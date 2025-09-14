Kết quả bóng đá Burnley - Liverpool: Người cũ MU gây họa, vỡ òa phút 90+5 (Ngoại hạng Anh)

"Bom tấn" Alexander Isak không có tên trong danh sách đăng ký, khiến các fan Liverpool phần nào hụt hẫng. Đội hình "Lữ đoàn đỏ" không có nhiều sự thay đổi so với chiến thắng trước Arsenal ở vòng 3 mới đây.

Liverpool (áo xanh) gặp không ít khó khăn

Liverpool nhập cuộc chủ động nhờ vào sự cơ động của bộ tứ Salah - Wirtz - Gakpo - Ekitike. Thế nhưng, các cầu thủ Burnley cũng cho thấy quyết tâm cao độ và chơi một hiệp đấu ấn tượng. Phút thứ 8, Liverpool hú vía thoát thua với cú đá của Anthony, bóng đi vọt xà khung thành Alisson. Trước đó, Van Dijk mắc sai lầm với đường chuyền lỗi.

Chấn thương của Mac Allister ở phút 16 đã ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của Liverpool. Đội bóng vùng Merseyside thực sự bế tắc trước hàng phòng ngự nhiều lớp của Burnley, đến nỗi HLV Slot phải thay đổi nhân sự ở ngay phút 38. Hiệp 1 do vậy kết thúc mà không bên nào có bàn thắng.

Hiệp 2 chứng kiến nỗ lực không ngừng nghỉ của Liverpool. Rất nhiều cơ hội được đội khách tạo ra nhưng đều không thể tận dụng.

Kịch tính đến ở phút 84, Ugochukwu của Burnley nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Chưa dừng lại tại đó bởi đến phút 90+3, cựu cầu thủ MU là Hannibal Mejbri gây họa cho Burnley với pha truy cản bóng bằng tay, khiến đội chủ nhà chịu quả penalty. Trên chấm 11m, Salah đánh bại Dubravka, giúp Liverpool ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Tỷ số chung cuộc: Burnley 0-1 Liverpool (H1: 0-0)

Ghi bàn

Liverpool: Salah 90+5' (penalty)

Thẻ đỏ

Burnley: Ugochukwu 84'

Đội hình thi đấu

Burnley: Dubravka, Hartman, Esteve, Ekdal, Walker, Ugochukwu, Cullen, Anthony, Laurent, Tchaouna, Foster

Liverpool: Alisson, Kerkez, Van Dijk, Konate, Szobozslai, Gravenberch, Mac Allister, Wirtz, Gakpo, Salah, Ekitike