nbsp;cầu thủ Nur Ain Salleh

Sự cố xảy đến với nữ cầu thủ Nur Ain Salleh

Tổ y tế lập tức vào sân sơ cứu khẩn cấp. Sau vài phút xử lý, nữ cầu thủ Singapore phải thở oxy, được chuyển lên cáng và đưa vào bệnh viện bằng xe cấp cứu. Trận đấu buộc phải tạm dừng khoảng 7 phút trong bầu không khí căng thẳng bao trùm khán đài. Được biết, tài năng trẻ của bóng đá nữ Singapore (mới 15 tuổi) gặp chấn thương nặng ở đầu và cổ sau một pha tiếp đất.

TP.HCM tận dụng cơ hội, ghi 2 bàn quyết định

Sau khi trận đấu được trở lại, CLB nữ TP.HCM thi đấu hưng phấn và tận dụng tốt sự xáo trộn tâm lý của đối thủ. Đại diện Việt Nam ghi liền hai bàn thắng trong những phút cuối, qua đó giành chiến thắng 2-0 đầy quan trọng. Kết quả này giúp TP.HCM chính thức giành vé vào tứ kết Cúp C1 nữ châu Á 2025-2026.

Tin vui về tình trạng của Nur Ain Salleh

Phát biểu sau trận, HLV Yeong Sheau Shyan trấn an người hâm mộ khi cho biết học trò đã ổn định: “Nur Ain Salleh là cầu thủ tài năng nhất của bóng đá nữ Singapore hiện tại. Cô ấy đang có học bổng thi đấu tại Tây Ban Nha, đủ thể chất cho môi trường chuyên nghiệp. Không may bạn va chạm và ngã xuống, nhưng hiện đã tỉnh táo, đang được theo dõi tại bệnh viện”.

HLV CLB TP.HCM gửi lời chúc bình an

HLV Nguyễn Hồng Phẩm của đội TP.HCM cũng bày tỏ sự cảm thông:

“Chúng tôi mong cầu thủ đội bạn sớm bình phục. Khi thấy đối phương chấn thương, ai cũng sốt ruột. Tinh thần của họ rất ngoan cường và đáng trân trọng”.

Chiến thắng 2-0 giúp TP.HCM củng cố vị thế đại diện ưu tú của bóng đá nữ Việt Nam trên đấu trường châu Á, dù trận đấu bị bao phủ bởi sự cố khiến nhiều người không khỏi lo lắng.

Kết quả bóng đá nữ TP.HCM - Lion City Sailors: Hiệp 2 định đoạt (Cúp C1 châu Á)
Kết quả bóng đá nữ TP.HCM - Lion City Sailors: Hiệp 2 định đoạt (Cúp C1 châu Á)

(Bảng A Cúp C1 châu Á nữ) CLB nữ TP.HCM tận dụng các cơ hội ghi bàn ở cuối hiệp hai để đánh bại Lion City Sailors.

Bấm xem >>

Theo Anh Khoa

17/11/2025 07:00 AM (GMT+7)
