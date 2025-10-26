FIFA xác nhận tổ chức một giải đấu đặc biệt cho các đội tuyển Đông Nam Á

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Wolverhampton Wanderers vs Burnley 26/10/25 - Trực tiếp
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
0
Logo Burnley - BUR Burnley
1
Aston Villa vs Manchester City 26/10/25 - Trực tiếp
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
1
Logo Manchester City - MCI Manchester City
0
Arsenal vs Crystal Palace 26/10/25 - Trực tiếp
Logo Arsenal - ARS Arsenal
0
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
0
AFC Bournemouth vs Nottingham Forest 26/10/25 - Trực tiếp
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
0
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
0
Bayer Leverkusen vs Freiburg
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Everton vs Tottenham Hotspur
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Lazio vs Juventus
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Lyonnais vs Strasbourg
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Thép Xanh Nam Định vs SHB Đà Nẵng
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Công An Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Lecce vs Napoli
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Atalanta vs Milan
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Roma vs Parma
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Juventus vs Udinese
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Lorient vs Paris Saint-Germain
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Inter Milan vs Fiorentina
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Paris FC vs Olympique Lyonnais
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Nantes vs Monaco
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympique Marseille vs Angers SCO
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-

TPO - Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA xác nhận họ sẽ tổ chức một giải đấu mang tên FIFA ASEAN Cup quy tụ tất cả 11 quốc gia thành viên của khối ASEAN tham gia.

FIFA xác nhận tổ chức một giải đấu đặc biệt cho các đội tuyển Đông Nam Á - 1

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết giải đấu được thành lập nhằm thổi luồng sinh khí mới vào bóng đá trong khu vực, đồng thời đóng vai trò là biểu tượng đoàn kết của các quốc gia ASEAN thông qua bóng đá, môn thể thao phổ biến nhất thế giới.

"Điều này sẽ có tác động không chỉ đến khu vực Đông Nam Á mà còn trên toàn thế giới", ông phát biểu sau lễ ký kết biên bản ghi nhớ về phát triển bóng đá giữa ASEAN và FIFA ngày hôm nay (26/10).

Biên bản ghi nhớ được Infantino và Tổng thư ký ASEAN ký kết, có sự chứng kiến ​​của nhà lãnh đạo tất cả các nước ASEAN. Infantino mô tả Biên bản ghi nhớ giữa FIFA và 11 quốc gia thành viên ASEAN là rất đặc biệt.

Sẽ có một giải đấu mới dành cho 11 đội tuyển ASEAN

Sẽ có một giải đấu mới dành cho 11 đội tuyển ASEAN

"Số 11 là con số mang tính biểu tượng trong thế giới bóng đá vì mỗi đội bóng gồm 11 cầu thủ”, ông nhấn mạnh. "Giải đấu này nhằm mục đích tạo ra tác động thực sự, không chỉ trong khu vực mà còn trên toàn thế giới. Bóng đá đoàn kết thế giới và chúng tôi đang đoàn kết thế giới cùng với 11 quốc gia ASEAN. FIFA ASEAN Cup sẽ là một giải đấu thành công lớn trong khu vực", ông nói.

Tuy nhiên, ông không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về thể thức giải đấu mới hoặc giải thích nó sẽ tác động như thế nào đến ASEAN Cup (tiền thân là AFF Cup). Đây vẫn đang là giải vô địch của 11 quốc gia trong khu vực. Nó đã được tổ chức từ năm 1994 cho tới nay, với Việt Nam là nhà đương kim vô địch.

Trong Biên bản ghi nhớ, Infantino cho biết sự hợp tác tập trung vào một số nguyên tắc cốt lõi, cụ thể là tính chính trực của giải đấu, môi trường an toàn và bảo mật cho các trận đấu với tiêu chí tối thượng là phát triển bóng đá trên toàn khu vực.

"Chúng tôi muốn đảm bảo rằng bóng đá tiếp tục phát triển trong một môi trường an toàn và nuôi dưỡng nhiều thế hệ thanh niên, phụ nữ và trẻ em trong khu vực", ông nói.

26/10/2025 18:56 PM (GMT+7)
