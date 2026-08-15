Nhận định bóng đá Singapore - Thái Lan: Chủ nhà mơ địa chấn hay “Voi chiến” ra oai (AFF Cup)

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Singapore gây ấn tượng

Singapore không phải đội bóng được đánh giá cao nhất trước khi AFF Cup 2026 khởi tranh, nhưng màn trình diễn của thầy trò HLV Gavin Lee đã tạo ra không ít bất ngờ. Đội bóng "Đảo quốc sư tử" bất bại ở vòng bảng và giành vé vào bán kết sau trận hòa 1-1 trước Indonesia.

Điểm đáng chú ý nhất của Singapore là khả năng tổ chức phòng ngự. Họ không thường xuyên kiểm soát bóng vượt trội, nhưng duy trì được cự ly đội hình tương đối tốt và rất nguy hiểm khi chuyển trạng thái.

Ilhan Fandi chính là mũi nhọn đáng chú ý nhất. Tiền đạo này đã có 3 bàn tại giải và tiếp tục cho thấy khả năng xuất hiện đúng lúc trong vòng cấm. Bên cạnh đó, Kyoga Nakamura và Song Ui-young đem lại khả năng kết nối giữa tuyến giữa và hàng công.

ĐT Singapore gây ấn tượng khi cầm hòa Việt Nam, Indonesia và giành vé vào bán kết

Thái Lan phô diễn sức mạnh

Tuy nhiên, thử thách lần này vóiư Singapore hoàn toàn khác khi họ sẽ phải đối đầu Thái Lan - đội bóng đã thắng cả 4 trận vòng bảng, ghi 10 bàn và không để thủng lưới lần nào, qua đó đứng đầu bảng thuyết phục.

Chiến thắng 2-0 trước Myanmar ở lượt trận cuối là trận đấu thể hiện khá rõ diện mạo của đội bóng dưới thời HLV Anthony Hudson. Thái Lan kiểm soát trận đấu, không cần đẩy tốc độ lên quá cao nhưng vẫn tạo ra đủ sức ép để giải quyết đối thủ.

Đây cũng là lần thứ 14 Thái Lan góp mặt ở vòng bán kết giải vô địch Đông Nam Á, một kỷ lục của giải đấu. Với 7 chức vô địch trong lịch sử, Thái Lan tiếp tục được xem là ứng viên hàng đầu cho ngôi vương năm nay, bên cạnh đương kim vô địch Việt Nam.

Sức mạnh của Thái Lan không chỉ nằm ở hàng công. Khả năng kiểm soát tuyến giữa và sự ổn định của hàng phòng ngự mới là nền tảng giúp họ duy trì thành tích sạch lưới tuyệt đối.

Nếu Singapore muốn tạo bất ngờ, nhiệm vụ đầu tiên sẽ là phá được hệ thống phòng ngự chưa thủng lưới của đối phương.

Lịch sử đứng về phía Thái Lan

Trong lịch sử AFF Cup, Singapore và Thái Lan đã gặp nhau 11 lần, với 6 chiến thắng thuộc về Thái Lan, 2 thuộc về Singapore và 3 trận bất phân thắng bại. Tuy nhiên, điểm đặc biệt nằm ở chỗ cả hai chiến thắng của Singapore đều diễn ra tại các trận chung kết, vào các năm 2007 và 2012.

Trong 5 lần chạm trán gần nhất tại giải, Thái Lan toàn thắng, ghi 12 bàn và chỉ nhận 3 bàn thua. Lần gần nhất hai đội gặp nhau, tại AFF Cup 2024, Thái Lan từng ngược dòng đánh bại Singapore 4-2 sau khi bị dẫn trước 0-2.

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Jalan Besar - lợi thế không nhỏ của Singapore

Trận đấu sẽ không diễn ra tại sân vận động Quốc gia như dự kiến ban đầu do cần thời gian để tháo dỡ cơ sở vật chất phục vụ dịp Quốc khánh Singapore và khôi phục mặt sân, Liên đoàn bóng đá Singapore đã chuyển trận bán kết lượt đi sang sân Jalan Besar.

Đây có thể là lợi thế đáng kể cho Singapore. Jalan Besar có sức chứa nhỏ hơn nhiều so với sân vận động Quốc gia, nhưng khoảng cách giữa khán đài và mặt sân tạo ra bầu không khí đặc biệt. Singapore đã thi đấu tại đây trong trận hòa 1-1 với Indonesia.

Trong trận bán kết lượt đi, nơi yếu tố tâm lý có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách nhập cuộc, sự cổ vũ của khán giả nhà có thể giúp Singapore duy trì sự tập trung và chống lại sức ép từ Thái Lan.

Dự đoán tỷ số: Singapore 0-1 Thái Lan

Đội hình dự kiến

Singapore: Izwan Mahbud; Irfan Fandi, Hariss Harun, Lionel Tan, Nur Adam Abdullah; Shah Shahiran, Kyoga Nakamura; Glenn Kweh, Song Ui-young, Harhys Stewart; Ilhan Fandi.

Thái Lan: Kampol Pathomakkakul; Narubadin Weerawatnodom, Manuel Bihr, Pansa Hemviboon, Wanchai Jarunongkran; Sarach Yooyen, Kakana Khamyok, Picha Autra; Yotsakorn Burapha, Teerasak Poeiphimai, Waris Choolthong.