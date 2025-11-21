Haaland chờ xô đổ kỷ lục Ngoại hạng Anh của Shearer, Newcastle khó ngăn cản

Haaland trước cơ hội lịch sử

Cuối tuần này, sân cỏ châu Âu sẽ rực lửa trở lại với những trận đấu tại các giải VĐQG. Tại Anh, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về sân St James' Park trong tối ngày thứ bảy (23h30, 22/11) khi Newcastle tiếp đón Man City. Trận đấu này trở nên rất đặc biệt vì Erling Haaland.

Haaland đứng trước cơ hội làm nên lịch sử trong chuyến làm khách của Newcastle

Tiền đạo người Na Uy chỉ còn cách cột mốc 100 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh đúng 1 bàn nữa thôi. Sau 108 trận đấu, Haaland đã có 99 lần lập công cho Man City. Nếu như sút tung lưới Newcastle và được công nhận, tiền đạo người Na Uy sẽ phá kỷ lục cán mốc 100 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh nhanh nhất lịch sử do huyền thoại Alan Shearer đang nắm giữ.

Đây có thể nói là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn nhưng không phải là không thể đối với Newcastle. Haaland vẫn đang có phong độ rất cao. Trong cả hai trận đấu của đội tuyển Na Uy trong tháng 11, tiền đạo này đều lập cú đúp.

Newcastle sẽ hết mình vì Alan Shearer

Tuy nhiên, Newcastle chắc chắn sẽ chiến đấu hết mình. Thứ nhất, họ cần thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Hiện tại họ chỉ cách nhóm "cầm đèn đỏ" đúng 3 bậc với chỉ 12 điểm/11 trận. Cần phải nói rằng "Chích chòe" vẫn đang chơi rất hay trong mùa giải này nhưng bằng cách nào đó, họ vẫn đánh rơi điểm số.

Cả hai cuộc đối đầu với Liverpool và Arsenal, họ đều thua ở phút bù giờ cuối cùng. Đó là điều cay đắng của thầy trò Eddie Howe. Newcastle còn có thêm một lý do để chiến đấu hết mình. Đó là bảo vệ thành quả của Alan Shearer. Huyền thoại người Anh cũng chính là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử Newcastle tại Ngoại hạng Anh.

Nên nhớ rằng, Haaland không phải là không biết "tịt ngòi". Tiền đạo người Na Uy từng "im tiếng súng" trong 2 cuộc đối đầu với Tottenham và Bournemouth. Cả hai trận đấu đó, Man City đều thua. Đó là gợi ý không thể rõ ràng hơn cho Newcastle. Với Man City hiện tại, "bắt chết" được Haaland là bạn sẽ có cửa thắng rất cao.

Haaland đang ngày càng hoàn thiện

Sau 11 trận đấu, Haaland đã có được 14 bàn thắng, vượt hơn 3 bàn so với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xGoal). Với tốc độ ghi bàn hiện tại của tiền đạo người Na Uy, tờ Athletic dự đoán tiền đạo người Na Uy có thể ghi được 96 bàn sau khoảng 60 trận cho cả CLB và ĐTQG tính trên mọi đấu trường. Đó sẽ là kỷ lục mới của bóng đá thế giới.

Riêng tại Ngoại hạng Anh, Haaland có cơ hội phá kỷ lục 36 bàn/mùa do chính bản thân lập ra hồi 2022/2023. So với thời ấy, số 9 của Man City đã hoàn thiện hơn rất nhiều. Lúc Haaland mới tới, Man City vẫn còn rất nhiều cầu thủ đẳng cấp ở hàng tiền vệ như De Bruyne, Riyad Mahrez, Grealish, Silva đều đang ở đỉnh cao phong độ.

Hàng tiền vệ của Man City bây giờ vẫn mạnh nhưng rõ ràng không thể so như xưa. Tuy nhiên, Haaland đang tận dụng cơ hội quá tốt. Tiền đạo người Na Uy gần như toàn thắng trong những pha một đấu một với thủ môn đối phương. Haaland có cả thể hình, tốc độ và kỹ năng dứt điểm.

Bởi vậy, đối thủ buộc phải phòng ngự lùi sâu mỗi khi tiền đạo người Na Uy góp mặt trên sân. Đó là lợi thế vô cùng lớn của Man City.