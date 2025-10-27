Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Công an TP.HCM: Quyết giành 3 điểm (V-League)

V-League | 19h15, 27/10 | SVĐ Hàng Đẫy Công an Hà Nội 0 - 0 Công an TP.HCM (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Công an Hà Nội vs Công an TP.HCM Công an TP.HCM Điểm Nguyễn Filip Lê Đức Đình Trọng Tuấn Dương Văn Đô Stefan Ingo Quang Hải Thành Long Đình Bắc Alan Leo Artur Điểm Lê Giang Khả Đức Matheus Gia Bảo Quang Hùng Đức Huy Việt Hoàng Đức Phú Williams Tiến Linh Makrillos Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Công an Hà Nội Công an Hà Nội Công an TP.HCM Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Nguyễn Filip, Lê Đức, Đình Trọng, Tuấn Dương, Văn Đô, Stefan Ingo, Quang Hải, Thành Long, Đình Bắc, Alan, Leo Artur Lê Giang, Khả Đức, Matheus, Gia Bảo, Quang Hùng, Đức Huy, Việt Hoàng, Đức Phú, Williams, Tiến Linh, Makrillos

Công an Hà Nội vừa bị Macarthur FC cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà, kết quả khiến thầy trò HLV Mano Polking không thể hài lòng, nhất là khi nó ảnh hưởng tới tham vọng ở AFC Champions League 2. Dẫu vậy, tại V-League, đội bóng công an Thủ đô vẫn giữ được phong độ ổn định với 4 chiến thắng, 2 trận hòa sau 6 vòng, tạm xếp thứ 3 với 14 điểm.

Trở về sân nhà ở vòng 8, Công an Hà Nội đặt mục tiêu duy nhất là giành trọn 3 điểm trước Công an TP.HCM. Đây là cuộc chạm trán đặc biệt, bởi không chỉ là trận cầu giữa hai đội bóng mạnh mà còn là cuộc hội ngộ hiếm hoi giữa hai “đội công an”. Tính ra, đã hơn 20 năm (2002) kể từ lần cuối người hâm mộ được chứng kiến cặp đấu này khi cả hai còn mang tên Công an.

So sánh về lực lượng, Công an TP.HCM có phần lép vế trước chủ nhà. Tuy nhiên, dưới bàn tay HLV Lê Huỳnh Đức, đội bóng thành phố đang thi đấu rất hiệu quả với 4 thắng, 2 hòa, 1 thua - bằng điểm Công an Hà Nội nhưng kém hiệu số và đá nhiều hơn một trận. Dù đặt mục tiêu có điểm, Công an TP.HCM vẫn nuôi hy vọng đánh bại đối thủ để vượt lên trên BXH, đồng thời khẳng định họ đủ sức tái hiện hào quang xưa.

Trận cầu giữa Công an Hà Nội - Công an TP.HCMvì thế không chỉ là màn so tài chuyên môn, mà còn là cuộc đối đầu đầy hoài niệm, gợi lại một chương vàng trong lịch sử bóng đá Việt.

