Ngỡ ngàng Haaland không nằm top 3 cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh

Lựa chọn của Rooney

Premier League trở lại vào cuối tuần này và Erling Haaland đốt lưới Newcastle trong chuyến làm khách tại St. James Park của Man City (0h30, 23/11) sẽ không phải điều gì ngạc nhiên. Tiền đạo người Na Uy đang có phong độ như rồng như hổ, anh đã có 14 bàn tại Premier League cũng như vừa kết thúc vòng loại World Cup 2026 với 16 bàn để đưa Na Uy trở lại đấu trường số 1 hành tinh.

Erling Haaland

Kể cả có là tiền đạo phong độ cao nhất toàn giải đấu, Haaland vẫn không có được sự công nhận của Wayne Rooney, người vì một lý do nào đó đã không đặt anh trong top 3 cầu thủ hay nhất từ đầu mùa. Trong một video trên Amazon Prime Sport, Rooney đã chọn ra 3 cầu thủ khác và toàn là những cái tên gây tranh cãi trên mạng xã hội.

“Trước hết tôi chọn Antoine Semenyo của Bournemouth, cậu ấy đã duy trì phong độ tốt từ mùa trước sang mùa này. Tôi cũng chọn Bryan Mbeumo, bất chấp khởi đầu khó khăn của CLB thì cậu ấy vẫn chơi hay”, Rooney phát biểu.

“Người thứ 3 sẽ là Viktor Gyokeres. Arsenal đã đi tìm một số 9 trong vài năm qua và giờ cậu ấy gia nhập, thể hiện sự quyết tâm, chăm chỉ mà đội bóng cần có. Khả năng giữ bóng của cậu ấy rất tốt và hiển nhiên Viktor cũng đã ghi được vài bàn”.

Lời chê cười từ dân mạng

Lựa chọn của Rooney khiến huyền thoại của MU bị chê cười trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng Rooney có động cơ cá nhân khi không chọn Haaland. Ngoài ra, một số người khác cho rằng không chỉ Haaland, cả Declan Rice, Moises Caicedo cũng xứng đáng trong top 3 hơn những cầu thủ Rooney chọn.

Rooney chọn Semenyo, Mbeumo và Gyokeres cho top 3 cầu thủ Premier League hay nhất từ đầu mùa

Không ít sự chỉ trích nhắm vào Rooney còn nhắc lại vì sao “gã Shrek” là một thất bại trong làng HLV, rằng Rooney nhìn nhận tài năng kém vậy nên không thành công cũng là phải. Thậm chí có người dùng Twitter/X còn chê Rooney là làm HLV đã kém, làm bình luận viên còn kém hơn.

Không phải ai cũng chê Rooney trong vai trò bình luận viên. Huyền thoại Liverpool Graeme Souness gần đây nói: “Tôi thích nghe Wayne bình luận vì cậu ta nói những điều dễ hiểu và dễ nghe. Những bình luận viên khác nói thì tôi chỉ muốn tắt âm lượng”.