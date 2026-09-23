ĐT Việt Nam đến Indonesia săn cúp vàng FIFA ASEAN Cup, Patrik Lê Giang & Tài Lộc gặp sự cố

Chuyến bay của thầy trò HLV Kim Sang Sik khởi hành lúc 8h40 và dự kiến hạ cánh xuống Jakarta lúc 13h cùng ngày. Từ Jakarta, ĐT Việt Nam tiếp tục di chuyển bằng xe bus tới Bandung, nơi diễn ra hai trận đấu đầu tiên của đội tại vòng bảng.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik chính thức lên đường sang Indonesia dự FIFA ASEAN Cup 2026

Quãng đường từ Jakarta đến Bandung dự kiến mất khoảng 3 giờ 30 phút. Tại Bandung, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ có thêm thời gian hoàn tất quá trình chuẩn bị trước khi bước vào các trận đấu chính thức.

ĐT Việt Nam lần lượt gặp Philippines vào ngày 26/9 và Thái Lan ngày 29/9 tại Bandung. Sau đó, đội trở lại Jakarta để thi đấu trận cuối vòng bảng gặp Pakistan vào ngày 2/10.

Sau chức vô địch AFF Cup, ĐT Việt Nam hướng tới một thử thách mới với mục tiêu chinh phục chiếc cúp FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu lần đầu tiên được tổ chức của FIFA ở khu vực Đông Nam Á.

Đến khoảng 14h30 cùng ngày, đội tuyển Việt Nam đã đặt chân đến Indonesia và được BTC chào đón nồng nhiệt, đồng thời bố trí cảnh sát hộ tống. Trong khi đó một số phóng viên chủ nhà cũng có mặt để săn hình các cầu thủ.

Một sự cố nhỏ xảy ra khi Patrik Lê Giang và Tài Lộc đi mua cà phê rồi bỏ quên vali tại sảnh, nhưng sau đó thành viên ban huấn luyện đã kịp thời nhận lại hành lý cho hai cầu thủ. Bộ phận hậu cần VFF cũng chuẩn bị sẵn đồ ăn nhẹ và nước uống để các cầu thủ sử dụng trong suốt hành trình.