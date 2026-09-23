Sao Việt kiều Quang Vinh quyết vô địch FIFA ASEAN Cup với ĐT Việt Nam

Quang Vinh đặt mục tiêu vô địch

FIFA ASEAN Cup 2026 là lần đầu Jason Quang Vinh Pendant góp mặt tại một giải đấu thuộc khu vực Đông Nam Á. Hậu vệ đang khoác áo CLB Công an Hà Nội không giấu sự háo hức khi cùng ĐT Việt Nam bước vào hành trình chinh phục sân chơi mới.

Hậu vệ Quang Vinh đặt mục tiêu vô địch cùng ĐT Việt Nam

“Tôi rất hào hứng với giải đấu này. Đây là giải đấu mới và lần đầu tiên được tổ chức. Tôi hy vọng giải đấu sẽ diễn ra thành công, đồng thời nhận được sự cổ vũ lớn từ người hâm mộ”, Quang Vinh chia sẻ với phóng viên FIFA tại sân bay.

Quang Vinh xác nhận anh chưa từng thi đấu tại AFF Cup. Dù vậy, hậu vệ Việt kiều không tỏ ra e dè trước những kỳ vọng dành cho ĐT Việt Nam sau chức vô địch AFF Cup mới đây.

Theo Quang Vinh, thành công trước đó không làm giảm tham vọng của toàn đội. ĐT Việt Nam sẽ tập trung cho từng trận đấu, đồng thời hướng đến mục tiêu cao nhất tại FIFA ASEAN Cup 2026.

“Kỳ vọng của chúng tôi luôn là giành chiến thắng trong từng trận đấu. Chúng tôi muốn vô địch giải đấu. Toàn đội rất giàu tham vọng và sẽ làm mọi thứ để giành chức vô địch”, Quang Vinh tuyên bố.

Hướng đến ngôi đầu bảng

FIFA ASEAN Cup 2026 cũng mang đến cho Quang Vinh cơ hội thi đấu tại những sân vận động mới. Hậu vệ của CLB Công an Hà Nội cho biết anh chưa từng ra sân tại sân Si Jalak Harupat ở Bandung.

Khó khăn đang chờ Quang Vinh và đồng đội

Đánh giá về giải đấu lần đầu được tổ chức, Quang Vinh đặc biệt ấn tượng với việc FIFA trực tiếp đứng ra tổ chức sân chơi dành cho các đội tuyển Đông Nam Á.

“Đây là một giải đấu mới và lần đầu tiên được tổ chức. Chúng tôi rất hào hứng khi tham dự. Giải đấu do FIFA tổ chức, vì vậy tôi hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp và nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ của tất cả các quốc gia”, Quang Vinh nói.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam nằm cùng bảng với Thái Lan và Pakistan. Thái Lan là đối thủ quen thuộc trong khu vực, trong khi Pakistan mang đến thử thách khác biệt khi không thuộc Đông Nam Á.

Quang Vinh đánh giá các đối thủ đều sở hữu những cầu thủ chất lượng. ĐT Việt Nam sẽ phải nỗ lực tối đa nếu muốn giành ngôi đầu bảng.

“Đây là một bảng đấu khó khăn. Các đối thủ đều có những cầu thủ giỏi. Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Toàn đội sẽ cống hiến hết sức để giành vị trí nhất bảng”, Quang Vinh chia sẻ.

ĐT Việt Nam đã có mặt tại Indonesia chiều 23/9 để chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Với Quang Vinh, giải đấu là cơ hội để anh tiếp tục khẳng định vai trò trong màu áo đội tuyển và cùng các đồng đội chinh phục mục tiêu cao nhất: chức vô địch FIFA ASEAN Cup.

Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng cho hành trình tại Indonesia