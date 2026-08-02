10 lính thủy đánh bộ Mỹ đấu 10 lính biệt kích Anh: Ai thắng ai thua?

Cuộc so tài boxing nghẹt thở giữa lính thủy đánh bộ Mỹ và biệt kích Anh

Năm 2019, tại Barber Hall thuộc căn cứ Marine Corps Base Quantico, Virginia, trận đấu boxing đặc biệt đã diễn ra giữa 10 chiến binh lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ (USMC) và 10 lính biệt kích Hoàng gia Anh (Royal Marines). Sự kiện không chỉ thu hút sự quan tâm của giới quân sự mà còn khiến đông đảo khán giả phấn khích bởi màn tranh tài kịch tính, nghẹt thở và kết quả đầy bất ngờ.

Các trận đấu diễn ra theo hình thức 1 đấu 1

Ngay từ những hiệp đầu tiên, trận đấu đã diễn ra với thế trận cân bằng. Sau tám trận, USMC tạm dẫn trước với tỷ số 5-3. Hai chiến binh biệt kích Anh Taz Campbell và Dan Ward đã kéo tỷ số hòa 2-2 trong những trận đầu, nhưng Royal Marines vẫn bị dẫn 2-4 khi bước vào giờ nghỉ giữa hiệp.

Tuy nhiên, Matthew Garrett đã kéo lại một điểm cho đội Anh bằng chiến thắng trước Corporal Jabrill Noel. Ngay sau đó, USMC đáp trả mạnh mẽ với chiến thắng của Corporal Felipe Ninofernandez, nâng tỷ số lên 5-3 trước khi bước vào hai trận cuối cùng.

Kịch tính đến phút chót và màn lội ngược dòng ngoạn mục

Không khí tại Barber Hall trở nên sục sôi khi các cổ động viên Anh hô vang “Royal, Royal” và hát vang “Swing Low Sweet Chariot” tiếp sức cho các chiến binh biệt kích. Joseph Leddington đã đem về chiến thắng quý giá bằng quyết định chia điểm trước Corporal Oubigee Jones, rút ngắn cách biệt xuống còn 4-5.

Trận đấu cuối cùng trở thành tâm điểm của đêm thi đấu. Marine Matthew Fenwick bước vào sàn đấu với áp lực nặng nề khi đội nhà đang bị dẫn trước. Chỉ sau 2 phút 15 giây của hiệp một, Fenwick tung ra tổ hợp đòn móc phải – móc trái chính xác, khiến đối thủ Keandre Blackshire ngã xuống sàn. Dù Blackshire cố gắng đứng dậy, trọng tài đã quyết định dừng trận đấu vì anh không đủ sức thi đấu tiếp.

Chiến thắng này giúp Royal Marines cân bằng tỷ số 5-5 và giữ vững chiếc cúp Zeebrugge Trophy mà họ đã giành được năm trước trên sân nhà. Khoảnh khắc ấy khiến cả khán phòng vỡ òa trong cảm xúc, chứng minh sức mạnh và bản lĩnh của những chiến binh biệt kích Anh.

Tinh thần thể thao và tình đồng đội vượt lên trên chiến thắng

Không chỉ là cuộc so tài về thể lực và kỹ năng, sự kiện này còn là biểu tượng của tình hữu nghị và sự tôn trọng giữa hai lực lượng quân sự. Đại tá William Bailey đã trao tặng chiếc cúp Virginia Gauntlet Trophy cho đội Royal Marines, bên cạnh các môn thi đấu khác như bóng đá, golf, bắn súng và rugby, nhằm thúc đẩy tinh thần đồng đội và giao lưu văn hóa giữa hai bên.

Matthew Fenwick chia sẻ: “Khi bước vào sàn đấu, huấn luyện viên nói với tôi. "Mọi thứ đều đặt lên vai cậu, Fenwick, không áp lực đâu". Tiếng reo hò của đám đông đã tiếp thêm sức mạnh để tôi biết mình sẽ kết thúc trận đấu bằng một cú knock-out ngay hiệp một".

Những nét khác biệt giữa lính thủy đánh bộ Mỹ và biệt kích Anh

USMC và Royal Marines đều là lực lượng lính thủy đánh bộ tinh nhuệ, nhưng có nhiều điểm khác biệt trong đào tạo và nhiệm vụ. Royal Marines thường được ví như phiên bản biệt kích của quân đội Anh, chuyên về các chiến dịch tác chiến đặc biệt với quy mô nhỏ và tinh gọn. Trong khi đó, USMC là lực lượng đa năng, có khả năng triển khai sức mạnh tổng hợp với pháo binh, không quân và hậu cần đồng bộ.

Trận đấu boxing này là màn so tài, phô diễn kĩ năng thực chiến mà còn là minh chứng cho sự phối hợp, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau giữa hai đội quân danh tiếng, đồng thời góp phần tăng cường quan hệ giữa Mỹ và Anh.