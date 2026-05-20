Trận đấu nổi bật

Freiburg vs Aston Villa
Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Fiorentina vs Atalanta
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Bologna vs Inter Milan
Lazio vs Pisa
Alavés vs Rayo Vallecano
Real Betis vs Levante
Celta de Vigo vs Sevilla
Espanyol vs Real Sociedad
Getafe vs Osasuna
Mallorca vs Real Oviedo
Real Madrid vs Athletic Club
Valencia vs Barcelona
Girona vs Elche
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Parma vs Sassuolo
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Crystal Palace vs Arsenal
Fulham vs Newcastle United
Liverpool vs Brentford
Manchester City vs Aston Villa
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Chelsea
Tottenham Hotspur vs Everton
West Ham United vs Leeds United
Napoli vs Udinese
Cremonese vs Como
Lecce vs Genoa
Milan vs Cagliari
Torino vs Juventus
Hellas Verona vs Roma
Villarreal vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Thái Lan sa thải HLV tuyển U17 sau nỗi thất vọng ở VCK châu Á

Sự kiện: Đội tuyển U17 Việt Nam Bóng đá Thái Lan

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã chính thức thông báo kết thúc hợp đồng với ông Marco Göckel, HLV trưởng tuyển U17 Thái Lan. Đây là cái kết không thể khác sau khi đội bóng trẻ xứ chùa vàng thể hiện thất vọng tại giải U17 châu Á 2026.

Trong thông cáo chính thức của mình, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đã gửi lời tri ân sâu sắc và trân trọng nhất đến HLV Marco Göckel cũng như các cộng sự ban huấn luyện. Trong suốt thời gian tại vị từ tháng 6/2025, ông được coi là “đã thể hiện tinh thần làm việc chuyên nghiệp, sự tận tâm và cống hiến hết mình vì sự phát triển của cầu thủ trẻ”.

FAT đánh giá cao những nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của ban huấn luyện và chân thành gửi lời chúc tốt đẹp nhất, mong ông Marco Göckel cùng toàn bộ đội ngũ sẽ “gặt hái được nhiều thành công trên những chặng đường sự nghiệp tiếp theo”.

Trong thông báo này, FAT không nhắc tới điểm trừ của HLV người Đức trong 2 giải đấu gần đây. Tại sự kiện U17 Đông Nam Á vào tháng 4, ông khiến bóng đá Thái Lan mất mặt khi bị loại từ vòng bảng, thua cả Myanmar và Lào. Đến vòng chung kết U17 châu Á, Thái Lan cũng thể hiện thất vọng dù được tăng cường lực lượng.

Tại VCK châu Á, U17 Thái Lan chỉ có 1 điểm

Họ thua tâm phục khẩu phục trước các đội trẻ của Saudi Arabia, Tajikistan và suýt bị Myanmar đánh bại. U17 Thái Lan nằm trong số 3 đội tuyển ghi bàn kém nhất giải (tính các đội đá 3 trận trở lên). Người hâm mộ Thái Lan đã chỉ trích nặng nề màn thể hiện của thầy trò Marco Göckel, đặc biệt khi so sánh với những gì U17 Việt Nam làm được.

Theo kế hoạch, đội tuyển U17 Thái Lan sẽ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi mà phải sớm chuẩn bị cho một chiến dịch vô cùng quan trọng: Vòng loại giải U17 châu Á 2027. Sự kiện này chính thức khởi tranh vào tháng 11 tới đây.

Để chuẩn bị tốt nhất, nhiệm vụ cấp bách của bóng đá Thái Lan là tìm kiếm một vị thuyền trưởng mới. Đại diện Liên đoàn cho biết, bộ phận kỹ thuật của LĐBĐ Thái Lan sẽ ngay lập tức bắt tay vào quá trình xem xét, đánh giá và tuyển chọn một tân HLV trưởng đủ uy tín để vực dậy bóng đá trẻ xứ chùa vàng.

Video bóng đá U17 Thái Lan - U17 Myanmar: Thoát khỏi trận thua bẽ mặt (U17 châu Á)

(Bảng A, giải U17 châu Á) U17 Thái Lan đã bị loại và ngay cả trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn, họ vẫn có một trận đấu khá tệ.

Theo Đặng Lai

-20/05/2026 06:04 AM (GMT+7)
