Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

PSG vs Lens
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Manchester City vs Manchester United
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Milan vs Bologna
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Athletic Club vs Arsenal
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Villarreal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Real Madrid vs Olympique Marseille
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Juventus vs Borussia Dortmund
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Ajax vs Inter Milan
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Bayern Munich vs Chelsea
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Liverpool vs Atlético de Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
PSG vs Atalanta
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Club Brugge vs Monaco
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Copenhagen vs Bayer Leverkusen
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-

Kết quả bóng đá Burnley - Liverpool: Người cũ MU gây họa, vỡ òa phút 90+5 (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Clip Ngoại hạng Anh 2025/26 Liverpool

Liverpool đang có chuỗi trận toàn thắng tại giải Ngoại hạng Anh. Hành quân đến sân của Burnley, thầy trò HLV Arne Slot đã chơi đầy quyết tâm để bảo vệ chuỗi trận toàn thắng ấy.

   

"Bom tấn" Alexander Isak không có tên trong danh sách đăng ký, khiến các fan Liverpool phần nào hụt hẫng. Đội hình "Lữ đoàn đỏ" không có nhiều sự thay đổi so với chiến thắng trước Arsenal ở vòng 3 mới đây.

Liverpool (áo xanh) gặp không ít khó khăn

Liverpool (áo xanh) gặp không ít khó khăn

Liverpool nhập cuộc chủ động nhờ vào sự cơ động của bộ tứ Salah - Wirtz - Gakpo - Ekitike. Thế nhưng, các cầu thủ Burnley cũng cho thấy quyết tâm cao độ và chơi một hiệp đấu ấn tượng. Phút thứ 8, Liverpool hú vía thoát thua với cú đá của Anthony, bóng đi vọt xà khung thành Alisson. Trước đó, Van Dijk mắc sai lầm với đường chuyền lỗi.

Chấn thương của Mac Allister ở phút 16 đã ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của Liverpool. Đội bóng vùng Merseyside thực sự bế tắc trước hàng phòng ngự nhiều lớp của Burnley, đến nỗi HLV Slot phải thay đổi nhân sự ở ngay phút 38. Hiệp 1 do vậy kết thúc mà không bên nào có bàn thắng.

Hiệp 2 chứng kiến nỗ lực không ngừng nghỉ của Liverpool. Rất nhiều cơ hội được đội khách tạo ra nhưng đều không thể tận dụng.

Kịch tính đến ở phút 84, Ugochukwu của Burnley nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Chưa dừng lại tại đó bởi đến phút 90+3, cựu cầu thủ MU là Hannibal Mejbri gây họa cho Burnley với pha truy cản bóng bằng tay, khiến đội chủ nhà chịu quả penalty. Trên chấm 11m, Salah đánh bại Dubravka, giúp Liverpool ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Tỷ số chung cuộc: Burnley 0-1 Liverpool (H1: 0-0)

Ghi bàn

Liverpool: Salah 90+5' (penalty)

Thẻ đỏ

Burnley: Ugochukwu 84'

Đội hình thi đấu

Burnley: Dubravka, Hartman, Esteve, Ekdal, Walker, Ugochukwu, Cullen, Anthony, Laurent, Tchaouna, Foster

Liverpool: Alisson, Kerkez, Van Dijk, Konate, Szobozslai, Gravenberch, Mac Allister, Wirtz, Gakpo, Salah, Ekitike

8

Bayern Munich - Chelsea 18.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Bayern Munich
Chelsea
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 18/09
Thể lệ
"Bom tấn" Isak báo tin dữ cho Liverpool, ngày ra mắt còn xa
"Bom tấn" Isak báo tin dữ cho Liverpool, ngày ra mắt còn xa

Tiền đạo Alexander Isak nhiều khả năng chưa thể có trận đấu chính thức trong màu áo Liverpool, dù vừa trở thành bản hợp đồng kỷ lục từ Newcastle.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hạ My ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/09/2025 20:57 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN