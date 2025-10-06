Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Haaland "vô đối" trong cuộc đua "Vua phá lưới", bất ngờ gửi lời cảm ơn con trai

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester City Erling Haaland
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Erling Haaland có thể nói là "vô đối" trong cuộc đua "Vua phá lưới" tại Ngoại hạng Anh.

   

Haaland "vô đối" trong cuộc đua "Vua phá lưới"

Erling Haaland vẫn đang thể hiện phong độ tuyệt vời ở phần đầu mùa giải 2025/26. Tiền đạo người Na Uy có trận thứ 7 liên tiếp ghi bàn cho Man City. Đối đầu với Brentford, số 9 của "The Citizens" chỉ mất chưa đầy 10 phút để phá lưới đối phương. Đó là bàn thắng thể hiện đẳng cấp của chân sút hàng đầu thế giới hiện tại.

Haaland đã có 18 bàn cho CLB và ĐTQG và mới chỉ "tịt ngòi" đúng 1 trận từ đầu mùa giải

Haaland đã có 18 bàn cho CLB và ĐTQG và mới chỉ "tịt ngòi" đúng 1 trận từ đầu mùa giải 

Thực tế, đường chuyền của đồng đội không phải là thuận lợi bởi Haaland chưa thoát được khỏi sự đeo bám của trung vệ Van Den Berg bên phía Brentford. Tuy nhiên, sức mạnh của tiền đạo người Na Uy đã được thể hiện trong tình huống này.

Sau khi thoát được Van Den Berg, Haaland cũng chẳng cần chỉnh bóng nhiều mà tung ra cú đá không thể cản phá bằng chân trái. Nếu không có bàn thắng này của Haaland, Man City chắc chắn sẽ gặp khó trước Brentford, bởi đội bóng này chủ động chơi phòng ngự lùi sâu ngay từ đầu.

Với bàn thắng này, Erling Haaland đã có 9 pha lập công tại Ngoại hạng Anh chỉ sau 7 vòng đấu. Tiền đạo người Na Uy đang "một mình một ngựa" trên con đường tới danh hiệu "Vua phá lưới". Người đang đứng thứ hai trong cuộc đua này là Antoine Semenyo, mới chỉ có 6 bàn. Ngoài ra, đây là bàn thắng thứ 18 tính trên mọi đấu trường của cầu thủ này cho cả CLB lẫn ĐTQG. Tính ra, mỗi trận đấu với Tottenham là Haaland không ghi bàn. 

Hồi đầu mùa giải, các đại gia nước Anh chiêu mộ hàng loạt tiền đạo cắm mới nhưng chưa cầu thủ nào thể hiện được sự vượt trội. Gyökeres (Arsenal) và Šeško (MU) mới có 2 bàn, Ékitiké (Liverpool) và Nick Woltemade (Newcastle) có 3 bàn, trong khi cầu thủ đắt giá nhất hè qua là Isak thậm chí còn chưa ghi bàn.

Haaland bất ngờ gửi lời cảm ơn con trai

Trong cuộc phỏng vấn sau trận, Erling Haaland khiến câu chuyện trở nên thú vị khi bất ngờ gửi lời cảm ơn tới cậu con trai bé bỏng. “Tôi chưa bao giờ cảm thấy tốt như bây giờ. Điều quan trọng là chuẩn bị kỹ càng, sẵn sàng cho các trận đấu. Bạn có thể sẵn sàng về thể lực, nhưng còn cần cả tinh thần.

Erling Haaland bất ngờ gửi lời cảm ơn con trai

Erling Haaland bất ngờ gửi lời cảm ơn con trai

Có con nhỏ khiến tôi chơi tốt hơn, vì tôi có thể tách khỏi bóng đá nhiều hơn – tôi không nghĩ đến nó nữa. Khi còn trẻ, bạn hay lo nghĩ nhiều chuyện, nhưng giờ về nhà tôi hoàn toàn thư giãn. Tôi nghĩ tôi nên gửi lời cảm ơn đến con trai mình".

Nói rõ hơn về pha tranh chấp với Van Den Berg, Haaland chia sẻ. “Năm phút đầu anh ta cứ đẩy tôi mãi, nên tôi nghĩ ‘được thôi, cùng chiến nào!’ Vì thế tôi bắt đầu đẩy lại, và với tôi, đó là một bàn thắng thực thụ. Thật ra, trước trận tôi hơi mệt, nghĩ rằng sẽ rất khó khăn, nhưng sau 10 giây anh ta đã đẩy tôi và điều đó khiến tôi có động lực hơn. Tôi thật sự phải khen Van Den Berg, bởi chính anh ta khiến tôi muốn ghi bàn đó". 

Kết quả bóng đá Brentford - Man City: Haaland tỏa sáng (Ngoại hạng Anh)
Kết quả bóng đá Brentford - Man City: Haaland tỏa sáng (Ngoại hạng Anh)

Haaland tỏa sáng giúp Man City sớm vượt lên trong trận đấu với Brentford.

Bấm xem >>

Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/10/2025 06:30 AM (GMT+7)
