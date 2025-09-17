Florian Wirtz 0 bàn - 0 kiến tạo, "Phù thủy nhỏ" mất phép thuật ở Liverpool

Sự khởi đầu chưa suôn sẻ

338 phút đã qua ở Premier League và Florian Wirtz vẫn chưa ghi bàn hay kiến tạo. Với một bản hợp đồng trị giá 125 triệu bảng, Wirtz đang gây sự lo lắng nhất định từ một bộ phận fan Liverpool. Việc Liverpool đang dẫn đầu Premier League khiến phong độ của Wirtz chưa phải vấn đề quá lớn.

Wirtz vẫn chưa có bàn thắng hay kiến tạo nào cho Liverpool

Liverpool mua Wirtz để xuyên phá các hàng phòng ngự số đông như của Burnley, dùng kỹ thuật và sự thông minh để xử lý trong không gian chật hẹp. Tuy nhiên Wirtz chưa thể hiện được điều đó, và người ta còn đánh giá là anh quá nhẹ cân, quá nhỏ để tranh chấp được với các cầu thủ Premier League to con cơ bắp.

Ý kiến về Wirtz vẫn đang là sự xen lẫn giữa hoài nghi với kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn là cho việc Wirtz mới gia nhập Liverpool và cần thời gian làm quen với các đồng đội mới. Ngoài ra tốc độ của Premier League rất khác Bundesliga, Wirtz có vẻ vẫn ngạc nhiên khi mỗi lần nhận bóng, anh nhanh chóng bị đối thủ lao tới tranh bóng mà không có thời gian để xử lý.

Nhưng sự hoài nghi được dành cho thể chất của Wirtz. Ngay cả khi cố gắng che bóng, Wirtz vẫn nhiều lần bị đối phương xô ra để lấy bóng, và ở Premier League nhiều pha va chạm được trọng tài cho qua chứ không bắt lỗi. Có những cầu thủ ở Liverpool mất thời gian hòa nhập trước khi tỏa sáng, nhưng họ có thể hình vạm vỡ hơn Wirtz.

Vấn đề lối chơi

Một điều đáng nói về Wirtz, đó là những phẩm chất tốt nhất của anh thực tế vẫn được thể hiện dù anh chưa có “đầu ra” về mặt hiệu quả. Khi ĐT Đức đá với Jamal Musiala và Wirtz trong vai trò 2 tiền vệ công, họ đảm nhiệm 2 khía cạnh khác nhau: Musiala là một chuyên gia rê dắt cừ khôi, còn Wirtz là một cao thủ trong di chuyển & nhận bóng giữa các tuyến của đối phương.

Thống kê về chạy chỗ của Wirtz trên Sky Sports

Thực tế Wirtz vẫn làm được những việc đó từ khi về Liverpool. Ngay trong trận đấu với Burnley, Sky Sports đã biểu thị một thống kê về Wirtz với thông số từ trang chủ Premier League: Cầu thủ chạy không bóng nhiều nhất (92), cầu thủ di chuyển vào 1/3 cuối sân đối phương nhiều nhất (42), và cầu thủ chạy chỗ trước bóng nhiều nhất (26).

Vậy có lẽ vấn đề đang nằm ở đâu đó trong hệ thống của Liverpool. Nhiều người nói rằng Wirtz phải làm quen với môi trường Premier League, nhưng đâu phải Wirtz chưa từng đấu các đội Premier League khi còn ở Leverkusen? Hơn nữa các giải khác cũng đâu có thiếu những cầu thủ tốc độ hay to khỏe, chẳng phải Premier League mua khá nhiều cầu thủ từ các giải đó?

Wirtz ở hiệp 2 các trận gặp Arsenal và Burnley là những thời điểm anh chơi tốt nhất trong 4 trận đã qua, và Wirtz khi đó đều hoạt động cao hơn, gần vòng cấm đối phương hơn. Wirtz sử dụng khá nhiều đường chuyền 1 chạm trước khi di chuyển vào vào trống để chờ bóng, cách chơi này khiến anh rất khó bị kèm dù nhẹ cân, nhưng thường các tiền đạo của Liverpool không phối hợp với anh.

Wirtz và Salah chưa có sự kết nối tốt với nhau

2 tiền đạo cánh của Liverpool thường chơi thiên về cắt vào trong và dứt điểm, và phải thẳng thắn rằng Gakpo lẫn Salah đều thiếu sự khó lường trong xử lý. Salah đã nhiều tháng nay mất phong độ và có thể thể thấy rõ tiền đạo người Ai Cập này không còn có khả năng qua người tốt như trước đây, trong khi Gakpo cứ cắm mặt cố sút ngay cả khi đồng đội đã chờ bóng ở trung lộ, hay Kerkez đã chạy xuống cánh chờ chồng biên.

Một điều nữa, Wirtz dường như “dẫm chân” lên khu vực hoạt động của Mac Allister, mặc dù Mac Allister hiện nay đang là 1 trong 2 tiền vệ trung tâm bên cạnh Gravenberch. Mac Allister ở Brighton là một “số 10” trước khi chuyển sang vai trò hiện tại ở Liverpool, điều này khiến Liverpool bỗng có 2 cầu thủ thiên về chuyền bóng hoạt động ở cùng 1 khu vực. Lần nào Mac Allister bị thay ra Wirtz cũng đều chơi tốt lên.

Điều chỉnh nào là cần thiết?

Wirtz chưa có bàn thắng hay kiến tạo, nhưng nhìn về tổng thể anh đã thể hiện những ưu điểm trong phong cách của mình. Và anh vẫn có những pha bóng ấn tượng, từ đường chuyền ngang cho Salah ở trận gặp Arsenal cho tới pha quặt bóng vượt qua 2 cầu thủ Burnley trong vòng cấm.

Wirtz quặt bóng và dứt điểm trong vòng cấm Burnley, anh vẫn có khả năng xử lý tốt trong không gian hẹp

Theo thời gian Wirtz sẽ quen với mọi thứ, tự tin hơn để thực hiện những pha xử lý mang tính đột biến cao. Nhưng bên cạnh đó Liverpool cũng sẽ phải có điều chỉnh, không chỉ để Wirtz chơi tốt hơn mà còn để hàng công Liverpool phá thủng được những hàng thủ kiểu Burnley nhiều hơn.

Arne Slot có vẻ đã quá nhẹ tay với Salah bất chấp phong độ sa sút, có thể thấy rõ tuổi tác đã khiến Salah mất tốc độ. Ngoài ra Gakpo nếu cứ ham xử lý nặng về dứt điểm thì cho Rio Ngumoha vào đá là điều cần thiết. Thậm chí Ekitike có thể sẽ dạt trái trong thời gian tới để Liverpool đưa Alexander Isak đá cắm.