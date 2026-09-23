FIFA ASEAN Cup 2026 cận ngày khởi tranh, Việt Nam vẫn chưa có bản quyền truyền hình

FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 24/9, trong đó ĐT Việt Nam bắt đầu hành trình tại bảng B bằng cuộc đối đầu ĐT Philippines vào lúc 19h30 ngày 26/9. Tuy nhiên, đến ngày 23/9, thông tin về đơn vị sở hữu bản quyền truyền hình tại Việt Nam vẫn chưa được công bố chính thức.

Bản quyền vẫn là dấu hỏi trước giờ khai cuộc

Đây là một trong những vấn đề đáng chú ý nhất trước thềm giải đấu. Theo các thông tin được công bố, tính đến sáng ngày 23/9, mới chỉ có một số ít quốc gia xác nhận sở hữu bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026, trong đó Indonesia và Lào là hai trường hợp đã công bố. Việt Nam và Thái Lan vẫn chưa công bố đơn vị phát sóng chính thức.

Tại Việt Nam, một đơn vị truyền hình được cho là đang tích cực đàm phán và đã tiến gần đến thỏa thuận cuối cùng. Tuy nhiên, những thông tin này chưa đồng nghĩa với việc bản quyền đã được chốt, bởi chưa có thông báo chính thức xác nhận thỏa thuận.

ĐT Việt Nam có buổi tập tại Hà Nội vào chiều 22/9 trước khi lên đường sang Indonesia tranh cúp FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyên nhân được đề cập nhiều nhất nằm ở mức giá bản quyền. Ban đầu, gói bản quyền được chào với mức khoảng 3 triệu USD, sau đó giảm xuống khoảng 2,6 triệu USD (xấp xỉ 68 tỉ đồng) khi FIFA gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đối tác truyền thông.

Việc bản quyền gặp khó khăn cũng được cho là một trong những nguyên nhân khiến FIFA điều chỉnh cơ cấu tiền thưởng của giải. Theo thông tin được công bố, tiền thưởng cho đội vô địch Division 1 giảm từ 1 triệu USD (khoảng 26 tỷ đồng) xuống còn 650.000 USD (khoảng 17 tỷ đồng), tương đương mức giảm 35%.

Người hâm mộ Việt Nam chờ thông tin chính thức

Trong khi câu chuyện bản quyền truyền hình vẫn chưa có đáp án cuối cùng, ĐT Việt Nam sáng nay đã di chuyển sang Indonesia, sẵn sàng cho giải đấu này. Thầy trò HLV Kim Sang-sik nằm ở bảng B cùng Philippines, Thái Lan và Pakistan.

ĐT Việt Nam sẽ gặp Philippines lúc 19h30 ngày 26/9, sau đó lần lượt đối đầu Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10.

Danh sách chính thức 23 cầu thủ ĐT Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Với việc trận ra quân chỉ còn vài ngày nữa, thông tin về đơn vị sở hữu bản quyền tại Việt Nam đang được người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Cho đến khi có thông báo chính thức, chưa thể khẳng định các trận đấu của ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ được phát sóng trên kênh truyền hình hay nền tảng nào tại Việt Nam.